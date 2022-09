Era nell’aria da un po‘, nonostante proprio negli scorsi giorni l’introduzione di nuove opzioni aveva in parte zittito le voci dei più pessimisti che ne profetizzavano la prossima chiusura. E invece avevano ragione proprio questi ultimi, perché proprio qualche minuto è stato ufficializzato l’addio a Google Stadia.

Big G ne ha appena annunciato la chiusura, che sarà effettiva il 18 gennaio 2023, ultimo giorno utile per poter continuare a giocare con Google Stadia. Nello stesso comunicato stampa che ha messo nero su bianco il triste epilogo, la Casa di Mountain View rassicura tuttavia i (pochi) giocatori promettendo loro celeri rimborsi, pur con alcune eccezioni.

Addio a Google Stadia: come funzionano i rimborsi e chi riguardano

Alcuni anni fa abbiamo lanciato un servizio di giochi consumer, Stadia. E sebbene l’approccio ai giochi in streaming sia stato costruito su solide fondamenta, non ha guadagnato l’attenzione che ci aspettavamo, quindi abbiamo preso la difficile decisione di iniziare a chiudere il nostro servizio di streaming Stadia.

Parole come macigni per Google, che dopo aver fatto i conti con un servizio che non può dirsi certo fortunato, dice basta, ringrazia e promette di rimborsare gli utenti che hanno acquistato sia componenti hardware che giochi. A tal riguardo, è utile menzionare quanto riportato sulla pagina FAQ già online:

Offriremo rimborsi per tutti gli acquisti di hardware Stadia (Stadia Controller, Founders Edition, Premiere Edition e pacchetti Play and Watch con Google TV) effettuati tramite il Google Store e le transazioni software (giochi e acquisti di componenti aggiuntivi) tramite lo Store Stadia . Gli abbonamenti a Stadia Pro non sono idonei al rimborso, tuttavia potrai continuare a giocare ai tuoi giochi senza ulteriori addebiti fino alla data di scadenza finale.

Di buono c’è anche che non sarà necessario restituire i prodotti per ottenere il rimborso, rimborsi che arriveranno entro la metà di gennaio del 2023. A tal riguardo, Google non ha comunicato modalità e tempistiche precise, che ci aspettiamo di conoscere tuttavia nel giro dei prossimi giorni.

Comunque, a parte questo occorre chiarire che Google Stadia da oggi non permette più di acquistare nuovi giochi o effettuare transizione in-game, ma resterà attivo fino al 18 gennaio 2023, giorno entro il quale gli utenti potranno continuare a giocare e accedere alla propria libreria di giochi, chiaramente senza costi aggiuntivi per i clienti con abbonamento Stadia Pro, piano che, come anticipato, non è soggetto a rimborso.

Le ultime cose da sapere riguardo la chiusura di Google Stadia: i futuri preordini saranno chiaramente annullati, e se un preordine è in corso ora ne è previsto il rimborso; in caso di pagamenti con carte regalo Google contatterà personalmente gli utenti tramite e-mail per fornire le istruzioni per ottenere i rimborsi, stesso discorso per chi non possiede più la forma di pagamento utilizzata in precedenza.

Col passare dei giorni arriveranno ulteriori informazioni in merito, che vi comunicheremo a tempo debito. Intanto, per fugare eventuali dubbi vi suggeriamo di consultare la pagina FAQ appositamente pubblicata da Google.

