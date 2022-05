Outlook di Microsoft, attuale client email di Windows, necessita di una significativa svecchiata e i lavori per pensionarlo — che vanno avanti ormai da anni — sembrano essere finalmente arrivati al risultato tanto atteso: il nuovo client “One Outlook“ è appena trapelato in rete.

Se nelle settimane addietro vi avevamo parlato dell’importante novità di Edge in tema di VPN e ieri vi avevamo mostrato un assaggio della nuova Controller Bar di Windows 11, quest’oggi diamo una prima occhiata al nuovo client email noto al momento con il nome “One Outlook“.

Microsoft “One Outlook“: leak e immagini

Come si diceva in apertura, da diverso tempo il team di Redmond sta lavorando per rimpiazzare Outlook con un nuovo client email, e adesso il progetto sembra aver raggiunto un grado di maturità importante, tanto che il suo debutto ufficiale non sembra più così lontano.

Avvistata per la prima volta da Windows Central, l’app è stata installata con successo da alcuni utenti curiosi di provarla per primi, tuttavia dalle prime segnalazioni riportate pare che allo stato attuale la stessa funzioni solo in abbinamento ad un account di lavoro o educational. Ebbene, proprio da tali tester della prima ora si apprende che One Outlook è esattamente quello che ci si sarebbe aspettati.

Per diverso tempo ormai si è parlato di un nuovo client email di Microsoft come di una sorta di Outlook in versione web app, ebbene queste ipotesi sono state ora suffragate dalle prime prove della versione trapelata. I vantaggi di questo nuovo approccio sono presto detti: questo nuovo client è nettamente più leggero e veloce dell’Outlook per Windows che già conosciamo, inoltre viene descritto come significativamente più potente rispetto all’applicazione Mail preinstallata, della quale dovrebbe prendere il posto in un futuro non troppo lontano.

Questa scelta di trasferire interamente online la nuova applicazione non sorprende, anzi si inserisce perfettamente nella strategia portata avanti da Microsoft, che sta spostando sul web tutti i propri servizi, anziché continuare ad eseguirli tutti come applicazioni native. Ecco una galleria intera di immagini provenienti da Windows Central.

Dal tweet di Tom Warren di The Verge, inoltre, proviene quella seguente.

Stando a vari report precedenti, la nuova applicazione è già in test dallo scorso anno, mentre i piani di Microsoft dovrebbero essere per un rilascio — in sostituzione degli altri client email — nel corso del 2022. Allo stato attuale, si riporta che il colosso di Redmond potrebbe annunciare in via ufficiale la nuova app alla fine di questo mese, in occasione della Build developer conference (dove si parlerà molto anche di metaverso).

In seguito alla presentazione, il client per ora noto come One Outlook dovrebbe prendere il posto di Mail, Calendar e subito dopo anche di altre versioni di Outlook. Naturalmente, al netto delle prime impressioni, per un giudizio vero e proprio sulle prestazioni i tempi non sono per niente maturi: bisognerà aspettare di provare in maniera adeguata la versione finale dell’app. D’altra parte è da diverso tempo ormai che Microsoft sta spingendo sulle Progressive Web App, pertanto sembra ormai chiaro che in futuro le vedremo sempre più spesso.

È chiaro che, come per ogni grande cambiamento, anche in questo caso si renderà necessario un periodo di adattamento, soprattutto da parte degli utenti di lunga data; insomma, si può supporre un’iniziale convivenza col vecchio Outlook, che verrà progressivamente abbandonato in favore di One Outlook.

La risposta ufficiale di Microsoft

Subito dopo la comparsa in rete dei primi leak è arrivata una risposta ufficiale di Microsoft attraverso le parole di Scott Stiles, VP of product management per Outlook:

«Apprezziamo l’entusiasmo per il nostro prossimo aggiornamento e avremo molto da condividere nelle settimane a venire. La versione disponibile al download è una prima versione di test non supportata di Outlook per Windows ed è priva di alcuni miglioramenti e funzioni che saranno disponibili per i nostri beta tester. Esortiamo i nostri clienti ad attendere il rilascio della versione beta».

