Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di gennaio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo primo mese dell’anno non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a gennaio 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a gennaio 2023

Film in uscita su Netflix

The Pale Blue Eye – I delitti di West Point (original)

Apriamo le novità Netflix di gennaio 2023 con The Pale Blue Eye – I delitti di West Point, film tratto dal romanzo di Louis Bayard. West Point, 1830: nelle prime ore di un mattino invernale, viene ritrovato il cadavere di un cadetto, ma dopo che il corpo giunge in obitorio, la tragedia assume toni brutali quando si scopre che il cuore del ragazzo è stato rimosso con precisione. Temendo danni irreparabili per l’accademia militare appena inaugurata, i direttori si rivolgono al detective locale Augustus Landor (Christian Bale) per risolvere l’omicidio. Ostacolato dal codice del silenzio tra le reclute, Landor assolda uno di loro per eseguire le indagini, un eccentrico cadetto di nome Edgar Allan Poe (Harry Melling) che disprezza la rigidità del mondo militare e ama la poesia. Nel cast anche Gillian Anderson, Lucy Boynton e Robert Duvall. Disponibile in streaming dal 6 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Pale Blue Eye – I delitti di West Point.

Dog Gone (original)

Cambiamo genere con Dog Gone, film tratto dal libro Smarrito cane di Pauls Toutonghi. Dopo aver perso Gonker, il suo amato Golden Retriever, sul sentiero degli Appalachi, un giovane intraprende con il padre una disperata missione per ritrovarlo prima che sia troppo tardi. Il cane, infatti, necessita di medicine speciali, senza le quali non può sopravvivere per più di due settimane. La ricerca suscita la curiosità dei media, e molta gente si unisce alla spedizione. Basato su un’incredibile storia vera di umanità ed eroismo quotidiano. Nel cast Rob Lowe, John Berchtold, Kimberly Williams-Paisley e Susan Gallagher. Disponibile in streaming dal 13 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dog Gone.

You People (original)

Da guardare su Netflix a gennaio 2023 c’è anche You People, commedia originale di Kenya Barris nella quale una nuova coppia e le rispettive famiglie si trovano alle prese con l’amore moderno e le dinamiche domestiche tra scontri culturali, aspettative della società e differenze generazionali. Due millennial di Los Angeles, di estrazione sociale diversa, si innamorano e affrontano la prova più dura: conoscere i rispettivi genitori, provocando scontri familiari e culturali. Nel cast Jonah Hill, Lauren London, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus e David Duchovny. Disponibile in streaming dal 27 gennaio 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di You People.

Altri film da vedere su Netflix a gennaio 2023

Jerry Maguire – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 The International – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Lacci – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Kai, l’autostoppista con l’accetta (documentario original) – 10 gennaio 2023

(documentario original) – 10 gennaio 2023 Ruido – Una voce che non si spegne (original) – 11 gennaio 2023

(original) – 11 gennaio 2023 La Scuola Cattolica – 18 gennaio 2023

– 18 gennaio 2023 Pamela, a love story (documentario original) – 31 gennaio 2023

Serie TV da vedere su Netflix

Caleidoscopio (original)

Le novità Netflix di gennaio 2023 a livello di serie TV includono Caleidoscopio, serie antologica che si svolge nell’arco di 25 anni e segue una banda di ladri che tenta di aprire un caveau apparentemente inviolabile per ottenere il più grande bottino della storia. Sotto l’occhio vigile della più potente squadra di sicurezza aziendale del mondo e delle forze dell’ordine, ogni episodio rivela una tessera di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, complotti, alleanze e tradimenti. Come è stato architettato il piano? Chi la farà franca? Di chi ci si può fidare? La serie è liberamente ispirata alla storia vera dei settanta miliardi di dollari in obbligazioni scomparsi nel centro di Manhattan durante l’uragano Sandy, ed è composta da otto episodi che vanno da 24 anni prima a 6 mesi dopo il colpo. La serie crime adotta un approccio non lineare alla narrazione e costruisce intrighi e suspense in modo unico: è possibile iniziare da determinati episodi e poi approfondire il proprio ordine di visione personale con altri. Alla fine ognuno avrà il suo punto di vista sulla storia. Disponibile in streaming dal 1° gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Caleidoscopio.

La vita bugiarda degli adulti (original)

Da non perdere questo mese c’è La vita bugiarda degli adulti, una serie che dipinge il ritratto intenso e singolare di Giovanna, che affronta il passaggio dall’infanzia all’adolescenza andando alla scoperta dei diversi volti di Napoli durante gli anni ’90. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che si è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante del 2019. Disponibile in streaming dal 4 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La vita bugiarda degli adulti.

MADOFF: Il Mostro di Wall Street (original)

Tra le serie da vedere su Netflix a gennaio 2023 c’è MADOFF: Il Mostro di Wall Street, che svela la verità sul famigerato schema Ponzi da 64 miliardi di dollari ideato da Bernie Madoff, che ha distrutto le vite di tantissimi investitori individuali che si erano fidati del venerato statista di Wall Street. Grazie a informatori, dipendenti, investigatori e vittime, oltre che alle inedite testimonianze video dello stesso Madoff, la nuova docuserie in quattro parti ripercorre l’ascesa di quest’ultimo dalle umili origini al ruolo di broker tra i più influenti e potenti di Wall Street. Il regista Joe Berlinger svela la genesi e le dinamiche del fraudolento business di consulenza finanziaria di Madoff, rivelando come la truffa non fosse la creazione di una sola mente diabolica come molti credevano. Una frode così spudorata e deleteria potrebbe ripetersi? Disponibile dal 4 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di MADOFF: Il Mostro di Wall Street.

Copenhagen Cowboy (original)

Una delle novità più attese di questo primo mese dell’anno è Copenhagen Cowboy, noir in sei episodi con Angela Bundalovic. La serie, ideata da Nicolas Winding Refn, è incentrata sull’enigmatica Miu, una giovane donna con misteriose capacità soprannaturali che, all’alba di un nuovo inizio dopo una vita di servitù, attraversa l’inquietante mondo dei bassifondi criminali di Copenhagen. Assetata di giustizia e vendetta, incontra la sua nemesi Rakel e insieme intraprendono un’odissea attraverso la dimensione naturale e soprannaturale. Il passato finisce per trasformare e definire il futuro, mentre le due giovani donne scoprono di non essere sole. Disponibile in streaming dal 5 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Copenhagen Cowboy.

Ginny & Georgia – stagione 2 (original)

In arrivo anche la seconda stagione di Ginny & Georgia, serie TV che racconta la storia di Ginny Miller, una quindicenne che vive con la madre trentenne e il fratello Austin in una città del Massachusetts, dove la madre ha deciso di trasferirsi in seguito a un misterioso incidente che costò la vita al marito di Georgia e patrigno dei suoi figli. In questa seconda stagione, a Ginny spetta capire come convivere con la consapevolezza che la madre è un’assassina. Oppressa dalla scoperta che il suo patrigno non è morto per cause naturali, la ragazza deve fare i conti con il fatto che la madre non solo ha ucciso, ma l’ha fatto per proteggerla. Georgia invece preferirebbe di gran lunga lasciarsi il passato alle spalle, soprattutto dal momento che ha un matrimonio da organizzare. Disponibile in streaming dal 5 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Ginny & Georgia.

Vikings: Valhalla – stagione 2 (original)

Da non perdere la seconda stagione di Vikings: Valhalla, serie TV storica sequel della serie Vikings (trasmessa da History dal 2013 al 2021) e ambientata un secolo dopo quest’ultima. In un passato di oltre mille anni fa, all’inizio dell’XI secolo, la serie racconta le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). La seconda stagione ritrova i protagonisti poco dopo la tragica caduta di Kattegat, un evento che ha infranto i loro sogni e alterato i loro destini. Trovandosi improvvisamente fuggitivi in Scandinavia, sono costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi che vanno oltre i fiordi di Kattegat. Disponibile in streaming dal 12 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Vikings: Valhalla.

Sky Rojo – stagione 3 (original)

Questo mese ritorna su Netflix la serie Sky Rojo, giunta alla terza stagione. La serie racconta la storia di tre prostitute, Coral, Wendy e Gina, che scappano dal locale in cui lavorano, il Las Novias Club, in cerca di libertà, ma vengono inseguite da Romeo, il capo del locale, e dai suoi scagnozzi. Insieme, le donne intraprendono un viaggio ricco di pericoli di ogni tipo, vivendo ogni secondo come se fosse l’ultimo. Con i nuovi episodi si riprende la vicenda a sei mesi di distanza dalla battaglia finale. Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) scoprono che la pace non è nient’altro che una sensazione illusoria tra periodi di terrore. Quando la loro vita viene sconvolta, le ragazze capiscono che il passato ritorna e che se vogliono davvero essere libere dovranno cercare di seppellirlo una volta per tutte. In altre parole, questo significa seppellire Romeo. Disponibile in streaming dal 13 gennaio 2023. Qui potete vedere il teaser con data di annuncio ufficiale della terza stagione di Sky Rojo.

Lockwood & Co. (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di gennaio 2023 con Lockwood & Co., nuova serie originale di genere fantasy-thriller basata sulla serie di libri omonima scritta da Jonathan Stroud. In un mondo infestato dai fantasmi e nel quale potenti aziende impiegano adolescenti con poteri paranormali per lottare contro il soprannaturale, solo una società opera senza la supervisione degli adulti: la Lockwood & Co. Quest’ultima viene gestita da Anthony Lockwood, un giovane imprenditore ribelle tormentato dal suo misterioso passato, dal suo geniale ma al contempo eccentrico braccio destro George e da una nuova arrivata di nome Lucy, dotata di incredibili poteri. Questo trio anticonformista sta per svelare un agghiacciante mistero che cambierà il corso della storia. In arrivo otto episodi, in streaming dal 27 gennaio 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Lockwood & Co..

Altre serie TV da vedere su Netflix

La via del grembiule – Lo yakuza casalingo ( stagione 2 , original) – 1° gennaio 2023

( , original) – 1° gennaio 2023 Totenfrau – La signora dei morti (original) – 5 gennaio 2023

(original) – 5 gennaio 2023 Makanai (original) – 12 gennaio 2023

(original) – 12 gennaio 2023 Break Point (docuserie original) – 13 gennaio 2023

(docuserie original) – 13 gennaio 2023 Love Life (stagione 2) – 13 gennaio 2023

(stagione 2) – 13 gennaio 2023 Junji Ito Maniac (original) – 19 gennaio 2023

(original) – 19 gennaio 2023 That’s 90 Show (original) – 19 gennaio 2023

(original) – 19 gennaio 2023 Candidato unico (original) – 20 gennaio 2023

(original) – 20 gennaio 2023 Record of Ragnarok (stagione 2, episodi 1-10, original) – 26 gennaio 2023

Queste dunque le migliori novità su Netflix a gennaio 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

