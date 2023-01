Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a gennaio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai tre anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo primo mese dell’anno, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a gennaio 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a gennaio 2023

Film in uscita su Apple TV+

Questo mese purtroppo non sembrano esserci novità Apple TV+ per quanto riguarda i film. Potete consolarvi dando uno sguardo ai lungometraggi dei mesi precedenti, come Emancipation – Oltre la libertà, con Will Smith nei panni di un uomo che vuole sfuggire alla schiavitù, oppure Causeway, nel quale Jennifer Lawrence interpreta una soldatessa che fa fatica a riprendere in mano la sua vita dopo il ritorno a casa. Per compensare, ci sono diverse serie TV interessanti alle quali vale la pena dare uno sguardo, come il finale di Servant e la nuova serie originale con Jason Segel e Harrison Ford.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Servant – stagione 4, finale (original)

Le novità Apple TV+ di gennaio 2023 per quanto riguarda le serie TV partono forte con la quarta e ultima stagione di Servant, serie creata da M. Night Shyamalan e Tony Basgallop che racconta la storia di una coppia di Filadelfia colpita da una terribile tragedia che mette in crisi il suo matrimonio e apre le porte di casa a una forza misteriosa. Nei primi episodi, i coniugi Dorothy e Sean Turner avevano assunto la tata Leanne per badare alla bambola reborn usata dalla donna per superare il lutto per il figlio Jericho, morto in un tragico incidente. Dopo l’arrivo della tata, la loro vita aveva però iniziato a riempirsi di misteri inspiegabili e inquietanti. Dopo il finale ricco di suspense della terza stagione, gli ultimi episodi portano la storia dei Turner a una conclusione emozionante: la guerra di Leanne con la Chiesa dei Santi Minori si fa sempre più intensa, fino ad arrivare a minacciare l’intera città. Intanto, la famiglia Turner è a pezzi e si ritrova a fare i conti non solo con il pericolo causato da Leanne, ma anche con la consapevolezza che Dorothy si sta svegliando. Finalmente le domande troveranno una risposta: chi è davvero Leanne Grayson e chi è il bambino che vive nella loro casa? Con Rupert Grint, Lauren Ambrose e Nell Tiger Free. Disponibile in streaming dal 13 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione di Servant.

La lotta per il calcio – Il caso Super League (docuserie original)

Da vedere questo mese sulla piattaforma anche La lotta per il calcio – Il caso Super League, una docuserie in quattro parti che documenta come il passato, il presente e il futuro del calcio europeo si siano scontrati con la presentazione del progetto di una lega separatista. Le potenze del settore devono decidere se difendere o rovesciare le tradizioni. Un documentario che racconta il caso della Super Lega, esploso nel mese di aprile 2021: alcune tra le più blasonate squadre europee, tra cui AC Milan, Inter e Juventus per quanto riguarda l’Italia, crearono una competizione privata “alternativa” alla UEFA Champions League. Il progetto è stato sospeso a causa delle polemiche, ma non completamente accantonato, e ha ancora i suoi strascichi nel mondo del calcio. Disponibile in streaming dal 13 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La lotta per il calcio – Il caso Super League.

Truth Be Told – stagione 3 (original)

Proseguiamo con le serie TV da guardare a gennaio 2023 con la terza stagione di Truth Be Told, serie creata dall’acclamata sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva Nichelle Tramble Spellman che si addentra nel mondo americano dei podcast true crime, sfidando gli spettatori a considerare le conseguenze di quando la ricerca della giustizia è posta sulla scena pubblica. Nella terza stagione, Poppy (Octavia Spencer), frustrata dalla mancanza di attenzione mediatica nei confronti della scomparsa di alcune giovani ragazze nere, si allea con una preside dai modi poco ortodossi (Gabrielle Union) affinché l’attenzione pubblica non venga distolta dai nomi delle vittime, mentre segue le tracce di un sospetto giro di traffico sessuale in cui potrebbero essere cadute. Disponibile in streaming dal 20 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Truth Be Told.

Shrinking (original)

Cambiano genere e chiudiamo le principali novità Apple TV+ di gennaio 2023 con Shrinking, nuova serie TV che racconta le vicende di un terapeuta in lutto che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa, adottando un approccio decisamente poco canonico. Senza alcun riguardo per la sua formazione e la sua etica, si ritrova a cambiare in modo drastico e tumultuoso la vita delle persone… compresa la sua. Una serie comedy creata da Brett Goldstein, Jason Segel e Bill Lawrence (già co-creatore di Ted Lasso). Il ruolo del protagonista e terapista Jimmy spetta proprio a Jason Segel, ma nel cast troviamo anche Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Lukita Maxwell e Luke Tennie. Disponibile in streaming dal 27 gennaio 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Shrinking.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Mythic Quest (finale stagione 3, original) – 6 gennaio 2023

The Mosquito Coast (finale stagione 2, original) – 6 gennaio 2023

Echo 3 (finale stagione, original) – 13 gennaio 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a gennaio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

