Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a dicembre 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai tre anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese natalizio, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a dicembre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a dicembre 2022

Film in uscita su Apple TV+

Emancipation – Oltre la libertà (original)

La novità Apple TV+ di dicembre 2022 più attesa è senza dubbio Emancipation – Oltre la libertà, film originale con protagonista Will Smith diretto dal regista Antoine Fuqua. Racconta la storia di Peter (Will Smith), un uomo che fugge dalla schiavitù, contando sul suo ingegno, sulla sua fede incrollabile e sul profondo amore per la sua famiglia. Cercherà di eludere cacciatori spietati, sfidando le paludi della Louisiana alla ricerca della libertà in un viaggio ricco di ostacoli. Per salvarsi, sarà costretto a dirigersi verso Nord, dove riuscirà ad arruolarsi nell’esercito dell’Unione, impegnato nella guerra di secessione. La pellicola è ispirata a una vera foto del 1863 di “Peter il fustigato” scattata durante una visita medica dell’Esercito dell’Unione, che apparve per la prima volta su Harper’s Weekly. L’immagine, nota con il nome di “The Scourged Back”, mostra la schiena nuda di Peter mutilata da una frustata dei suoi schiavisti: ha contribuito ad alimentare l’opposizione pubblica nei confronti della schiavitù. Un film crudo, con una fotografia dai colori fortemente desaturati per contribuire a dare un’idea di un mondo grigio e polveroso, e che vuole segnare il rilancio di Will Smith dopo l’incidente avvenuto agli ultimi Oscar con Chris Rock. Nel cast anche Ben Foster e Steven Ogg. Disponibile in streaming dal 9 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Emancipation – Oltre la libertà.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Slow Horses – stagione 2 (original)

Passiamo alle serie TV con l’attesa seconda stagione di Slow Horses, che unisce spionaggio e un po’ di dark humor. Basata sui romanzi della serie Jackson Lamb scritti da Mick Herron, la serie segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che finisce a prestare servizio in un dipartimento dell’MI5, denominato la Casa del Pantano, dove vengono relegate le spie che hanno commesso un errore di troppo o hanno dimostrato gravi incompetenze. Jackson Lamb, interpretato da Gary Oldman, è a capo della sezione dei reietti ed è affiancato nella serie da Diana Taverner, direttrice generale dell’MI5, interpretata da Kristen Scott Thomas. Dopo l’incredibile conclusione della prima stagione, i “perdenti” di Jackson Lamb avranno una nuova missione da compiere in questi sei nuovi episodi. Già confermata una terza stagione. La seconda stagione è disponibile in streaming dal 2 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Slow Horses.

Little America – stagione 2 (original)

Le novità Apple TV+ di dicembre 2022 da vedere includono la seconda stagione di Little America, ispirata alle storie vere presentate sulla rivista Epic Magazine. La serie guarda al di là dei titoli dei giornali per raccontare storie di immigrati e immigrate in America: storie divertenti, romantiche, toccanti, appassionanti, sorprendenti e più che mai attuali. Scritta e prodotta da Lee Eisenberg, anche showrunner della serie, e da Kumail Nanjiani e Emily V. Gordon, la seconda stagione è composta da 8 nuovi episodi di circa mezz’ora, ciascuno con una storia diversa. Disponibile in streaming dal 9 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Little America.

Cuccioli cercano casa – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità da non perdere questo mese su Apple TV+ con la seconda stagione di Cuccioli cercano casa, serie per tutta la famiglia e per gli amanti degli animali. Charles e Lizzie Peterson hanno trovato il modo perfetto per concretizzare il loro amore per i cani. I due fratelli si prendono infatti un impegno difficile ma allo stesso tempo molto gratificante: ospitano i cuccioli in cerca di adozione con lo scopo di trovare loro una casa definitiva. Ad ogni cucciolo che arriva, inizia una nuova avventura. La seconda stagione è composta da otto episodi, ciascuno dei quali vede protagonista un adorabile cucciolo. La serie è basata sulla serie di libri bestseller di Scholastic scritta da Ellen Miles, “Puppy Place”. Disponibile in streaming dal 9 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Cuccioli cercano casa.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Acapulco (finale stagione 2, original) – 16 dicembre 2022

Mythic Quest (prosegue la stagione 3, original)

The Mosquito Coast (prosegue la stagione 2, original)

Echo 3 (prosegue la stagione, original)

Shantaram (finale stagione, original)

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a dicembre 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

