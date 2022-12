Le novità Infinity+ di gennaio 2023 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato durante la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo primo mese dell’anno diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a gennaio 2023 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a gennaio 2023

Film in uscita su Infinity+

L’Immortale

Le novità Infinity+ di gennaio 2023 si aprono con L’Immortale, film diretto e interpretato da Marco D’Amore e ispirato al celebre personaggio di Ciro di Marzio della serie Gomorra. Il thriller racconta la storia di quest’ultimo e della sua educazione criminale, la storia di un uomo violento e allo stesso tempo tenero e compassionevole, emblema del male e dell’eroe allo stesso tempo. Dopo aver ricevuto il colpo di pistola da Genny, il corpo di Ciro viene buttato in mare e sprofonda nelle acque del Golfo di Napoli. Mentre si inabissa, i ricordi salgono sempre più a galla: siamo nel 1980, la terra sta tremando, le persone urlano impaurite in cerca di una via di fuga e il boato del terremoto è soffocato nell’acqua. Il palazzo crolla, ma da sotto le macerie proviene il pianto di neonato, incredibilmente ancora vivo. A dieci anni di distanza, il bambino è cresciuto, ma non è ancora un uomo: continua a sopravvivere, conducendo una vita fatta di espedienti tra le strade della città. Napoli continua a essere la sua casa, l’unico luogo familiare che ha e che sembra proteggerlo sin dall’infanzia. Sono i ricordi di una vita, le vivide reminiscenze di una formazione criminale che hanno portato Ciro a diventare L’Immortale. Disponibile dal 2 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’Immortale.

Don’t Worry Darling (Premiere)

Una delle novità da non perdere questo mese è senza dubbio Don’t Worry Darling, film diretto da Olivia Wilde ambientato negli anni ’50. Racconta la storia di Alice (Florence Pugh), una casalinga sposata con Jack (Harry Styles) che vive insieme a quest’ultimo in una comunità sperimentale, isolata e utopica. Nella comunità vige il concetto di ottimismo sociale, tipico del decennio e portato avanti dallo stesso amministratore delegato Frank (Chris Pine). Gli uomini trascorrono le loro giornate nel quartier generale del Victory Project, un progetto top-secret dedicato allo sviluppo di materiali innovativi, mentre le donne passano il tempo godendosi gli agi e il lusso della comunità. Ogni bisogno dei residenti viene prontamente soddisfatto dall’azienda: l’unica cosa chiesta in cambio è l’impegno lavorativo e la discrezione sul progetto. Quando Alice inizia a chiedersi cosa faccia il marito e a quale scopo, si insinua il sospetto che possa avere dei segreti con lei: si renderà conto che sotto il velo apparentemente perfetto si nascondono cose terribili. Sarà pronta a perdere tutto pur di conoscere la verità? Scopritelo dal 6 al 12 gennaio e dal 27 gennaio al 2 febbraio 2023 grazie all’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Don’t Worry Darling.

L’immensità (Premiere)

Da guardare sulla piattaforma c’è anche L’immensità, film drammatico con Penélope Cruz e Vincenzo Amato diretto da Emanuele Crialese. Roma, anni ’70: Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti sono i figli: Adriana (Luana Giuliani), la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare a un punto di rottura. Disponibile dal 13 al 19 gennaio 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’immensità.

DC League of Super-Pets (Premiere)

Torna su Infinity+ a gennaio DC League of Super-Pets, divertente film d’animazione diretto da Jared Stern e Sam Levine che ha come protagonisti gli animali domestici DC Comics dotati di superpoteri. La storia ruota attorno a Krypto (doppiato da Lillo o con voce originale di Dwayne Johnson), il super cane di Superman, con il quale condivide i poteri e la battaglia contro la criminalità nella città di Metropolis. Quando Superman e tutta la Justice League vengono rapiti, Krypto dovrà cercare aiuto per salvarli. Superdog mette su una squadra improvvisata di animali domestici, che dovranno non solo salvaguardare la città, ma soprattutto portare in salvo gli eroi rapiti. All’interno della squadra abbiamo Asso il Bat-Segugio (doppiato da Maccio Capatonda o con voce originale di Kevin Hart), cane di Batman, MP la paffuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo. Ciascuno ha un potere che lo rende speciale, e unendo le forze proveranno a compiere una vera impresa. Disponibile dal 20 al 26 gennaio 2023 con l’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di DC League of Super-Pets.

La La Land

Da vedere a gennaio 2023 su Infinity+ c’è La La Land, celebre pellicola diretta da Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone. Si tratta di un musical contemporaneo ambientato a Los Angeles, che fa da sfondo a un’intensa storia d’amore tra un’aspirante attrice e un musicista jazz. Mia è determinata a inseguire il suo sogno di diventare attrice e tra un provino e l’altro serve in un bar negli Hollywood Studios, mentre Sebastian è un bravo jazzista che si guadagna da vivere suonando nei piano bar. Dopo una serie di incontri casuali, tra Mia e Sebastian si crea un rapporto d’amicizia fatto di scontri e incontri, fino a quando tra i due esploderà una travolgente passione alimentata dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Disponibile dal 31 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La La Land.

Altri film da vedere su Infinity+ a gennaio 2023

Come un gatto in tangenziale – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Cetto c’è senzadubbiamente – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Il viaggio di Amelie – 5 gennaio 2023

– 5 gennaio 2023 La dea fortuna – 16 gennaio 2023

– 16 gennaio 2023 Qua la zampa! – 19 gennaio 2023

Serie TV da vedere su Infinity+

Un’altra verità – Spirale di bugie

Tra le novità Infinity+ di gennaio 2023 a livello di serie TV c’è Un’altra verità – Spirale di bugie, serie thriller andata in onda qualche mese fa su Canale 5. Composta da sei episodi, racconta la storia di Audrey Barreyre, una donna sopravvissuta al serial killer che alcuni anni fa aveva terrorizzato la regione di Biarritz. Quando una diciassettenne viene trovata uccisa sulla costa basca, niente sembra collegare l’omicidio all’assassino dell’epoca, ma Audrey ne è sicura: la mano è la stessa e il killer è tornato in azione. Per dimostrarlo, la donna sarà costretta ad affrontare il suo passato e non solo: anche le sue bugie, visto che la notte in cui è stata aggredita, Audrey ha mentito… La serie è disponibile dal 2 gennaio 2023. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale di Un’altra verità – Spirale di bugie.

Con l’aiuto del Cielo

In arrivo con l’anno nuovo Con l’aiuto del Cielo, serie crime-drama franco-belga in sei puntate andata in onda dallo scorso novembre su Canale 5. Clement ha trascorso 33 anni di vita in un monastero e conosce il mondo moderno solo attraverso i libri dei corsi che ha seguito all’università. Rimasto orfano, fu infatti adottato dall’amministratore del monastero e portato sotto l’ala di frate Benedetto. Quando quest’ultimo viene trovato assassinato, Clement aiuta Elli Taleb, capitano di polizia atea, a risolvere il caso. Facendo da guida all’ispettore, una donna che cresce da sola le sue tre sorelle, Clement scopre il mondo esterno al monastero e i segreti del suo passato. La serie è disponibile sulla piattaforma dal 13 gennaio 2023. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale di Con l’aiuto del Cielo.

DC’s Legends of Tomorrow – stagione 7

Questo mese tra le serie da vedere c’è la settima e ultima stagione di DC’s Legends of Tomorrow, popolare serie CW basata su un gruppo di personaggi della DC Comics e ambientata all’interno dell’Arrowverse. È incentrata su un gruppo di personaggi già apparsi in altre serie di questo universo, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il loro mondo venendo nel nostro e intraprendendo degli incredibili viaggi nel tempo. Dopo aver salvato la Terra da un’invasione aliena, i co-capitani Sara Lance e Ava Sharpe pensano che loro e l’amato equipaggio possano finalmente tornare a casa e rilassarsi, ma la nave sulla quale sono a bordo, la Waverider, viene fatta saltare in aria, intrappolando le Leggende a Odessa, in Texas, nel 1925. L’unico modo per tornare a casa e vendicarsi del misterioso nuovo nemico è recarsi a New York e trovare l’antenato del viaggio nel tempo, l’inventore Dr. Gwyn Davies (interpretato da Matt Ryan, che finora aveva dato il volto a John Constantin). La serie si conclude proprio con la settima stagione, disponibile dal 13 gennaio 2023 con due episodi a settimana. Qui potete vedere il trailer della settima stagione di DC’s Legends of Tomorrow.

Harry Wild – La signora del delitto

Da vedere a gennaio 2023 su Infinity+ c’è Harry Wild – La signora del delitto, serie TV britannica e irlandese che vede protagonista Harriet “Harry” Wild, professoressa di letteratura inglese in pensione che si sta riprendendo a casa di suo figlio Charlie in seguito a una rapina. Quest’ultimo è un detective della polizia che si trova alle prese con un caso di omicidio particolarmente sconcertante. Quando la strada di Harry va a incrociarsi per caso con quella del suo rapinatore, Fergus Reid, la donna vede un grande potenziale nell’adolescente problematico e, invece di denunciarlo, lo arruola come suo aiutante. Dopo il suo coinvolgimento, anche se sconsiderato, nel caso, Harry scopre di avere un vero talento per le indagini. Disponibile dal 16 gennaio 2023. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale di Harry Wild – La signora del delitto.

Crossfire – Bloccati nell’incubo

Proseguiamo con le novità da guardare questo mese con Crossfire – Bloccati nell’incubo, miniserie drammatica che racconta la storia di Jo, una donna in vacanza con la famiglia e con gli amici in un lussuoso resort alle isole Canarie. La tranquillità del gruppo viene sconvolta quando alcuni spari risuonano nell’hotel: i responsabili sono un gruppo di uomini armati che hanno deciso di mettere in atto una vendetta. Il paradiso si trasforma in inferno. Disponibile dal 17 gennaio 2023. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale di Crossfire – Bloccati nell’incubo.

Bob Hearts Abishola – stagione 3

Continuano con la terza stagione le avventure della popolare sitcom Bob Hearts Abishola, che vede protagonista un imprenditore statunitense, Robert “Bob” Wheeler, che si innamora dell’infermiera che vede quando si risveglia dall’anestesia in seguito a un’operazione al cuore. La donna, Abishola, è un’immigrata nigeriana che vive col figlio Dele a casa degli zii ed è sola dopo che il marito è tornato in Africa. In questa terza stagione, finalmente i due possono coronare il loro sogno d’amore e convolare a nozze con un tradizionale matrimonio nigeriano. Negli Stati Uniti è stata da poco trasmessa la quarta stagione, che in Italia risulta tuttora inedita. La terza stagione è disponibile sulla piattaforma dal 20 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Bob Hearts Abishola.

Roswell, New Mexico – stagione 4

Chiudiamo le principali novità Infinity+ di gennaio 2023 con la quarta e ultima stagione di Roswell, New Mexico, composta da 13 episodi. La serie TV, reboot della serie dei primi anni 2000, è ispirata alla serie di romanzi per ragazzi Roswell High di Melinda Metz e racconta la storia della figlia di due persone immigrate e senza documenti, Liz Ortecho, che dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell, scopre che la sua cotta adolescenziale, Max Evans, è un alieno che ha tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali. Si concludono le vicende che vedono protagonisti Liz Ortecho, interpretata da Jeanine Mason, Max Evans, interpretato da Nathan Parsons, Michael Guerin (Michael Vlamis), Isobel Evans-Bracken (Lily Cowles), Alex Manes (Tyler Blackburn), Kyle Valenti (Michael Trevino), Maria DeLuca (Heather Hemmens) e Noah Bracken (Karan Oberoi). Si tratta infatti dell’ultima stagione per la serie, che non è stata ulteriormente rinnovata. Disponibile sulla piattaforma dal 27 gennaio 2023 con due episodi a settimana. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Roswell, New Mexico.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a gennaio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di gennaio da non perdere su altri servizi di streaming potete cliccare sul link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

