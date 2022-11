Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a novembre 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai tre anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese d’autunno, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a novembre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a novembre 2022

Film in uscita su Apple TV+

Causeway (original)

Le novità Apple TV+ di novembre 2022 si aprono con Causeway, film originale di genere drammatico che vede protagonista Jennifer Lawrence. Il ritratto intimo di una soldatessa che fa fatica a riprendere in mano la sua vita dopo il ritorno a casa a New Orleans. Lynsey subisce un trauma cranico mentre è in servizio in Afghanistan e fa ritorno a casa: oltre a dover affrontare le conseguenze fisiche, la donna si ritrova a fare i conti con traumi psicologici e le difficoltà nel dover riadattarsi alla vita a casa. La pellicola esplora come un soldato si ritrovi a far fronte a quello che ha vissuto dopo il combattimento: tra sofferenze e incomprensioni, Lynsey dovrà affrontare la sua guerra personale contro i demoni del passato. Disponibile in streaming dal 4 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Causeway.

Selena Gomez: My Mind & Me (original)

Proseguiamo con Selena Gomez: My Mind & Me, un docufilm sulla celebre cantante, cantautrice, attrice, produttrice, imprenditrice e attivista. Da sempre in prima linea per la salute mentale, Selena Gomez racconta il proprio percorso personale. Dopo anni sotto i riflettori, Selena conquista una fama inimmaginabile, ma proprio quando raggiunge un nuovo apice, una svolta inaspettata la trascina nell’oscurità. Un documentario schietto e intimo che ripercorre il suo viaggio di sei anni verso una nuova luce. In questi giorni è anche uscito il nuovo singolo intitolato My Mind & Me. Disponibile in streaming dal 4 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Selena Gomez: My Mind & Me.

Spirited – Magia di Natale (original)

Tra le novità da non perdere a novembre su Apple TV+ c’è Spirited – Magia di Natale, una moderna interpretazione musicale del popolare racconto natalizio di Charles Dickens “Canto di Natale”, nel quale un tirchio riceve la visita di alcuni fantasmi alla vigilia di Natale: Ebeneezer Scrooge, uomo ricco, ma avaro e misantropo, intraprende un magico viaggio tra passato, presente e futuro, al termine del quale scoprirà come sia finito così solo e infelice. Una rivisitazione del commovente racconto con più divertimento e più musica, con Will Ferrell (il Fantasma del Natale Presente), Ryan Reynolds (che interpreta Clint Briggs, un moderno Scrooge) e Ottavia Spencer. Per la prima volta la storia viene raccontata dal punto di vista dei fantasmi. Una commedia perfetta per entrare nel mood natalizio con un mesetto di anticipo. Disponibile in streaming dal 18 novembre 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Spirited – Magia di Natale.

Serie TV da vedere su Apple TV+

The Mosquito Coast – stagione 2 (original)

Su Apple TV+ torna questo mese The Mosquito Coast con la seconda stagione. Adattamento dell’omonimo best seller (“Costa delle zanzare” in italiano), è un’avventura coinvolgente, con personaggi dalle molteplici sfaccettature, in cui viene raccontato il pericoloso viaggio di Allie Fox (Justin Theroux), idealista radicale e geniale inventore, che porta la sua famiglia in Messico quando si ritrova improvvisamente in fuga dal governo degli Stati Uniti. In questa seconda stagione, i Fox si avventurano nella giungla guatemalteca per incontrare una vecchia amica e la sua comunità di ricercati. Il nuovo rifugio crea non pochi problemi alla famiglia, che rimane coinvolta in un conflitto tra i rampolli di un signore della droga locale. Allie e Margot si trovano in disaccordo sul restare o meno e decidono di seguire strade diverse per garantire il futuro della loro famiglia. Disponibile in streaming dal 4 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Mosquito Coast.



Mythic Quest – stagione 3 (original)

Tra le novità Apple TV+ da vedere a novembre 2022 c’è la terza stagione di Mythic Quest, divertente serie TV che racconta le vicende di una squadra di sviluppatori del videogioco di ruolo più in voga del momento. Mentre Ian e Poppy provano a destreggiarsi nel mondo dei videogiochi e con la loro collaborazione presso i nuovi GrimPop Studios, Dana è costretta a fare da mediatrice tra i battibecchi dei suoi capi. Intanto David si ambienta nel suo nuovo ruolo di capo, mentre Jo ritorna come sua assistente e Carol prova a comprendere quale possa essere il suo posto nella squadra dopo la nuova promozione. Disponibile in streaming dall’11 novembre 2022 (primi due episodi, poi uno a settimana fino al 6 gennaio 2023). Qui potete vedere il trailer della terza stagione di Mythic Quest.

Circuit Breakers (original)

Da guardare questo mese sulla piattaforma anche Circuit Breakers, serie TV antologica in sette puntate che segue le vicende di alcuni ragazzi delle scuole medie ambientate in un futuro prossimo. La serie mischia la fantascienza alle sfide attuali della preadolescenza: ogni puntata racconta una storia nella quale un giovane studente affronta la crescita a modo suo, mentre si trova ad assistere a eventi misteriosi e a scontrarsi con la propria curiosità. Ideata da Melody Fox, permette agli spettatori di identificarsi con i giovani protagonisti, puntando a un coinvolgimento emotivo e intellettivo. Disponibile dall’11 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Circuit Breakers.

Echo 3 (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di novembre 2022 con Echo 3, serie TV che mischia thriller e azione che vede protagonisti Luke Evans, Michiel Huisman e Jessica Collins. Quando la brillante scienziata Amber Chesborough scompare al confine tra Colombia e Venezuela, suo fratello e suo marito (entrambi nell’esercito americano e con profonda esperienza militare), lottano contro il tempo per trovarla nel mezzo di una guerra, scoprendo che la donna che amano potrebbe nascondere un importante segreto. Disponibile in streaming dal 23 novembre 2022 (primi tre episodi, poi uno a settimana ogni venerdì fino al 13 gennaio 2023). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Echo 3.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Slumberskins: amici coccolosi (original) – 4 novembre 2022

(original) – 4 novembre 2022 Interrupting Chicken (original) – 18 novembre 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a novembre 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

