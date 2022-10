Negli ultimi tempi Microsoft si è data parecchio da fare, forse non in tutti i frangenti, ma perlomeno per quel che riguarda le funzionalità di Windows 11 ci sono diverse novità introdotte; scopriamole nel dettaglio.

Schede in Esplora file

Con lo scopo di semplificare le attività che quotidianamente gli utenti svolgono con i propri computer, Microsoft introduce le schede in Esplora file: è ora possibile organizzare con maggior precisione le proprie cartelle, passando da una all’altra in maniera più semplice.

Azioni suggerite

Sempre per rendere più efficienti le attività quotidiane, il colosso di Redmond introduce dei nuovi suggerimenti per le azioni che l’utente potrebbe voler intraprendere. Se per esempio nel testo visualizzato sono presenti numeri di telefono o date, Windows li evidenzierà automaticamente, proponendo all’utente di utilizzare applicazioni quali Collegamento al telefono, Teams o Skype, oppure facilitando la pianificazione di un appuntamento aggiungendolo al calendario.

Miglioramenti nella barra delle applicazioni

Anche la barra delle applicazioni riceve nuove funzioni, due per essere precisi: la prima consiste in un nuovo menù overflow che consente di aggiungere più applicazioni alla barra anche quando non c’è più spazio a disposizione; il nuovo menù permette quindi di visualizzare tutte le applicazioni in un unico spazio.

La seconda novità riguarda l’interazione con la barra delle applicazioni cliccando con il tasto destro del mouse, ora infatti oltre alle impostazioni della barra stessa, apparirà un’opzione per aprire direttamente il Task Manager.

Miglioramenti per la condivisione

Sono state aggiunte maggiori possibilità di condivisione, migliorando e semplificando l’esperienza; è possibile condividere i file con più dispositivi rilevabili nelle vicinanze direttamente dal desktop, da Esplora File, da Foto, da Strumenti di cattura, da Xbox e altre app.

Nuova app Foto

In arrivo entro fine mese la nuova app Foto si prefigge lo scopo di semplificare l’organizzazione dei propri scatti, a prescindere dalla provenienza delle fotografie saranno visualizzate tutte nella stessa galleria.

Viene inoltre aggiunta una nuova sezione Ricordi, dove verranno raccolte le immagini salvate in OneDrive. La nuova applicazione Foto è compatibile anche con iPhone, accedendo direttamente alla libreria di iCloud; per usufruirne basterà scaricare iCloud per Windows per vedere automaticamente sincronizzate le foto scattate con iPhone sul vostro PC.

Amazon Appstore

Grazie alla partnership tra Microsoft e Amazon è ora possibile scaricare e utilizzare oltre 50.000 applicazioni Android sul vostro PC, reperibili attraverso l’Amazon Appstore; inoltre grazie al sottosistema Windows per Android, gli sviluppatori hanno a disposizione più strumenti per portare le proprie app e i propri giochi su Windows.

Nuove applicazioni per sport e intrattenimento

Microsoft ha recentemente annunciato la disponibilità, nel proprio store, della nuova applicazione ESPN in 239 paesi. Questa va ad aggiungersi al catalogo costantemente aggiornato ed in espansione di applicazioni dedicate all’intrattenimento come Hulu, Netflix, Discord, Vudu, Tubi, Crunchyroll, TikTok, insieme a Disney+ e Amazon Prime Video, contribuendo a far diventare Windows ancora più centrale per l’intrattenimento degli utenti.

Insomma Microsoft si sta sicuramente dando parecchio da fare per migliorare Windows 11, l’azienda annuncia che tutte le novità mostrate nell’articolo sono in fase di roll out e saranno rese disponibili per tutte le edizioni di Windows 11 22H2, entro il mese di novembre.

