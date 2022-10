A poche ore di distanza rispetto al rilascio dei nuovi iOS 16.1, iPadOS 16.1 e macOS 13 Ventura (con questi ultimi due al debutto assoluto) Apple ha aggiornato le app della propria suite iWork, introducendo novità significative per gli utenti iPhone, iPad e computer Mac.

Keynote, Numbers e Pages si aggiornano, guadagnando nuovi strumenti per la collaborazione e soprattutto ricevendo svariate ottimizzazioni per iOS 16, iPadOS 16 e macOS 13 Ventura.

Apple aggiorna la suite iWork su iOS, iPadOS e macOS

Come anticipato in apertura, Apple ha aggiornato le app della propria suite iWork, ovvero Keynote, Numbers e Pages. Tutte e tre queste app arrivano alla versione 12.2 e sono accompagnato da un corposo changelog che sottolinea le novità, spaziando tra ottimizzazioni (legate soprattutto alle nuove versioni software iPadOS 16.1 e macOS 13 Ventura) e nuove funzionalità per la collaborazione, uno dei punti focali delle più recenti versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino.

L’aggiornamento delle app della suite iWork arriva a circa quattro mesi di distanza dal precedente aggiornamento alla versione 12.1 e a ben sei mesi di distanza dal corposo aggiornamento di aprile che aveva portato alla versione 12.0 tutte le app. Scopriamo, dunque, tutte le novità delle app della suite iWork di Apple.

iWork: ecco le novità della versione 12.2 di Keynote

Keynote è l’app della suite iWork di Apple che consente di creare e gestire le presentazioni. Di seguito riportiamo le note di rilascio complete della versione 12.2 di Keynote per iOS e iPadOS, compatibile con iOS 15 o iPadOS 15 e versioni successive (anche se alcune funzionalità richiedono espressamente iOS 16 e iPadOS 16 per funzionare):

La vista Attività completamente ridisegnata mostra i cambiamenti più recenti delle presentazioni alle quali collabori, ad esempio, quando nuovi utenti iniziano a partecipare, quando vengono aggiunti commenti o modifiche.

Ricevi notifiche quando le altre persone iniziano a collaborare o apportano modifiche alle presentazioni che hai condiviso.

Condividi una presentazione in Messaggi per iniziare a collaborare immediatamente con il tuo team e visualizzare gli aggiornamenti direttamente nella conversazione di Messaggi (è richiesto iOS 16 o iPadOS 16).

Invia un messaggio o avvia una chiamata FaceTime direttamente dalla presentazione condivisa (è richiesto iOS 16 o iPadOS 16).

Produttività senza pari con iPad e iPadOS 16: Grazie alla barra degli strumenti personalizzabile, potrai inserire oggetti e trovare rapidamente gli strumenti che ti servono. Nel nuovo menu del documento, potrai trovare le azioni più comuni come Stampa, Rinomina e altro ancora. Adesso potrai lavorare più agevolmente su più presentazioni con Stage Manager, sui modelli di iPad che supportano questa funzionalità.

È stata introdotta una nuova funzionalità che ti consente di rimuovere automaticamente lo sfondo di un’immagine per isolare il soggetto che rappresenta (richiede iOS 16 e iPadOS 16).

Rimuovi o sostituisci lo sfondo di un video live per ottenere un effetto più drammatico.

Adesso potrai personalizzare i grafici grazie ai nuovi controlli per i colori, le linee e il formato dei numeri.

Opzioni aggiuntive per la stampa e l’esportazione dei PDF.

È possibile scaricare la più recente versione di Keynote per iPhone e iPad attraverso l’App Store, seguendo questo link.

Risulta leggermente diverso il changelog completo della versione 12.2 di Keynote per macOS, compatibile con macOS 12 e versioni successive (anche se alcune funzionalità richiedono espressamente macOS 13 per funzionare):

La vista Attività completamente ridisegnata mostra i cambiamenti più recenti delle presentazioni alle quali collabori, ad esempio, quando nuovi utenti iniziano a partecipare, quando vengono aggiunti commenti o modifiche.

Ricevi notifiche quando le altre persone iniziano a collaborare o apportano modifiche alle presentazioni che hai condiviso.

Condividi una presentazione in Messaggi per iniziare a collaborare immediatamente con il tuo team e visualizzare gli aggiornamenti direttamente nella conversazione di Messaggi (è richiesto macOS 13).

Invia un messaggio o avvia una chiamata FaceTime direttamente dalla presentazione condivisa (è richiesto macOS 13).

Adesso puoi utilizzare il menu File per gestire la presentazione condivisa o inviarne una copia.

È stata introdotta una nuova funzionalità che ti consente di rimuovere automaticamente lo sfondo di un’immagine per isolare il soggetto che rappresenta (è richiesto macOS 13).

Rimuovi o sostituisci lo sfondo di un video live per ottenere un effetto più drammatico.

È possibile scaricare la più recente versione di Keynote per computer Mac attraverso il Mac App Store, seguendo questo link.

iWork: ecco le novità della versione 12.2 di Numbers

Numbers è l’app della suite iWork di Apple che consente di creare e gestire i fogli di calcolo. Di seguito riportiamo le note di rilascio complete della versione 12.2 di Numbers per iOS e iPadOS, compatibile con iOS 15 o iPadOS 15 e versioni successive (anche se alcune funzionalità richiedono espressamente iOS 16 e iPadOS 16 per funzionare):

La vista Attività completamente ridisegnata mostra i cambiamenti più recenti nei fogli di calcolo ai quali collabori, ad esempio, quando nuovi utenti iniziano a partecipare, quando vengono aggiunti commenti o modifiche.

Ricevi notifiche quando le altre persone iniziano a collaborare o apportano modifiche ai fogli di calcolo che hai condiviso.

Condividi un foglio di calcolo in Messaggi per iniziare a collaborare immediatamente con il tuo team e visualizzare gli aggiornamenti direttamente nella conversazione di Messaggi (è richiesto iOS 16 o iPadOS 16).

Invia un messaggio o avvia una chiamata FaceTime direttamente dal foglio di calcolo condiviso (è richiesto iOS 16 o iPadOS 16).

Confronta i valori e combina il testo con le nuove funzioni, tra cui E.BIT, O.BIT, XOR.BIT, BIT.SPOSTA.SX, BIT.SPOSTA.DX, NUM.SETT.ISO, CONCAT, TESTO.UNISCI e COMMUTA.

Visualizza i suggerimenti per il completamento automatico, sulla base dei contenuti delle altre celle nella stessa colonna.

Adesso potrai personalizzare i grafici grazie ai nuovi controlli per i colori, le linee e il formato dei numeri.

Produttività senza pari con iPad e iPadOS 16 Grazie alla barra degli strumenti personalizzabile, potrai inserire oggetti e trovare rapidamente gli strumenti che ti servono. Nel nuovo menu del documento, potrai trovare le azioni più comuni come Stampa, Rinomina e altro ancora. Adesso potrai lavorare più agevolmente su più fogli di calcolo con Stage Manager, sui modelli di iPad che supportano questa funzionalità.

È stata introdotta una nuova funzionalità che ti consente di rimuovere automaticamente lo sfondo di un’immagine per isolare il soggetto che rappresenta (richiede iOS 16 e iPadOS 16).

È possibile scaricare la più recente versione di Numbers per iPhone e iPad attraverso l’App Store, seguendo questo link.

Risulta leggermente diverso il changelog completo della versione 12.2 di Numbers per macOS, compatibile con macOS 12 e versioni successive (anche se alcune funzionalità richiedono espressamente macOS 13 per funzionare):

La vista Attività completamente ridisegnata mostra i cambiamenti più recenti nei fogli di calcolo ai quali collabori, ad esempio, quando nuovi utenti iniziano a partecipare, quando vengono aggiunti commenti o modifiche.

Ricevi notifiche quando le altre persone iniziano a collaborare o apportano modifiche ai fogli di calcolo che hai condiviso.

Condividi un foglio di calcolo in Messaggi per iniziare a collaborare immediatamente con il tuo team e visualizzare gli aggiornamenti direttamente nella conversazione di Messaggi (è richiesto macOS 13).

Invia un messaggio o avvia una chiamata FaceTime direttamente dal foglio di calcolo condiviso (è richiesto macOS 13).

Adesso dal menu File puoi gestire il foglio di calcolo condiviso o inviarne una copia.

Confronta i valori e combina il testo con le nuove funzioni, tra cui E.BIT, O.BIT, XOR.BIT, BIT.SPOSTA.SX, BIT.SPOSTA.DX, NUM.SETT.ISO, CONCAT, TESTO.UNISCI e COMMUTA.

È stata introdotta una nuova funzionalità che ti consente di rimuovere automaticamente lo sfondo di un’immagine per isolare il soggetto che rappresenta (è richiesto macOS 13).

È possibile scaricare la più recente versione di Numbers per computer Mac attraverso il Mac App Store, seguendo questo link.

iWork: ecco le novità della versione 12.2 di Pages

Pages è l’app della suite iWork di Apple che consente di creare e gestire i documenti di testo. Di seguito riportiamo le note di rilascio complete della versione 12.2 di Pages per iOS e iPadOS, compatibile con iOS 15 o iPadOS 15 e versioni successive (anche se alcune funzionalità richiedono espressamente iOS 16 e iPadOS 16 per funzionare):

La vista Attività completamente ridisegnata mostra i cambiamenti più recenti nei documenti ai quali collabori, ad esempio, quando nuovi utenti iniziano a partecipare, quando vengono aggiunti commenti o modifiche.

Ricevi notifiche quando le altre persone iniziano a collaborare o apportano modifiche ai documenti che hai condiviso.

Condividi un documento in Messaggi per iniziare a collaborare immediatamente con il tuo team e visualizzare gli aggiornamenti direttamente nella conversazione di Messaggi (è richiesto iOS 16 o iPadOS 16).

Invia un messaggio o avvia una chiamata FaceTime direttamente dal documento condiviso (è richiesto iOS 16 o iPadOS 16).

Il nuovo modello Vuoto semplifica la creazione di nuovi documenti, dove potrai disporre liberamente testo ed elementi grafici.

Produttività senza pari con iPad e iPadOS 16 Grazie alla barra degli strumenti personalizzabile, potrai inserire oggetti e trovare rapidamente gli strumenti che ti servono. Nel nuovo menu del documento, potrai trovare le azioni più comuni come Stampa, Rinomina e altro ancora. Adesso potrai lavorare più agevolmente su più documenti con Stage Manager, sui modelli di iPad che supportano questa funzionalità.

È stata introdotta una nuova funzionalità che ti consente di rimuovere automaticamente lo sfondo di un’immagine per isolare il soggetto che rappresenta (richiede iOS 16 e iPadOS 16).

Adesso potrai personalizzare i grafici grazie ai nuovi controlli per i colori, le linee e il formato dei numeri.

È possibile scaricare la più recente versione di Pages per iPhone e iPad attraverso l’App Store, seguendo questo link.

Risulta leggermente diverso il changelog completo della versione 12.2 di Pages per macOS, compatibile con macOS 12 e versioni successive (anche se alcune funzionalità richiedono espressamente macOS 13 per funzionare):

La vista Attività completamente ridisegnata mostra i cambiamenti più recenti nei documenti ai quali collabori, ad esempio, quando nuovi utenti iniziano a partecipare, quando vengono aggiunti commenti o modifiche.

Ricevi notifiche quando le altre persone iniziano a collaborare o apportano modifiche ai documenti che hai condiviso.

Condividi un documento in Messaggi per iniziare a collaborare immediatamente con il tuo team e visualizzare gli aggiornamenti direttamente nella conversazione di Messaggi (è richiesto macOS 13).

Invia un messaggio o avvia una chiamata FaceTime direttamente dal documento condiviso (è richiesto macOS 13).

Adesso dal menu File puoi gestire il documento condiviso o inviarne una copia.

Il nuovo modello Vuoto semplifica la creazione di nuovi documenti, dove potrai disporre liberamente testo ed elementi grafici.

È stata introdotta una nuova funzionalità che ti consente di rimuovere automaticamente lo sfondo di un’immagine per isolare il soggetto che rappresenta (è richiesto macOS 13).

È possibile scaricare la più recente versione di Pages per computer Mac attraverso il Mac App Store, seguendo questo link.

Queste erano tutte le novità della suite iWork di Apple, aggiornata per consentire agli utenti di sfruttare al meglio tutte le potenzialità delle tre app con i nuovi iOS 16, iPadOS 16 e macOS 13. Il colosso di Cupertino ha tenuto fede al proprio impegno per migliorare gli strumenti di collaborazione: a tal proposito, è attesa in un prossimo futuro l’app Freeform (che tuttavia non farà parte della suite iWork), già annunciata e comparsa nelle recenti nuove versioni in anteprima dei sistemi operativi.

