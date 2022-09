Microsoft prepara il rilascio del prossimo major update per il suo Windows 11. Il sistema operativo della casa americana si avvicina a registrare l’avvio del nuovo Windows 11 22H2 che porterà nella versione stabile dell’OS le novità che da tempo sono in fase di test nel circuito Windows Insider. Il prossimo aggiornamento, però, non sarà l’ultimo. Windows 11 si aggiornerà ancora già nelle settimane successive con l’arrivo dei nuovi update Moment 1 e Moment 2 che integreranno l’OS con ulteriori nuove funzionalità. Ecco i dettagli completi:

Windows 11 potrebbe ricevere nuovi aggiornamenti nei prossimi mesi: dopo 22H2 arriveranno Moment 1 e Moment 2

Microsoft dovrebbe avviare il rilascio globale di Windows 11 22H2, il nuovo major update di Windows 11, a partire dal prossimo20 settembre (con la recente Build 22621 che sarà la “RTM – Release to manufacturing”). La data non è ancora ufficiale ma è stata confermata da diverse fonti nel corso delle ultime settimane.

Questa nuova versione del sistema operativo integrerà diverse nuove funzionalità già da tempo in fase di test tra gli Insider come il nuovo Task Manager, il drag and drop sulla barra delle applicazioni, un rinnovato menu Start e diverse nuove opzioni per personalizzare il sistema operativo.

Come emerso in rete in queste ore, però, Windows 11 si prepara ricevere ulteriori aggiornamenti nei mesi successivi al rilascio della versione 22H2. Tali update non si limiteranno ad ottimizzare il funzionamento del sistema ma andranno ad arricchire Windows con nuove funzionalità, non ancora pronte per poter essere inserite nella versione stabile di Windows 11 22H2.

Tali aggiornamenti sono noti, per ora, con il nome in codice Moment 1 e Moment 2. I riferimenti a questi aggiornamenti non sono ancora ufficiali. Microsoft, infatti, non ha confermato l’arrivo di questi due update. Alcuni riferimenti a Moment 1 e Moment 2 sono, però, stati individuati su Github. Microsoft dovrebbe aver già avviato i test interni per Moment 1 in vista del rilascio di una versione beta per gli Insider.

Secondo le indiscrezioni di queste ore, Moment 1 dovrebbe essere rilasciato come aggiornamento cumulativo nel corso del mese di ottobre. Tra le nuove funzioni in arrivo con questo update troveremo la navigazione a schede per Esplora Risorse, una funzione già entrata in fase di test per gli Insider nelle scorse settimane ma non ancora pronta per il rilascio con Windows 11 22H2. In arrivo ci sarebbero anche le Azioni Suggerite da integrare sempre in Esplora Risorse.

Moment 2, invece, dovrebbe arrivare solo successivamente, sempre come aggiornamento cumulativo per Windows 11. Il rilascio di questo secondo aggiornamento potrebbe essere fissato per il primo semestre del 2023. In questo modo, Microsoft avrebbe più tempo per testare a dovere le nuove funzionalità che intende integrare in Windows 11 ma che non sono ancora pronte per l’arrivo con il prossimo major update.

Nel 2023 ci sarà Windows 11 23H2

Il rilascio di Moment 1 e Moment 2 servirà a preparare il terreno per il prossimo aggiornamento di Windows 11 che dovrebbe arrivare nel corso semestre del 2023 con il nome in codice di Windows 11 23H2. Al momento, le informazioni in merito a questo aggiornamento sono minime. Solo nel corso dei prossimi mesi e, probabilmente, solo dopo l’arrivo di Moment 1 e 2 inizieranno ad arrivare i primi rumor più precisi sul prossimo major update di Windows 11. Maggiori dettagli sulla questione, quindi, emergeranno nel corso delle prossime settimane.

Leggi anche: I widget di Windows 11 portano le notifiche nella barra delle applicazioni