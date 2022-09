La barra delle applicazioni è stata introdotta per la prima volta a febbraio per l’eventuale implementazione in Windows 11, ma in seguito è retrocessa a uno sviluppo più interno.

In un post di ieri Microsoft ha affermato che sta reintroducendo la barra delle applicazioni come parte dell’aggiornamento Insider Preview Build 25197 distribuito nel canale per sviluppatori, tuttavia la barra è disponibile solo per i PC che possono essere utilizzati come tablet come i 2-in-1, quindi restano esclusi desktop e notebook.

La barra delle applicazioni adatta ai tablet viene reintrodotta in Windows 11

Nel post si legge che la barra delle applicazioni è progettata per essere nascosta quando un utente non la utilizza per liberare spazio sullo schermo. Quando è compressa la barra mostra solo gli elementi essenziali come l’ora, lo stato della connessione e la percentuale della batteria, mentre quando viene espansa visualizza varie app, widget e il pulsante Start.

La barra delle applicazioni è progettata per tornare alla sua posizione ottimizzata quando è disconnessa o quando la tastiera è ripiegata su un dispositivo 2 in 1, tuttavia è possibile passare facilmente da uno stato all’altro scorrendo su e giù nella parte inferiore del display.

L’ultimo aggiornamento introduce anche alcune correzioni di bug e altre funzionalità per tutti i dispositivi che eseguono Windows 11, tra le quali icone e illustrazioni animate nell’app Impostazioni.

Windows 11 potrebbe ricevere nuovi aggiornamenti nei prossimi mesi: dopo 22H2 arriveranno Moment 1 e Moment 2.

