Microsoft ha annunciato la distribuzione di un aggiornamento per il suo servizio “il tuo telefono”, che ora viene rinominato in “collegamento al telefono”; l’aggiornamento porta con sé un nuovo design, mantenendo le funzioni di cui era già dotato. Anche l’applicazione per Android, precedentemente esclusiva di alcuni smartphone Galaxy e di Microsoft Surface Duo, viene rinominata “collegamento a Windows”.

Il colosso di Redmond introduce una grafica generale rinnovata “per offrire un’esperienza app nativa sul nuovo sistema operativo Windows 11“; tra le modifiche più visibili troviamo gli angoli arrotondati, un nuovo layout per le icone e una tavolozza colori aggiornata.

Viene aggiunto un nuovo partner al progetto, HONOR, quindi l’app “collegamento a Windows” sarà installata di default su alcuni dispositivi del brand tra cui Magic V, Magic 4 e Magic 3 inizialmente, seguiti in futuro da altri; lo scopo è quello di portare “collegamento al telefono” in Cina per aumentarne la diffusione, infatti come si evince dall’immagine poco sotto, non ci sono servizi Google in esecuzione.

Le funzionalità, come già detto, restano invariate, gli utenti italiani avranno dunque la possibilità di ricevere le notifiche dello smartphone sul desktop, potendo anche interagire con esse, c’è la possibilità di ricevere ed inviare SMS, effettuare telefonate direttamente dal computer nonché visualizzare le fotografie presenti sul dispositivo mobile (le ultime 2000 acquisite).

Se siete già utilizzatori del servizio e volete provare la nuova interfaccia grafica, vi basta recarvi sul Microsoft Store ed aggiornare l’applicazione. Qualora invece voleste provarlo per la prima volta, vi basta scaricare l’app dallo store appena citato e seguire le indicazioni, molto semplici ed intuitive, per configurare correttamente computer e telefono.