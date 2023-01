Apple, come molti altri, utilizza componenti prodotte da Qualcomm nei propri dispositivi. Ora sembra che l’azienda abbia intenzione di abbandonare nello specifico l’uso di chip modem del fornitore già sugli iPhone in arrivo nel 2024. È già diverso tempo che l’azienda sviluppa internamente tecnologie per produrre chip modem in autonomia, con l’obbiettivo di ridurre la propria dipendenza da Qualcomm.

Apple potrebbe abbandonare i chip modem di Qualcomm già dal 2024

I piani iniziali di Apple, che voleva abbandonare le componenti sopra citate già da tempo, hanno subito dei ritardi, come vi abbiamo riportato a giugno dello scorso anno l’azienda non ha fatto in tempo ad implementare le componenti proprietarie sulla gamma iPhone 14, e sembra che non riuscirà a farlo nemmeno nel 2023, stando a quanto riportato da Bloomberg.

Qualcomm però non è l’unico fornitore di cui Apple vuole sbarazzarsi, tra questi figura anche Broadcom che produce componenti wireless per l’azienda; sembra che il colosso di Cupertino voglia abbandonare anche questo fornitore entro il 2025, motivo per cui starebbe lavorando a chip Wi-Fi e Bluetooth con i quali sostituire le componenti fornite da Broadcom.

Sembra inoltre che Apple stia cercando di sostituire le componenti di entrambi i fornitori, sviluppando internamente un chip che combina le funzioni di modem cellulare, WiFi e Bluetooth in un singolo componente; Broadcom fornisce anche ad Apple chip a radiofrequenza per la ricarica wireless e altri tipi di chip, tutte componenti che l’azienda sembra stia sviluppando internamente.

L’obbiettivo di Apple è ovviamente quello di essere il più autonoma possibile nella produzione dei propri dispositivi, tentando di ridurre la dipendenza da aziende esterne con le quali, nel corso degli anni, ha anche avuto dissapori di carattere legale. Considerando l’acquisizione nel 2019 della divisione modem di Intel, grazie alla quale l’azienda ha ottenuto benefici e know how sullo sviluppo dei chip, il 2024 potrebbe rappresentare il punto di inizio nella graduale eliminazione di vari fornitori come Qualcomm e altri.

Potrebbe interessarti anche: Il futuro prossimo di Apple tra visore, iPhone SE e altri piani per l’ecosistema