Le novità Amazon Prime Video di gennaio 2023 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo primo mese dell’anno non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2023 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a gennaio 2023

Film in uscita su Amazon Prime Video

Freaky

Apriamo le principali novità Amazon Prime Video di gennaio 2023 con Freaky, film ispirato al romanzo A ciascuno il suo corpo (già proposto sullo schermo con la commedia Quel pazzo venerdì). Racconta la storia di Millie Kessler (Kathryn Newton), una ragazza di 17 anni che diventa la nuova vittima de “Il Macellaio” (Vince Vaughn), noto assassino che sta terrorizzando la città. Quando quest’ultimo cattura la ragazza e la trafigge con un pugnale, vittima e carnefice si scambiano il corpo. Millie ha solo 24 ore per cercare di tornare in sé e salvarsi, aiutata dagli amici: ce la farà a convincere questi ultimi e a spezzare la maledizione? Disponibile in streaming dal 9 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Freaky.

Fast & Furious 9 – The Fast Saga

Da non perdere questo mese sulla piattaforma c’è Fast & Furious 9, l’ultimo capitolo (il decimo è in uscita nel corso dell’anno) della popolare Fast Saga con Vin Diesel, diretto da Justin Lin. A quattro anni dai fatti precedentemente narrati, Dominic Toretto è profondamente cambiato, e trascorre una vita serena e rilassata lontano da pericoli e inseguimenti, insieme a Letty (Michelle Rodriguez) e suo figlio Brian. Le cose sono destinate a cambiare quando spunta suo fratello minore Jakob (John Cena), alleato con Cipher (Charlize Theron). L’hacker era stata arrestata da Mr. Nobody (Kurt Russell) e sta per essere trasferita tramite aereo in prigione, ma viene liberata dal dirottamento messo in atto dallo stesso Jakob e da Otto, decisi a impossessarsi del Progetto Aries, un programma di armi che, una volta riunificato, consente di controllare tutti i computer del mondo e i sistemi più avanzati. Oltre a essere un audace pilota, Jakob è uno scaltro assassino e un ladro che sta organizzando un complotto a livello mondiale. Riuscirà Dom a riunire di nuovo la sua squadra e a fare i conti con il proprio passato, finora lasciato in sospeso? Scopritelo in streaming dall’11 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fast & Furious 9.

LAMBORGHINI – The man behind the legend

Restiamo nel mondo delle auto con LAMBORGHINI – The man behind the legend, pellicola che porta sullo schermo una storia tutta italiana. La storia dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari, ma anche la storia dell’Italia degli anni ’50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata. Un racconto dell’uomo dietro il mito che scava nella mente e nelle emozioni di un genio visionario. Diretto da Bobby Moresco, offre un cast con Frank Grillo, Mira Sorvino e Gabriel Byrne. Disponibile in streaming dal 19 gennaio 2023 in anteprima esclusiva. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lamborghini – The man behind the legend.

Un matrimonio esplosivo (original)

Tra le novità Amazon Prime Video da vedere a gennaio 2023 c’è Un matrimonio esplosivo, una commedia d’avventura diretta da Jason Moore con Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge e Lenny Kravitz. Darcy e Tom riuniscono le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti. Come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio. La frase “finché morte non ci separi” assume un significato tutto nuovo in questa divertente e adrenalinica avventura: ce la faranno Darcy e Tom a salvare i loro cari, sperando che non si uccidano prima a vicenda? Disponibile in streaming dal 27 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un matrimonio esplosivo.

Ipersonnia

Da guardare questo mese c’è anche Ipersonnia, thriller ambientato in un futuro prossimo dove le carceri sono solamente un ricordo. I detenuti scontano la loro pena in uno stato di sonno profondo, chiamato ipersonno: un sistema efficiente, economico e affidabile, almeno fino al giorno in cui David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto che innescherà una catena di eventi imprevedibili e costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato. Disponibile in streaming dal 28 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ipersonnia.

Spirit – Il ribelle

Passiamo all’animazione con Spirit – Il ribelle, sequel del film del 2022 Spirit – Cavallo selvaggio e remake cinematografico della serie animata Spirit: Avventure in libertà. Racconta la storia di Lucky Prescott (voce originale di Isabela Merced), una ragazza che si trasferisce dalla sua casa in città in piccolo paesino di frontiera, Miradero. La giovane vive con sua zia Cora (voce di Julianne Moore), dato che sua madre è morta quando era ancora in fasce. Le uniche cose che sa di quest’ultima è che era una stuntman, che andava a cavallo e che aveva un carattere ribelle. Proprio come la madre, anche Lucky è particolarmente restia a rispettare le regole: scappa spesso di casa, causando preoccupazioni alla zia, che stanca di stargli dietro decide di mandarla da suo padre Jim (voce di Jake Gyllenhaal). Nella sua nuova casa la giovane sembra annoiarsi ogni giorno di più, fino a quando non incontra Spirit, un cavallo selvaggio e ribelle proprio come lei. Lucky si affeziona presto al suo nuovo amico, i due insieme vivranno inaspettate e coraggiose avventure. Disponibile in streaming dal 31 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spirit – Il ribelle.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2023

I Croods 2 – Una nuova era – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Se mi lasci ti cancello – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 3 Days to Kill – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Lo chiamavano Trinità… – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 …Altrimenti ci arrabbiamo! – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Sono solo fantasmi – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Jurassic Park – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Il mondo perduto – Jurassic Park – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Jurassic Park III – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Jurassic World – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 The Silent Revolution – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 I ragazzi della 56a strada – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Espiazione – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 The Look of Love – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Irréversible – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Come un gatto in tangenziale – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Insomnia – 4 gennaio 2023

– 4 gennaio 2023 Shutter Island – 4 gennaio 2023

– 4 gennaio 2023 Bad Boys for Life – 4 gennaio 2023

– 4 gennaio 2023 Nella tana dei lupi – 5 gennaio 2023

– 5 gennaio 2023 Quo vado? – 8 gennaio 2023

– 8 gennaio 2023 Paterson – 10 gennaio 2023

– 10 gennaio 2023 Al posto tuo – 10 gennaio 2023

– 10 gennaio 2023 The Jacket – 10 gennaio 2023

– 10 gennaio 2023 Perfetti sconosciuti – 11 gennaio 2023

– 11 gennaio 2023 Gurren Lagann – The Movie 01 – Childhood’s End – 15 gennaio 2023

– 15 gennaio 2023 Gurren Lagann – The Movie 02 – The Lights in the Sky Are Stars – 15 gennaio 2023

– 15 gennaio 2023 Una festa esagerata – 15 gennaio 2023

– 15 gennaio 2023 Inception – 15 gennaio 2023

– 15 gennaio 2023 Zack Snyder’s Justice League – 15 gennaio 2023

– 15 gennaio 2023 The Lodge – 16 gennaio 2023

– 16 gennaio 2023 Il ragazzo invisibile – 16 gennaio 2023

– 16 gennaio 2023 Un mondo sotto social – 23 gennaio 2023

– 23 gennaio 2023 Tiramisù – 25 gennaio 2023

– 25 gennaio 2023 Lupin III vs. Occhi di Gatto – 27 gennaio 2023

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

È per il tuo bene – fino al 1° gennaio

Infinite – fino al 7 gennaio

Demon Slayer: il treno Mugen – fino al 12 gennaio

Sai tenere un segreto? – fino al 19 gennaio

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Supernatural – stagione 15, finale

Apriamo le novità Amazon Prime Video di gennaio 2023 lato serie TV con l’attesissimo arrivo sulla piattaforma della quindicesima e ultima stagione di Supernatural, popolare serie fantasy che vede protagonisti i fratelli Winchester, Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki). Rimasti orfani della madre quando erano piccoli a causa di una strana entità che l’ha fatta bruciare tra le fiamme, i due seguono il padre in una disperata caccia a tutto ciò che è soprannaturale: nel corso delle stagioni sono costretti ad affrontare fantasmi, demoni, lupi mannari, vampiri, angeli e persino Lucifero, in un’incredibile e avvincente lotta contro il soprannaturale, non senza l’aiuto di colleghi cacciatori e amici. Disponibile in streaming dal 1° gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quindicesima stagione di Supernatural.

Sono Lillo (original)

Proseguiamo cambiando completamente genere con Sono Lillo, serie che vede protagonista l’attore e comico Pasquale Petrolo, accompagnato da alcuni dei comici più amati della scena contemporanea come Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Marco Marzocca, Caterina e Corrado Guzzanti, Valerio Lundini, Michela Giraud, Edoardo Ferrario e tanti altri. Il successo ha i suoi risvolti negativi, e per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie sembra davvero non sopportarlo più. Cercherà di ritrovare sé stesso dietro la maschera che si è costruito. Disponibile dal 5 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sono Lillo.

The Rig (original)

Da non perdere tra le novità Prime Video di gennaio 2023 c’è The Rig, serie TV thriller che segue le vicende della crew della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo di stanza al largo della costa scozzese, nelle pericolose acque del Mare del Nord. Terminato il lavoro e pronto a tornare sulla terraferma, il gruppo viene avvolto da una misteriosa nebbia, e la piattaforma viene colpita da forti scosse. Improvvisamente non è più possibile comunicare con la costa e il mondo esterno. Il gruppo cerca di scoprire cosa stia succedendo e cosa si nasconda dietro a questa forza inspiegabile, ma un grave incidente li forza a chiedersi di chi si possano veramente fidare. Le amicizie si rompono, nuove alleanze si formano e le differenze generazionali si fanno evidenti. La squadra della Bravo sarà portata ai limiti sia della reciproca lealtà sia della propria resistenza in un testa a testa con forze sopra ogni immaginazione. Disponibile in streaming dal 6 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Rig.

Hunters – stagione 2, finale (original)

Questo mese sbarca sulla piattaforma la seconda (e ultima) attesissima stagione di Hunters, serie TV che racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti, impegnati a scovare centinaia di ufficiali del Reich che si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Meyer Offerman (Al Pacino) incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i cacciatori. Al Pacino torna per la conclusione epica della serie: al suo fianco la new entry Jennifer Jason Leigh e i componenti del cast già presenti nella prima stagione. Disponibile in streaming dal 13 gennaio 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Hunters.

La leggenda di Vox Machina – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video da vedere questo mese con la seconda stagione di La leggenda di Vox Machina, serie TV animata basata sulla prima campagna della webserie a tema Dungeons & Dragons Critical Role. Tornano sugli schermi le avventure di Vex, Percy, Pike, Vax, Keyleth, Scanlan e Grog: dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione per mano della coppia di potere più terrificante di Exandria, i Vox Machina devono salvare il mondo ancora una volta, questa volta da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave. Ce la faranno? Scopritelo dal 20 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di La leggenda di Vox Machina.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

La Befana vien di Pintus – 3 gennaio 2023

– 3 gennaio 2023 Sfondamento dei cieli Gurren Lagann (stagione 1) – 15 gennaio 2023

(stagione 1) – 15 gennaio 2023 Un Medico In Famiglia (stagioni 5-10) – 22 gennaio 2023

– 22 gennaio 2023 Overlord (stagione 2) – 27 gennaio 2023

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra le serie segnaliamo Unforgettable (stagioni 1-4, fino al 9 gennaio 2023), Mr. Robot (stagioni 1-4, fino al 14 gennaio 2023) e Stargate (stagioni 1-9, fino al 30 gennaio 2023).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2023 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di gennaio per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

