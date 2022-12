Cosa vedere tra le novità Disney+ di gennaio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di due anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo primo mese del 2023 accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a gennaio 2023, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a gennaio 2023

Film in uscita su Disney Plus

The Menu (original)

Apriamo le novità Disney+ di gennaio 2023 con The Menu, dark comedy diretta da Mark Mylod con Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes. Il film è incentrato su una cena di alta cucina preparata da un famosissimo ed eccentrico chef, Julian Slowik, che si tiene in un ristorante situato su una remota isola privata. Diverse celebrità e volti noti accorrono da diverse parti del mondo per assaggiare le prelibatezze del raffinato menu: tra queste una coppia, Margot e Tyler, tre giovani informatici (Bryce, Soren e Dave), una coppia benestante più in là con gli anni e cliente abituale (Anne e Richard), il noto critico gastronomico Lillian Bloom con il caporedattore Ted e una celebre star del cinema accompagnata dall’assistente. Mentre il personale di sale li accoglie e li serve, la tensione nel corso della serata cresce sempre di più, tra segreti usciti allo scoperto e piatti conditi da scioccanti sorprese, fino ad arrivare a eventi al limite della follia. Disponibile dal 4 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Menu.

If These Walls Could Sing (original)

Proseguiamo con le novità Disney+ con If These Walls Could Sing, documentario che esplora la portata, la diversità e l’ingegno degli Abbey Road Studios, che per oltre 90 anni sono stati il cuore dell’industria musicale. Un film di ricordi e scoperte, nel quale Mary McCartney, fotografa e figlia di Paul McCartney, ci guida attraverso nove decenni per vedere e sperimentare la magia creativa che rende lo studio il più famoso e il più longevo del mondo. Un viaggio tra la musica classica e il pop, tra le colonne sonore e l’hip-hop. Disponibile in streaming dal 6 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di If These Walls Could Sing.

Serie TV da vedere su Disney+

Star Wars: The Bad Batch – stagione 2 (original)

Le serie TV dell’anno nuovo si aprono con l’attesa seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch, serie d’animazione che racconta la storia della Clone Force 99, conosciuta anche come Bad Batch, un gruppo di cloni trooper d’élite con mutazioni genetiche uniche, che li distinguono dagli altri soldati per abilità e caratteristiche, che si trova ad affrontare il turbolento periodo che segue la fine delle guerre dei cloni. Nella nuova stagione sono passati mesi dagli eventi di Kamino, e il gruppo continua il suo viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incrocerà amici e nemici, nuovi o di vecchia data, mentre affronterà una serie di pericolose missioni che li porterà in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi. Disponibile in streaming dal 4 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch.

Reservation Dogs – stagione 2 (Star Original)

Da non perdere a gennaio su Disney+ la seconda stagione di Reservation Dogs, serie Star Original firmata dai co-creatori e produttori esecutivi Sterlin Harjo e Taika Waititi, che segue le imprese di Elora Danan (Devery Jacobs), Bear Smallhill (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Willie Jack (Paulina Alexis) e Cheese (Lane Factor), quattro adolescenti indigeni dell’Oklahoma rurale. Dopo la morte del quinto membro dei Reservation Dogs, la banda ha iniziato a darsi ai furti, a tramare e a risparmiare per realizzare il sogno di raggiungere la lontana California. Dopo un “promettente” inizio delle loro imprese criminali, come il furto di un camion di patatine e qualche furto d’auto, il piano dei ragazzi sembra fallire: il gruppo si scioglie e ognuno cerca di trovare la propria strada. Disponibile in streaming dal 4 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Reservation Dogs.

Koala Man

Tra le serie da vedere questo mese sulla piattaforma c’è Koala Man, serie d’animazione che racconta la storia di Kevin, un padre di mezz’età, e della sua identità non troppo segreta il cui unico superpotere è quello di avere una passione bruciante per il rispetto delle regole e l’eliminazione della piccola criminalità nella città di Dapto. Sebbene quest’ultimo possa sembrare un sobborgo australiano qualsiasi, le forze del male, cosmiche o create dall’uomo, sono sempre in agguato per colpire gli ignari abitanti. Koala Man è pronto a tutto per ripulire la sua città natale, anche coinvolgendo nelle sue avventure la sua famiglia: farà tutto il necessario per sconfiggere menti malvagie, orrori soprannaturali o persino peggio: quelli che non portano fuori i bidoni della spazzatura nei giorni giusti! La prima stagione completa è disponibile in streaming dal 9 gennaio 2023.

Ecco a voi i Chippendales (original)

Proseguiamo con una delle novità più attese di gennaio 2023 di Disney+: arriva Ecco a voi i Chippendales, serie TV originale di genere true crime che racconta la scandalosa storia di Somen “Steve” Banerjee, un immigrato indiano (interpretato da Kumail Nanjiani) che è diventato l’improbabile fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo. Nulla e nessuno può intralciarlo nel raggiungimento del suo obiettivo. Una folle storia che parla di imprenditoria, sogno americano, striptease e persino di un omicidio, ispirata a fatti realmente accaduti. La nuova serie è disponibile in streaming dall’11 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ecco a voi i Chippendales.

NCIS – stagione 19

Questo mese da non perdere c’è la diciannovesima stagione di NCIS, accompagnata dalle 13 stagioni dello spin-off NCIS Los Angeles. La popolarissima serie poliziesca targata CBS segue la principale squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service, dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso criminale o investigativo che coinvolge membri del corpo militare. La stagione 19 è composta da 21 episodi. La serie è già stata rinnovata per una ventesima stagione, che arriverà nel corso del 2023. La diciannovesima stagione è disponibile in streaming dall’11 gennaio 2023.

Little Demon

Torniamo sulle serie d’animazione con Little Demon, horror-comedy targata FX incentrata su Laura, una madre riluttante rimasta incinta di Satana 13 anni prima, e Chrissy, la figlia Anticristo che ha appena scoperto i suoi poteri demoniaci. Nonostante cerchino di vivere una vita ordinaria in Delaware, le due sono continuamente ostacolate da forze mostruose, Satana incluso, che desidera disperatamente la custodia dell’anima di sua figlia. Nel frattempo la ragazza deve affrontare la scuola media, mentre la madre fatica ad adattarsi ai ritmi della vita di una piccola cittadina. Disponibile in streaming dal 18 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Little Demon.

Criminal Minds: Evolution

La serie Criminal Minds si “evolve” e arriva negli Stati Uniti su Paramount+ e in Italia su Disney+ a distanza di due anni dall’ultimo episodio trasmesso da CBS, ABC Studios e CBS Studios. La nuova serie Criminal Minds: Evolution vede il ritorno dei vecchi personaggi, alle prese con un unico caso: un’importante differenza rispetto alla formula procedurale che ha da sempre contraddistinto la serie. La squadra dell’FBI si trova a dover affrontare un caso veramente complicato: durante i mesi di pandemia, un soggetto ignoto (interpretato da Zach Gilford) ha costruito una rete di serial killer, che ha iniziato ad agire non appena il mondo ha “riaperto”. Un omicidio alla volta, la squadra dovrà riuscire a capire come fermare questa pericolosa rete. Torna gran parte del cast che ha fatto parte dell’ultima stagione, ma non ci saranno né Matthew Gray Gubler, storico interprete del dottor Spencer Reid, né Daniel Henney che ha interpretato l’agente Matt Simmons dalla stagione 13. Disponibile in streaming dal 18 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Criminal Minds: Evolution.

Extraordinary (original)

Tra le novità Disney+ di gennaio 2023 c’è Extraordinary, serie TV originale britannica ambientata in un incredibile mondo nel quale tutti gli individui di età superiore ai 18 anni sviluppano un superpotere. Tutti tranne la venticinquenne Jen, che si sente abbandonata ed emarginata. La ragazza viene supportata dai suoi coinquilini, Carrie, Kash e un misterioso gatto randagio soprannominato Jizzlord, che le impediscono di cadere in un pozzo di autocommiserazione. Armata solo di un pizzico di speranza e di (tanta) disperazione, alla deriva in un mondo grande e confuso, Jen inizia il suo viaggio per riuscire a trovare il suo ipotetico superpotere nascosto. La prima stagione completa è disponibile in streaming dal 25 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Extraordinary.

Welcome to Wrexham

Chiudiamo le principali serie TV da guardare questo mese su Disney+ con Welcome to Wrexham, serie nella quale Rob McElhenney e Ryan Reynolds imparano a gestire il terzo club di calcio professionistico più antico del mondo. Nel 2020, i due si sono uniti per acquistare i Red Dragons, una squadra di quinta categoria, nella speranza di riuscire a trasformare il club Wrexham AFC in una storia di successo, per cui tutto il mondo possa fare il tifo. C’è però un grosso problema: Rob e Ryan non sanno nulla sul calcio e non hanno mai lavorato insieme. Da Hollywood al Galles, dal campo agli spogliatoi, dagli uffici al pub, la serie segue il corso intensivo di Rob e Ryan per imparare a gestire una squadra di calcio, raccontando anche le sorti di un club e di una città che contano sui due attori per dare speranza e portare un cambiamento in una comunità che ne avrebbe bisogno. La prima stagione completa è disponibile in streaming dal 25 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Welcome to Wrexham.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Marvel Spidey e i suoi fantastici amici – I corti (stagione 2) – 4 gennaio 2023

– 4 gennaio 2023 The Good Doctor (stagione 5) – 4 gennaio 2023

– 4 gennaio 2023 La Fuga (original) – 4 gennaio 2023

(original) – 4 gennaio 2023 Les Amateurs ( stagione 2 , original) – 4 gennaio 2023

( , original) – 4 gennaio 2023 Chasing Waves – 11 gennaio 2023

– 11 gennaio 2023 The Resident (stagione 6) – 11 gennaio 2023

– 11 gennaio 2023 NCIS L.A. (stagioni 1-13) – 18 gennaio 2023

– 18 gennaio 2023 American Crime Story (stagioni 1 e 2) e Impeachment: American Crime Story (stagione 3) – 25 gennaio 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a gennaio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

