Le indiscrezioni condivise lo scorso 16 agosto dai colleghi di The Verge si sono rivelate corrette: oggi, 20 settembre 2022, Microsoft ha infatti avviato il rilascio della versione stabile del primo vero feature update di Windows 11, il più recente sistema operativo che il colosso di Redmond ha presentato nel giugno del 2021.

L’aggiornamento, inizialmente indicato come Windows 11 22H2, arriva gratuitamente con il nome di Windows 11 2022 Update e il rilascio è partito tramite OTA in oltre 190 nazioni. Scopriamo tutte le novità che vengono introdotte con questo aggiornamento, raccontate da Micorosft attraverso un corposo post sul blog di Windows, e come scaricarlo e installarlo sui vostri computer compatibili.

… sezione in aggiornamento …

Come anticipato in apertura, il primo grande aggiornamento di Windows 11 è già disponibile per gli utenti che desiderano eseguire l’aggiornamento, attraverso un rilascio graduale tramite Windows Update.

Gli utenti dotati di dispositivi idonei che eseguono già Windows 11 21H2 che sono interessati a provare il più recente aggiornamento delle funzionalità e sono disposti ad installare il nuovo aggiornamento sul proprio dispositivo, possono scegliere di farlo seguendo il percorso “Impostazioni > Windows Update” e selezionando “Verifica aggiornamenti”.

Gli utenti che invece eseguono Windows 10, possono verificare l’idoneità del proprio dispositivo (ovvero se questo soddisfi i requisiti minimi di sistema) per aggiornare a Windows 11 utilizzando l’app Controllo integrità del PC: qualora il dispositivo supportasse Windows 11, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update” e selezionando “Verifica aggiornamenti”, verrà rilevata direttamente la presenza del nuovo aggiornamento 2022 di Windows 11. Per installarlo basterà selezionare “Scarica e installa”.

