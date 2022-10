Dopo una lunga attesa, finalmente, Apple si appresta a rilasciare in forma stabile i nuovi iPadOS 16 e macOS 13 Ventura, le più recenti versioni dei sistemi operativi per iPad e computer Mac.

Presentati assieme a iOS 16, watchOS 9 e tvOS 16 lo scorso 6 giugno, in occasione del keynote di apertura della WWDC 2022, questi due sistemi operativi hanno vissuto un percorso di sviluppo abbastanza travagliato, richiedendo oltre un mese di lavoro in più rispetto agli altri tre che invece sono stati rilasciati in forma stabile già lo scorso 12 settembre. Scopriamo dunque tutte le novità delle nuove versioni di iPadOS e macOS, che verranno distribuiti a partire da questa sera.

Dopo tanta attesa, arriva iPadOS 16.1

Come confermato da Apple, questa sera farà il suo debutto iPadOS 16, la più recente versione del sistema operativo per i tablet della mela morsicata, il cui lancio è stato ritardato rispetto a quello di iOS 16 a causa di alcune problematiche, legate principalmente alla nuova funzionalità Stage Manager.

La nuova versione di iPadOS, appunto per questo motivo, debutterà direttamente in veste di iPadOS 16.1: durante il percorso di sviluppo, infatti, una volta che era emersa la volontà di Apple di posticiparne il lancio, si è passati dalla beta 6 di iPadOS 16 alla beta 1 di iPadOS 16.1, a testimonianza del fatto che la versione “iniziale” fosse stata scartata per mancanza di maturità.

Ora, comunque, è tutto finito, e a distanza di sei giorni dal rilascio della Release Candidate, anche il sistema operativo per iPad si appresta a fare il suo debutto, giusto in tempo per l’uscita dei nuovi iPad Pro M2 e dell’iPad di decima generazione, completamente rinnovato rispetto al predecessore e ora più in linea con gli altri tablet della gamma.

Le principali novità di iPadOS 16.1

Sebbene, al pari di iOS 16, non venga stravolta l’esperienza utente generale, il nuovo iPadOS 16.1 introduce una miriade di nuove funzionalità: nel seguito, vi illustreremo le principali.

Novità per Messaggi

L’app Messaggi si rinnova per migliorare la collaborazione e la gestione di contenuti condivisi in diverse applicazioni quali File, Keynote, Numbers, Pages, Note, Promemoria e Safari.

Quando un utente invia un invito a collaborare tramite Messaggi, tutti i partecipanti verranno automaticamente aggiunti alla sessione di lavoro, sia che si tratti di un documento, di un foglio di lavoro o di un progetto. Le modifiche apportate ai file condivisi saranno immediatamente visibili da tutti nell’app Messaggi.

I progetti collaborativi consentono di passare direttamente alla conversazione Messaggi associata per avviare una chiamata FaceTime con tutti i collaboratori.

Nuova app Freeform

Freeform è una nuova app di collaborazione che offrirà agli utenti la possibilità di visualizzare, condividere e collaborare in un unico posto: l’interfaccia si manifesterà come una sorta di lavagna condivisa nella quale gli utenti collaborano in tempo reale.

Vi sarà la possibilità di avviare chiamate FaceTime con i collaboratori, visualizzare gli aggiornamenti e le modifiche degli altri tramite l’app Messaggi.

La nuova app, tuttavia, non debutterà da subito con iPadOS 16: Apple ha infatti dichiarato che Freeform sarà disponibile entro la fine del 2022.

Nuovi strumenti intelligenti per Mail

Il client Mail di iPadOS 16, al pari di quello per iOS 16, introduce una lunga serie di novità come la possibilità di annullare l’invio di un messaggio entro pochi secondi o pianificare l’invio delle mail. Inoltre, l’utente riceverà una sorta di promemoria quando dimentica di aggiungere cose importanti alla mail. È stato inoltre rivisto il meccanismo di ricerca che ora fornisce risultati più accurati.

Libreria foto condivisa di iCloud

È una nuova funzionalità presente nell’app Foto che consente agli utenti di condividere facilmente foto e video con un massimo di cinque persone , creando una sorta di album di famiglia. Le foto e i video condivisi saranno visualizzabili da tutte le persone che fanno parte del gruppo, direttamente dall’app Foto, nella sezione “Libreria condivisa”.

Gli utenti potranno scegliere quali foto e video includere nella fase iniziale e quali aggiungere in un secondo momento, sia manualmente che in base ai suggerimenti della sezione “Per te”. Inoltre, ogni membro del gruppo potrà aggiungere, modificare ed eliminare foto dalla libreria: tutte le modifiche saranno automaticamente sincronizzate (attraverso iCloud) tra tutti gli utenti partecipanti.

La funzionalità, tuttavia, non debutterà da subito con iPadOS 16: Apple ha infatti dichiarato che la Libreria foto condivisa di iCloud sarà disponibile entro la fine del 2022.

Novità per Casa: arriva il supporto a Matter

L’app Casa è stata riprogettata: il pannello principale ha un nuovo look, e consente di controllare tutti gli accessori smart; sono inoltre state introdotte nuove categorie di dispositivi come illuminazione, climatizzazione e sicurezza che permettono di accedere con un tocco ai relativi dispositivi. La vista multicamera, consente di avere sempre sott’occhio le immagini delle videocamere connesse.

Entro la fine dell’anno, poi, verrà introdotto il supporto allo standard Matter, la più recente frontiera (nonché il futuro) per la connettività dei dispositivi della casa intelligente.

Sebbene il supporto al nuovo standard sia atteso entro la fine dell’anno, sappiamo già che iPadOS 16.1 sta lavorando all’introduzione di una nuova sezione “Accessori Matter” tra le impostazioni di sistema (al percorso “Impostazioni > Generali”), apparsa in una delle beta ma successivamente rimossa.

Novità per Safari

Gruppi di pannelli condivisi

Amici e parenti saranno abilitati ad aggiungere una raccolta di siti web e vedere facilmente cosa sta guardando il resto del gruppo.

Amici e parenti saranno abilitati ad aggiungere una raccolta di siti web e vedere facilmente cosa sta guardando il resto del gruppo. Passkey

Sono chiavi digitali univoche facili da usare e più sicure (non vengono archiviate sui server web ma rimangono sul dispositivo) tenute alla larga dagli hacker che non potranno nemmeno estorcerle all’utente. Sono progettate per sostituire le password e sfruttano Touch ID o Face ID per l’autenticazione biometrica. Grazie al Portachiavi iCloud, inoltre, si sincronizzano tra tutti i dispositivi Apple dell’utente con crittografia end-to-end.

Arriva l’app Meteo

Un’altra novità interessante di iPadOS 16 è il debutto dell’app Meteo, la stessa presente su iOS 16 ma ottimizzata per la visualizzazione sui grandi display di cui sono dotati gli iPad.

Game Dashbard ridisegnata

Entro la fine dell’anno Game Center riceverà una dashboard ridisegnata, permettendo al giocatore di vedere a quali titoli stanno giocando gli amici, i punteggi e i risultati in un unico posto.

Novità per “Testo attivo” e “Ricerca visiva”

La funzionalità “Testo attivo” sfrutta l’intelligenza artificiale, inclusa all’interno del dispositivo, per riconoscere le scritte nelle immagini presenti in iPadOS, e, con iPadOS 16, funziona anche con i video.

L’utente dovrà semplicemente mettere in pausa il video per poter interagire con il testo che appare nel fotogramma, e potrà convertire anche gli importi da una valuta ad un’altra valuta, oltre che le scritte e molto altro.

La funzionalità “Ricerca visiva”, invece, consente di interagire con le foto: con iPadS 16, basterà toccare e tenere premuto il soggetto di un’immagine per separarlo dallo sfondo e inserirlo in app come Messaggi, come se fosse uno sticker. Inoltre, la funzionalità ha imparato a riconoscere ancora più tipi di uccelli, insetti e statue.

Novità per i professionisti

iPadOS 16 trasforma iPad Pro in uno strumento indispensabile per i professionisti della creatività, grazie al display Liquid Retina XDR iPad Pro da 12,9 pollici può soddisfare qualsiasi requisito di colore, composizione e gradazione del colore.

Grazie a Display Zoom gli utenti potranno aumentare la densità di pixel del display, sia per visualizzare più contenuti nelle applicazioni, sia per migliorare l’utilizzo con Split View.

Inoltre viene migliorato il multitasking grazie a Virtual Memory Swap, lo spazio di archiviazione dell’iPad può essere usato per espandere la memoria disponibile per le applicazioni, fino a 16 GB di memoria in più.

Arriva Stage Manager, la nuova frontiera del multitasking su iPad

La più grande novità che arriva con iPadOS 16 (ma anche con macOS 13) è indubbiamente Stage Manager; questa nuova funzionalità è molto probabilmente la causa dei ritardi nell’uscita in forma stabile dei due sistemi operativi.

In poche parole, è la nuova esperienza multitasking creata da Apple: consente di organizzare automaticamente applicazioni e finestre, semplificando il passaggio da un’attività all’altra; gli utenti potranno creare finestre sovrapposte di dimensioni diverse in un’unica visuale, trascinare le finestre lateralmente o aprire app dalla Dock per creare gruppi di applicazioni. La finestra su cui si sta lavorando viene visualizzata in primo piano al centro, mentre le altre vengono disposte sul lato sinistro secondo l’ordine con cui sono state utilizzate.

Stage Manager è compatibile su tutti gli iPad con chip Apple Silicon M1 e Apple SIlicon M2 e su questi offre supporto completo ai display esterni con risoluzioni fino a 6K: sarà dunque possibile utilizzare fino a quattro app su iPad e altre quattro su un display esterno. In seguito alle lamentele di molti utenti durante il percorso di sviluppo, il colosso di Cupertino ha deciso di estendere la compatibilità con gli iPad Pro del 2018 (quelli con chip A12X) e agli iPad Pro del 2020 (quelli con chip A12Z): per questi dispositivi, tuttavia, non è disponibile il supporto ai display esterni.

Modelli di iPad compatibili con iPadOS 16.1

Di seguito, riportiamo la lista con tutti i modelli di iPad che possono essere aggiornati al nuovissimo iPadOS 16: rispetto alla precedente versione iPadOS 15, termina il supporto per l’iPad Air 2 del 2014 e per l’iPad mini 4 del 2015; resistono invece tutti i modelli di iPad Pro.

iPad Pro 12.9 (6 a generazione, 2022)

(6 generazione, 2022) iPad Pro 12.9 (5 a generazione, 2021)

(5 generazione, 2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Pro 12.9 (3 a generazione, 2018)

(3 generazione, 2018) iPad Pro 12.9 (2 a generazione, 2017)

(2 generazione, 2017) iPad Pro 12.9 (1 a generazione, 2015)

(1 generazione, 2015) iPad Pro 11 (3 a generazione, 2021)

(3 generazione, 2021) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020)

(2 generazione, 2020) iPad Pro 11 (1 a generazione, 2018)

(1 generazione, 2018) iPad Pro 10.5 (2017)

(2017) iPad Pro 9.7 (2016)

(2016) iPad Air (5 a generazione, 2022)

(5 generazione, 2022) iPad Air (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Air (3 a generazione, 2019)

(3 generazione, 2019) iPad mini (6 a generazione, 2021)

(6 generazione, 2021) iPad mini (5 a generazione, 2019)

(5 generazione, 2019) iPad (10 a generazione, 2022)

(10 generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021)

(9 generazione, 2021) iPad (8 a generazione, 2020)

(8 generazione, 2020) iPad (7 a generazione, 2019)

(7 generazione, 2019) iPad (6 a generazione, 2018)

(6 generazione, 2018) iPad (5a generazione, 2017)

macOS 13 Ventura è finalmente pronto al debutto

L’altro sistema operativo che farà il suo debutto in ritardo rispetto agli altri è macOS 13 Ventura, la più recente versione del sistema operativo destinato ai computer Mac. Anche in questo caso, i ritardi sono principalmente da imputare alla funzionalità Stage Manager, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita poco sopra.

La nuova versione di macOS arriva dopo un lungo percorso di sviluppo iniziato lo scorso 7 giugno con il rilascio della beta 1 e culminato con il rilascio di ben due Release Candidate, l’ultima delle quali (risalente a giovedì) corrisponde molto probabilmente la build che verrà rilasciata su tutti i dispositivi compatibili.

Le principali novità di macOS 13 Ventura

Il nuovo macOS 13 Ventura introduce una vasta gamma di nuove funzionalità che illustreremo qui di seguito, concentrandosi in particolare sulla funzionalità Continuity.

Continuity

La nuova versione di macOS permette di sfruttare l’iPhone come webcam del Mac rendendo possibili tante nuove funzioni come la modalità Ritratto, Inquadratura automatica e Luce set fotografico. Disponibile anche la modalità Desk View grazie all’utilizzo dell’ultra-grandangolo di iPhone. Inoltre ora si può trasferire una chiamata FaceTime da iPhone a Mac con un clic.

La nuova versione di macOS permette di sfruttare l’iPhone come webcam del Mac rendendo possibili tante nuove funzioni come la modalità Ritratto, Inquadratura automatica e Luce set fotografico. Disponibile anche la modalità Desk View grazie all’utilizzo dell’ultra-grandangolo di iPhone. Inoltre ora si può trasferire una chiamata FaceTime da iPhone a Mac con un clic. Stage Manager

Come già anticipato, vi rimandiamo alla sezione dedicata alla funzionalità tra le novità di iPadOS 16 .

Come già anticipato, vi rimandiamo alla sezione dedicata alla funzionalità tra le novità di . Gruppi di pannelli condivisi Safari

Nel browser proprietario vengono introdotti i gruppi di pannelli condivisi: è possibile condividere i siti preferiti e guardare in tempo reale, con amici e parenti, i pannelli dello stesso gruppo condiviso.

Nel browser proprietario vengono introdotti i gruppi di pannelli condivisi: è possibile condividere i siti preferiti e guardare in tempo reale, con amici e parenti, i pannelli dello stesso gruppo condiviso. Passkey in Safari

Nel browser proprietario, vengono introdotte le password di nuova generazione, che rendono più sicura l’autenticazione sostituendo le vecchie password e proteggendo gli accessi tramite il Touch ID o il Face ID.

Nel browser proprietario, vengono introdotte le password di nuova generazione, che rendono più sicura l’autenticazione sostituendo le vecchie password e proteggendo gli accessi tramite il Touch ID o il Face ID. Mail e Messaggi

Anche i client Mail e Messaggi per macOS 13 introducono le stesse novità introdotte nelle versioni per iPadOS 16.

Anche i client Mail e Messaggi per macOS 13 introducono le stesse novità introdotte nelle versioni per iPadOS 16. Rinnovata funzione di ricerca Spotlight

La funzionalità di ricerca integrata dei computer Mac riceve un design rinnovato e funzionalità avanzate per semplificare e rendere più intuitiva l’esperienza utente.

La funzionalità di ricerca integrata dei computer Mac riceve un design rinnovato e funzionalità avanzate per semplificare e rendere più intuitiva l’esperienza utente. Libreria foto condivisa di iCloud

Anche in questo caso, vi rimandiamo alla sezione relativa tra le novità di iPadOS 16.

Anche in questo caso, vi rimandiamo alla sezione relativa tra le novità di iPadOS 16. MetalFX Upscaling

È una novità destinata a migliorare l’esperienza dei videogiocatori: gli sviluppatori possono rendere l’esperienza di gioco migliore, più rapida e con grafica di livello superiore.

È una novità destinata a migliorare l’esperienza dei videogiocatori: gli sviluppatori possono rendere l’esperienza di gioco migliore, più rapida e con grafica di livello superiore. App Meteo e Orologio

Con macOS 13 debuttano le app Meteo e Orologio.

Con macOS 13 debuttano le app Meteo e Orologio. Impostazioni di sistema

Il menu “Preferenze di sistema” è stato rinominato in “Impostazioni di sistema” e ora è più in linea con quello presente su iPhone e iPad.

Il menu “Preferenze di sistema” è stato rinominato in “Impostazioni di sistema” e ora è più in linea con quello presente su iPhone e iPad. Nuovi strumenti per l’accessibilità

Debuttano il controllo ortografico (Text Checker), le telefonate assistite (Type to Speak) e le trascrizioni in tempo reale dei contenuti audio.

Debuttano il controllo ortografico (Text Checker), le telefonate assistite (Type to Speak) e le trascrizioni in tempo reale dei contenuti audio. Novità per Ricerca visiva

La funzionalità è ora in grado di riconoscere insetti, uccelli, animali e svariati nuovi monumenti.

La funzionalità è ora in grado di riconoscere insetti, uccelli, animali e svariati nuovi monumenti. Rapid Security Response

È un nuovo strumento che aumenta il livello di sicurezza dei computer mac.

Modelli di computer Mac compatibili con macOS 13 Ventura

Nel corso del 2022, Apple ha completato il processo di transizione dai processori Intel ai chip proprietari targati Apple Silicon; questo ha portato a delle inevitabili ripercussioni anche sul numero di modelli Mac Intel compatibili con la più recente versione del sistema operativo, in drastico calo rispetto ai modelli compatibili con la versione precedente: di fatto, sono stati fatti fuori tutti i modelli lanciati prima del 2017.

Di conseguenza, i computer Mac compatibili con il nuovissimo macOS 13 Ventura sono i seguenti:

Quando inizierà il rilascio di iPadOS 16.1 e macOS 13 Ventura?

Solitamente Apple avvia il rilascio delle nuove versioni dei propri sistemi operativi alle 19:00 ore italiane. Pertanto, anche in questo caso, iPadOS 16.1 e macOS 13 Ventura inizieranno ad essere distribuiti dalle 19:00 di oggi, lunedì 24 ottobre.

Oltre ai due sistemi operativi che si apprestano a fare il debutto in forma stabile, il colosso di Cupertino rilascerà anche gli aggiornamenti a iOS 16.1, watchOS 9.1 e tvOS 16.1, primi aggiornamenti di funzionalità dei tre sistemi operativi rilasciati in forma stabile lo scorso 12 settembre.

Per tutti e cinque le nuove versioni dei sistemi operativi, mobili e non, di Apple, il rilascio avverrà in forma graduale tramite OTA (pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro dispositivo compatibile non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento).

