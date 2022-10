Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di ottobre 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese di inizio autunno non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a ottobre 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a ottobre 2022

Film in uscita su Netflix

Mr. Harrigan’s Phone (original)

Apriamo le novità Netflix di ottobre 2022 con Mr. Harrigan’s Phone, film horror con Jaeden Martell (It) e Donald Sutherland perfetto per entrare subito nel clima Halloween. Racconta la storia di Craig, un ragazzo di una piccola città che, dopo aver svolto alcuni lavori saltuari, stringe un’amicizia con il signor Harrigan, un anziano miliardario che vive da solo. Quando quest’ultimo muore, Craig invia un messaggio al telefono dell’anziano e, con sua grande sorpresa, riceve una risposta. Il ragazzo scoprirà di poter comunicare con il suo amico, riuscendo ad avere un legame con lui anche dopo la sua morte grazie allo smartphone sepolto nella sua tomba. Tratto dal racconto di Stephen King. Disponibile in streaming dal 5 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mr. Harrigan’s Phone.

La ragazza più fortunata del mondo (original)

Cambiamo genere con La ragazza più fortunata del mondo, film drammatico con protagonista Mila Kunis, che segue la storia di Ani Fanelli, una giovane donna di New York con una vita praticamente perfetta: ha un lavoro in un’importante rivista glamour, un bell’appartamento, vestiti alla moda e un meraviglioso ragazzo con il quale sta per sposarsi. Durante l’adolescenza ha subito una terribile umiliazione presso la scuola dove studiava, e il tragico episodio ha segnato profondamente la sua vita. Ora che un documentario sta per riportare tutto a galla, Ani sarà costretta a rivivere gli eventi di quella notte sconvolgente che ha cercato di dimenticare per sempre: sarà l’occasione per liberarsi finalmente del fardello oppure le rovinerà la vita? Disponibile in streaming dal 7 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La ragazza più fortunata del mondo.

La maledizione di Bridge Hollow (original)

Torniamo in clima Halloween con La maledizione di Bridge Hollow, commedia “horror” con Marlon Wayans e Priah Ferguson. Un padre è costretto a unirsi alla figlia adolescente per cercare di salvare la cittadina dove vivono. Un antico spirito dispettoso è infatti arrivato a creare scompiglio e ha riportato in vita tutte le decorazioni di Halloween. Una bella gatta da pelare, soprattutto per un uomo che odia Halloween. Il nuovo film originale è disponibile in streaming dal 14 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La maledizione di Bridge Hollow.

L’Accademia del Bene e del Male (original)

Proseguiamo coi film da non perdere su Netflix a ottobre con L’Accademia del Bene e del Male, pellicola tratta dalla serie di bestseller internazionali di Soman Chainani. Nel villaggio di Gavaldon vivono le due migliori amiche Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie): la prima è una sarta dai capelli dorati che sogna di fuggire da una vita squallida per diventare una principessa, mentre la seconda ha un aspetto oscuro, una madre anticonformista e le fattezze di una vera strega. In una notte di luna piena una forza sconosciuta le trascina nell’Accademia del Bene e del Male, dove la vera storia di ogni favola ha il suo inizio. Ma qualcosa non quadra: Sophie viene assegnata alla Scuola del Male diretta da Lady Pocus (Charlize Theron), mentre Agatha viene mandata alla Scuola del Bene, sotto la guida della professoressa Colombine (Kerry Washington). Se frequentare lezioni con la prole della Strega Cattiva (Freya Parks), di Capitan Uncino (Earl Cave) e con il figlio di Re Artù (Jamie Flatters) non fosse abbastanza complicato, il preside (Laurence Fishburne) dichiara che solo un bacio dato con vero amore potrà cambiare le regole e assegnare alle ragazze una scuola e un destino appropriati. Quando una figura tenebrosa (Kit Young) riemerge minacciando di distruggere la scuola e l’intero mondo che la circonda, l’unica speranza per un lieto fine è sopravvivere alla fiaba che stanno davvero vivendo. Disponibile dal 19 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’Accademia del Bene e del Male.

The Good Nurse (original)

Da guardare questo mese anche il nuovo thriller The Good Nurse, basato su eventi reali. Amy (Jessica Chastain) è una premurosa infermiera e una madre single alle prese con una malattia cardiaca potenzialmente letale, che viene spinta al limite fisico ed emotivo da stremanti turni di notte nel reparto intensivo. Le cose migliorano quando arriva Charlie (Eddie Redmayne), un collega empatico e gentile che inizia a lavorare con lei, e nel corso di lunghe notti in ospedale, i due sviluppano una solida amicizia. Per la prima volta in molti anni, Amy nutre una speranza per il proprio futuro e per quello della giovane figlia, ma quando una serie di misteriosi decessi tra i pazienti dà il via a un’indagine che punta a Charlie come il principale sospettato, Amy è costretta a rischiare la vita e la sicurezza della figlia per scoprire la verità. Disponibile dal 26 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Good Nurse.

Rapiniamo il Duce (original)

Viriamo sulla commedia con Rapiniamo il Duce, film diretto da Renato De Maria con Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Isabella Ferrari, Maccio Capatonda e Filippo Timi. Milano, aprile 1945: la Seconda Guerra Mondiale è ormai agli sgoccioli e la città è in macerie. Nel caos della guerra, Isola è diventato il re del mercato nero, mentre Yvonne, la sua fidanzata clandestina, fa la cantante nell’unico locale notturno rimasto aperto in città. Borsalino, gerarca fascista e torturatore spietato, è innamorato perso di Yvonne ed è disposto a tutto. Isola e i suoi intercettano una comunicazione e scoprono dove Mussolini ha nascosto il suo immenso tesoro nell’attesa di fuggire verso la Svizzera. Decide quindi di non lasciarsi sfuggire l’occasione e di mettere in atto il colpo più ambizioso della storia: rapinare il Duce. Disponibile dal 26 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rapiniamo il Duce.

Niente di nuovo sul fronte occidentale (original)

Una delle più attese novità Netflix di ottobre 2022 da non perdere è senza dubbio Niente di nuovo sul fronte occidentale, film tratto dal famoso e omonimo bestseller di Erich Maria Remarque (già portato sullo schermo con la pellicola del 1979). Racconta l’avvincente storia di un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale durante la Prima Guerra Mondiale. Paul e i suoi compagni scoprono in prima persona come l’euforia iniziale della guerra si trasforma in disperazione e paura quando si trovano a lottare per le proprie vite e tra di loro nelle trincee. Disponibile in streaming dal 28 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Altri film da vedere su Netflix a ottobre 2022

Memorie di una Geisha – 1° ottobre 2022

– 1° ottobre 2022 Hasan Minhaj: The King’s Jester (stand up comedy original) – 4 ottobre 2022

(stand up comedy original) – 4 ottobre 2022 Togo (original) – 5 ottobre 2022

(original) – 5 ottobre 2022 Per lanciarsi dalle stelle (original) – 5 ottobre 2022

(original) – 5 ottobre 2022 The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa (documentario original) – 7 ottobre 2022

(documentario original) – 7 ottobre 2022 Old people (original) – 7 ottobre 2022

(original) – 7 ottobre 2022 Iliza Shlesinger: Hot Forever (stand up comedy original) – 11 ottobre 2022

(stand up comedy original) – 11 ottobre 2022 La parte della sposa (original) – 13 ottobre 2022

(original) – 13 ottobre 2022 The Nun: La vocazione del male – 16 ottobre 2022

– 16 ottobre 2022 Gabriel Iglesias: Stadium Fluffly Live from Los Angeles (original) – 18 ottobre 2022

(original) – 18 ottobre 2022 Descendant (documentario original) – 21 ottobre 2022

(documentario original) – 21 ottobre 2022 Cici (original) – 27 ottobre 2022

(original) – 27 ottobre 2022 Oltre l’universo (original) – 27 ottobre 2022

(original) – 27 ottobre 2022 Wendell & Wild (original) – 28 ottobre 2022

Serie TV da vedere su Netflix

Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer (docuserie original)

Tra le principali novità Netflix di ottobre 2022 c’è l’inedito capitolo della docuserie originale Conversazioni con un killer, che questa volta tocca Il caso Dahmer. Nel luglio del 1991 la polizia di Milwaukee entra nell’appartamento del trentunenne Jeffrey Dahmer e scopre il macabro museo personale di un serial killer: un freezer colmo di teste, teschi, ossa e altri resti in vari stati di decomposizione. L’uomo confessa sedici omicidi compiuti nei quattro anni precedenti nel Wisconsin, oltre a uno in Ohio nel 1978, ammettendo anche atti di necrofilia e cannibalismo. La scoperta sciocca tutti gli Stati Uniti e sconvolge la comunità locale. Perché Dahmer, condannato nel 1988 per abusi sessuali su un minore, è riuscito a evitare i sospetti e l’attenzione delle forze dell’ordine mentre perlustrava la scena gay di Milwaukee alla ricerca di vittime in prevalenza di colore? Si tratta del terzo documentario del regista Joe Berlinger (dopo Il caso Bundy e Il caso Gacy) e offre colloqui audio inediti tra Dahmer e il suo team di difesa, fornendo uno spaccato della sua psiche contorta e rispondendo alle domande rimaste aperte sulla responsabilità della polizia. A interpretare il protagonista è Evan Peters. Disponibile dal 7 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer.

The Midnight Club (original)

Una nuova serie horror in arrivo questo mese sulla piattaforma. The Midnight Club, composta da 10 episodi, è basata sul romanzo del 1994 di Christopher Pike ed è ambientata nel Brightcliffe Hospice, una struttura per giovani malati terminali gestita da un’enigmatica dottoressa (Heather Langenkamp). Otto pazienti si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie inquietanti e trovare segni del soprannaturale. I ragazzi stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al resto del gruppo un segno dall’aldilà. Disponibile in streaming dal 7 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Midnight Club.

Notre-Dame (original)

Il terribile incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame viene raccontato in questa nuova miniserie TV da non perdere su Netflix a ottobre. Ripercorre la spaventosa notte, parlando al contempo dei destini di uomini e donne alle prese coi propri problemi: mentre i pompieri parigini cercano di arginare i danni delle fiamme, la serie segue anche le difficoltà dei personaggi che dovranno scontrarsi, amarsi, ritrovarsi, odiarsi, sorridersi a vicenda o aiutarsi in modo da poter avere la possibilità di voltare pagina. Disponibile dal 19 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Notre-Dame.

Barbari – stagione 2 (original)

Torna sulla piattaforma Barbari, serie TV tedesca ambientata durante l’occupazione della Germania da parte dell’Impero Romano. Nella seconda stagione, a un anno dalla Battaglia di Varus, le truppe romane sono tornate in Germania più forti che mai. Ari deve affrontare ancora una volta il proprio passato, mentre il fratello passa dalla parte dei romani per punirlo del tradimento. Thusnelda e Ari cercano di unificare le tribù contro Roma, mentre Folkwin lancia una sfida inquietante contro gli dei. Disponibile dal 21 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Barbari.

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro (original)

Da guardare questo mese di ottobre su Netflix c’è l’attesa serie La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro, nella quale l’acclamato regista premio Oscar, nonché ideatore, produttore esecutivo e co-showrunner ha curato una collezione di storie che definiscono un intero genere sfidando l’idea tradizionale di horror. Otto racconti che spaziano tra macabro, magico, gotico, grottesco e tradizionalmente inquietante e che risultano ugualmente sofisticati e sinistri (sono inclusi anche due soggetti originali dello stesso del Toro), vengono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da lui. Disponibile in streaming dal 25 ottobre 2022, giusto in tempo per Halloween. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Nailed it! ( stagione 7 , original) – 5 ottobre 2022

( , original) – 5 ottobre 2022 Andropausa (original) – 7 ottobre 2022

(original) – 7 ottobre 2022 Derry Girls ( stagione 3 , original) – 7 ottobre 2022

( , original) – 7 ottobre 2022 Glitch (original) – 7 ottobre 2022

(original) – 7 ottobre 2022 Spirit Rangers – I guardiani del parco (original) – 10 ottobre 2022

(original) – 10 ottobre 2022 Le indagini di Belascoarán (original) – 12 ottobre 2022

(original) – 12 ottobre 2022 Exception (original) – 13 ottobre 2022

(original) – 13 ottobre 2022 The Playlist (original) – 13 ottobre 2022

(original) – 13 ottobre 2022 Sue Perkins: Perfectly Legal (docuserie original) – 13 ottobre 2022

(docuserie original) – 13 ottobre 2022 Tutto chiede salvezza (original) – 14 ottobre 2022

(original) – 14 ottobre 2022 Take 1 – L’ultima canzone (docuserie original) – 14 ottobre 2022

(docuserie original) – 14 ottobre 2022 Unsolved Mysteries Vol. 3 (docuserie original) – 18 ottobre 2022

(docuserie original) – 18 ottobre 2022 L’amore è cieco ( stagione 3 , original) – 19 ottobre 2022

( , original) – 19 ottobre 2022 Un medico in famiglia (stagioni 1-4) – 19 ottobre 2022

– 19 ottobre 2022 From Scratch – La forza di un amore (original) – 21 ottobre 2022

(original) – 21 ottobre 2022 Dubai Bling – La città dei milionari (original) – 27 ottobre 2022

(original) – 27 ottobre 2022 Romantic Killer (original) – 27 ottobre 2022

(original) – 27 ottobre 2022 Una vita da riavvolgere (original) – 28 ottobre 2022

(original) – 28 ottobre 2022 Big Mouth (stagione 6, original) – 28 ottobre 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix a ottobre 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su Netflix