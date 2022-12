Siamo giunti al termine del 2022, un anno che, in fin dei conti, è stato piuttosto tranquillo per Windows 11, il più recente sistema operativo per computer targato Microsoft.

Nel corso dell’anno, l’aggiornamento più importante del sistema operativo è rappresentato dal Windows 11 2022 Update (o Windows 11 22H2) rilasciato lo scorso settembre, primo vero aggiornamento che ha portato sui computer di milioni di utenti una manciata di nuove funzionalità e miglioramenti progettati per perfezionare il sistema operativo. Adesso, è lecito chiedersi cosa possa esserci nei programmi del sistema operativo per il 2023 e, tra quanto disponibile in anteprima e voci di corridoio, proviamo a rispondere a questa domanda.

Windows 11: ecco cosa possiamo aspettarci nel 2023

Con Windows 11 22H2, Microsoft ha messo in campo un nuovo approccio al meccanismo di aggiornamento del proprio sistema operativo con l’obiettivo di fornire innovazione continua agli utenti nell’arco dell’intero ciclo di vita del sistema operativo.

Si tratta di un cambio radicale rispetto al passato, perché gli utenti non dovranno più attendere l’aggiornamento autunnale delle funzionalità per potere ricevere le nuove funzionalità. Queste, infatti, vengono ora rilasciate attraverso degli aggiornamenti cadenzati chiamati internamente “Momenti”.

Dopo Windows 11 22H2, Microsoft ha rilasciato (ad ottobre) l’aggiornamento Moment 1, introducendo ulteriori nuove funzionalità (come le schede in Esplora file) rispetto a quelle introdotte con il major update. I rumor, tuttavia, parlano da alcuni mesi già dei prossimi Moment 2 e Moment 3, nonché di Windows 11 23H2, il major update del prossimo anno. Mettendo insieme quanto trapelato in precedenza con il lavoro realizzato dai colleghi di Windows Central, proviamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2023.

Windows 11 22H2 Moment 2

Partiamo da quello che, con molta probabilità, sarà il primo aggiornamento di Windows 11 a portare nuove funzionalità nel 2023, ovvero Moment 2, in lavorazione già dalla scorsa estate quando ancora doveva uscire Moment 1.

Le funzionalità attese con Moment 2 sono parecchie e, tra esse, rientrano tante funzionalità che gli iscritti al programma Windows Insider stanno testando nelle build in anteprima del sistema operativo:

Barra delle applicazioni ottimizzata per la modalità tablet

Altri aggiornamenti all’area di notifica

Altre opzioni per la barra di ricerca

Raccomandazioni energetiche in Impostazioni

Funzione “cerca” in Gestione attività

Pannello dei widget a schermo intero

Studio Effects nelle Impostazioni rapide

Miglioramenti per l’accesso vocale (funzione di accessibilità)

Alcune delle funzionalità sopra elencate sono significative, specie quelle relative alla barra delle applicazioni e all’area di notifica. Microsoft sta lavorando per fornire modifiche e aggiornamenti notevoli all’interfaccia utente di Windows tramite questi Momenti e il secondo Momento di Windows 11 sarà importante soprattutto per gli utenti che eseguono Windows 11 su un tablet.

La nuova barra delle applicazioni in modalità tablet riprende qualcosa di già visto su Windows 10X: è progettata per mostrarsi in due versioni, collassata (mostra unicamente alcune icone di stato critiche) ed espansa (la classica barra delle applicazioni a cui siamo abituati).

Quando Windows rileva che il dispositivo in uso sia dotato di schermo tattile e non abbia a bordo nessuna tastiera o mouse, la barra delle applicazioni verrà quindi ridotta a icona per offrire all’utente spazio aggiuntivo per le app in esecuzione. Gli utenti possono scorrere verso l’alto sulla barra delle applicazioni per accedere alle app bloccate e in esecuzione (la barra risulterà, tra l’altro, più “alta” del normale per semplificarne l’utilizzo con un dito).

L’altra area che, come detto, riceverà corpose novità grafiche è l’area di notifica, più nello specifico nella parte relativa al menu di overflow (che è stato riscritto da zero con codice più moderno): adesso, il menu è più coerente con il resto dell’interfaccia di Windows 11 e il pulsante di overflow (quello dietro cui si celano le altre icone dell’area di notifica) può anche essere disattivato se non lo desiderato dall’utente.

Windows 11 22H2 Moment 3

Microsoft sta inoltre pianificando un terzo Momento per Windows 11: sebbene sia troppo presto per sapere esattamente cosa includerà Moment 3, dai rumor sembra che Microsoft stia lavorando per fornire alcune ottimizzazioni preliminari per i PC pieghevoli, relative ai diversi fattori di forma, sia a schermo singolo che a doppio schermo.

Al netto di queste voci di corridoio, sarebbero molte altre le aree del sistema operativo dove potersi attendere delle novità estetiche da parte del team di sviluppo del sistema operativo, con l’obiettivo di migliorare la coerenza estetica: sebbene i passi in avanti fatti finora siano notevoli, alcune parti del sistema sono ancora ferme a Windows 8 (o, addirittura, a Windows 7), come l’interfaccia che si avvia appena viene rilevato un nuovo dispositivo USB, i pop-up di Windows Firewall e tanto altro ancora.

Potremmo anche assistere a nuove modifiche all’interfaccia di Windows Search e al rilascio di nuove versioni (ridisegnate) di alcune app integrate: a tal proposito, Microsoft sta ancora pianificando di sostituire le app Posta e Calendario con il nuovo client Web One Outlook (forse già nelle prime fasi del 2023, una volta che il nuovo client acquisirà la capacità di integrarsi con i servizi di posta elettronica di terze parti).

Windows 11 23H2 e Moment 4 potrebbero essere una cosa sola

Nonostante l’introduzione dei Momenti, il colosso di Redmond mantiene l’impegno per fornire un aggiornamento annuale delle funzionalità a Windows 11: questo implica che ci sarà un Windows 11 2023 Update (o Windows 11 23H2), major update che includerà nuove funzionalità e aggiornamenti per quanto concerne il supporto.

A differenza di quanto successo in questo 2022 (e di quanto succedeva in precedenza), tuttavia, l’aggiornamento non sarà così corposo da essere considerato come una versione principale del sistema operativo ma potrebbe essere fornito sotto forma di Momento: c’è quindi, il dubbio che Windows 11 22H3 non possa essere altro che il Moment 4 di cui si parla già.

Solo il tempo, tuttavia, ci dirà se questi due aggiornamenti saranno effettivamente lo stesso o si tratterà di due distinti aggiornamenti, un po’ come successo con 22H2 e Moment 1 nel 2022.

Le possibili tempistiche di rilascio dei nuovi aggiornamenti importanti

Esaurita l’analisi delle possibili (e plausibili) novità che il più recente sistema operativo del colosso di Redmond riceverà nel corso del 2023, possiamo provare a dar loro una collocazione temporale.

Gli ulteriori aggiornamenti importanti di Windows 11 22H2, ovvero Moment 2 e Moment 3 potrebbero arrivare, rispettivamente, alla fine dell’inverno (febbraio/marzo) e alla fine della primavera (maggio/giugno). Windows 11 23H2 (o 2023 Update) e il Moment 4, invece, potrebbere arrivare dopo l’estate, tra settembre e ottobre dell’anno prossimo.

Da tutto ciò, comunque, emerge come il nuovo approccio di Microsoft per quanto concerne il rilascio dei nuovi aggiornamenti (e di rimando delle nuove funzionalità) di Windows 11 abbia il sapore dell’innovazione continua: gli utenti riceveranno, con cadenza regolare e quasi mensile, nuove funzionalità e modifiche degne di nota. Fino a qualche anno fa, come molti di voi ricorderanno, le precedenti versioni di Windows ricevevano nuove funzionalità solo una o due volte all’anno. Il 2023, anche per Windows, si preannuncia decisamente pieno di novità.

