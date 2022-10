Durante il keynote di apertura della Microsoft Ignite 2022, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori e professionisti IT, il colosso di Redmond ha mostrato una batta delle applicazioni di Windows 11 piuttosto particolare.

Questa sorta di concept, mette in mostra una barra delle applicazioni flottante, staccata dai bordi dello schermo e racchiusa in un contenitore con i due lati corti arrotondati; tuttavia, alcuni Insider di Windows 11 avevano già affermato di riuscire ad accedere a questa novità già nel mese di agosto.

Come abbiamo anticipato in apertura, al keynote di apertura della conferenza Microsoft Ignite 2022, è stato mostrato quello che sembra essere il concept di una barra delle applicazioni “flottante” per Windows 11. A mettere in mostra questo concept è stato direttamente il CEO dell’azienda, Satya Nadella, durante tutto l’arco della presentazione di tutte le novità software per sviluppatori e professionisti IT del mondo Microsoft che arriveranno presto.

La barra delle applicazioni appare staccata dal bordo inferiore della schermata e, soprattutto, non attraversa la schermata per tutta la sua larghezza: infatti, i lati “corti” (destro e sinistro in questo caso) risultano arrotondati e staccati dagli estremi.

Come si può notare dai precedenti tweet, già durante la conferenza, su Twitter si sono moltiplicate le segnalazioni degli utenti sorpresi da alcuni dettagli dell’interfaccia del computer di Nadella (che per inciso è un Surface Studio), individuando sia la barra delle applicazioni flottante che altri piccoli dettagli nella parte alta della schermata.

È dunque possibile ipotizzare che Microsoft abbia in cantiere questa possibilità per i dispositivi con supporto al touchscreen. Non sarebbe la prima volta che l’azienda implementa alcune personalizzazioni specifiche per uno o più dispositivi: basti pensare, ad esempio, che il nuovo Surface Studio 2+ varia la dimensione delle icone e della barra delle applicazioni a seconda di come viene posizionato il display.

Eppure era stata la stessa Microsoft a bollare questo concept come bug

In precedenza, nello specifico nel mese di agosto, alcuni utenti iscritti al canale Dev del programma Windows Insider, avevano affermato (tramite una discussione su Reddit) di essere in grado di accedere a questa barra delle applicazioni flottante.

Alle richieste di chiarimenti riguardo questo particolare aspetto, emerso sulla build Insider Preview Dev 25174 di Windows 11, Microsoft rispose dicendo che si trattava di un bug, affidandosi alle parole di Brandon LeBlanc, un proprio senior program manager: “Ci sono alcuni bug come questo che cambiano l’interfaccia utente in vari modi. Non è qualcosa su cui stiamo facendo alcun test A/B”.

Quindi, passati due mesi, la funzionalità potrebbe essere passata dallo status di bug allo status di funzionalità. Le possibilità sono due a questo punto: o Microsoft, ad agosto, si era trovata in imbarazzo per la fuga di notizie riguardo una funzionalità in via di sviluppo, o Microsoft ha colto la palla al balzo cercando di capire come eventualmente sfruttare quel bug a proprio vantaggio, rendendolo funzionale all’interno del proprio sistema operativo.

Come molti di voi sapranno, inoltre, sono moltissime le funzionalità sperimentali che il team di sviluppo ha testato e continua a testare su Windows 11: molte di queste non arriveranno nemmeno nelle future distribuzioni stabile del sistema operativo, o perché giudicate inutili o perché piene di malfunzionamenti. Quindi, al pari di tutte le altre funzionalità sperimentali, anche la barra delle applicazioni flottante potrebbe effettivamente non arrivare mai su Windows 11.

