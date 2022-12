Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 11 che va a risolvere qualche fastidioso problema spuntato nelle ultime settimane. Si tratta dell’ultimo update cumulativo dell’anno per il sistema operativo: vediamo le novità in distribuzione per la versione 22H2 e per quella iniziale.

Microsoft risolve qualche problemino di Windows 11 con l’ultimo aggiornamento

In distribuzione per Windows 11 in versione 22H2 c’è l’aggiornamento KB5021255, con numero build 22621.963. Ricordate il problema con Task Manager che si è presentato a partire dalla build 22621.900 (KB5020044), distribuita due settimane fa? Alcuni utenti che avevano impostato una modalità colore personalizzata nelle impostazioni di personalizzazione si erano ritrovati con una schermata di Gestione attività poco leggibile a causa di problemi con le colorazioni. La questione non riguardava gli utenti che avevano impostato tema chiaro o scuro. Il problema è stato ora risolto.

La nuova build risolve inoltre un problema legato alla crittografia DPAPI (Data Protection Application Programming Interface), che poteva causare malfunzionamenti durante l’utilizzo di una VPN. L’aggiornamento va poi a integrare tutte le correzioni e le modifiche apportate con l’update opzionale di novembre, rendendole di fatto “obbligatorie”: tra queste possiamo citare gli avvisi di archiviazione per il cloud di OneDrive, che verranno mostrati nelle impostazioni, e la possibilità di visualizzare informazioni più dettagliate sullo spazio di archiviazione dello stesso servizio.

Le novità non sono finite qui, perché Microsoft introduce il tema Spotlight all’interno della pagina dedicata alla personalizzazione: questo consente di ruotare giornalmente gli sfondi del desktop, senza dover accedere ogni volta alle impostazioni. Per abilitarlo è sufficiente recarsi in “Impostazioni > Personalizzazione > Temi” e scegliere quello denominato “Contenuti in evidenza di Windows, immagini dinamiche“.

Chi sta ancora utilizzando la versione iniziale di Windows 11 sta ricevendo invece l’aggiornamento KB5019157, che porta il numero build a 22000.1335. Si tratta di un update meno ricco di quello descritto qui sopra, ma che include comunque la correzione ai problemi con la crittografia e l’uso delle VPN e le novità portate dall’aggiornamento opzionale di metà novembre, compresa la rinnovata app Assistenza rapida (Quick assist) per l’uso da remoto e qualche bugfix.

Come installare l’aggiornamento di Windows 11

Nel caso l’aggiornamento non sia ancora stato installato automaticamente, è possibile cercarlo recandosi in “Impostazioni > Windows Update > Verifica aggiornamenti > Scarica e installa“. Al termine dell’operazione il computer richiederà un riavvio per apportare le varie modifiche. Per maggiori informazioni e i changelog completi è possibile consultare la pagina dedicata sul sito Microsoft.

