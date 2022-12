Pare che per errore un dipendente di Microsoft abbia annunciato che l’applicazione Notepad di Windows 11 stia per arricchirsi di una nuova funzionalità.

Il dipendente in questione, infatti, ha pubblicato su Twitter un’immagine di una versione di Notepad (o Blocco note) con un’interfaccia a schede, annunciando con enfasi “Notepad su Windows 11 ora ha le schede!”.

Svelata una novità per Notepad in Windows 11

Il tweet, pubblicato da un product manager senior di Microsoft, è stato cancellato pochi minuti dopo ma non prima che lo staff di Windows Central riuscisse a notare l’errore e a salvare l’immagine contenente questa inedita funzionalità.

Guardando con attenzione lo screenshot è possibile notare un avviso interno di Microsoft con cui viene ricordato che si tratta di una versione dell’app riservata, della quale non è possibile discutere o catturare schermate (“Confidential Don’t discuss features or take screenshots”) e ciò suggerisce che questa funzionalità delle schede è ancora nei primi test interni del colosso di Redmond e potrebbe essere implementata nel corso del prossimo anno (probabilmente nella prima parte) nel canale Windows Insider.

Ricordiamo che all’inizio di quest’anno il team di sviluppatori di Microsoft ha introdotto un’interfaccia a schede all’app Esplora File su Windows 11, accontentando così gli utenti Insiders che da tempo richiedevano al colosso di Redmond di introdurre una funzionalità di questo tipo (grazie a tale sistema gli utenti hanno la possibilità di aprire più cartelle e directory in un’unica finestra, proprio come un browser Web consente di aprire più pagine in un’unica finestra).

Ora che Microsoft ha potuto testare l’effettiva comodità di tale approccio, pare che sia pronta a implementarla anche in un’altra applicazione integrata di Windows 11, ossia Notepad, nella quale le schede vengono visualizzate nella parte superiore dell’app e consentono agli utenti di aprire più file .txt nella stessa finestra.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Microsoft per scoprire quando sarà implementata.