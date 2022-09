A partire da oggi sono ufficialmente in vendita i nuovi iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max di Apple (per iPhone 14 Plus bisognerà attendere il prossimo 7 ottobre), al termine di una settimana di preordini e ad appena nove giorni dalla data di presentazione.

Sebbene la gamma base non rappresenti un effettivo passo in avanti rispetto ai dispositivi della generazione precedente, i modelli Pro costituiscono un vero e proprio salto generazionale, introducendo tantissime novità sul piano estetico e sul piano prestazionale. Il colosso di Cupertino è solito rimanere vago su alcune delle specifiche tecniche dei propri smartphone ma per fortuna, man mano che questi iniziano ad arrivare a recensori e a coloro che li hanno acquistati, queste specifiche “avvolte nel mistero” iniziano ad essere spiattellate: se ieri vi abbiamo parlato di com’è fatto iPhone 14 Pro Max internamente, oggi vi riportiamo nuovi dettagli sulle memorie RAM e sul modem che ospitano le nuove punte di diamante della mela morsicata. Piccolo spoiler: i rumor ci avevano preso anche questa volta.

Apple ha scelto un modem 5G che offre maggiore velocità ed efficienza energetica

Grazie ad un video caricato su YouTube dal canale cinese WekiHome che mostra il teardown (smontaggio) degli iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max (e li confronta con i tre predecessori, iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max), riceviamo la conferma del fatto che Apple abbia scelto il modem Snapdragon X65 5G di Qualcomm per i propri smartphone.

Il nuovo modem, che può essere visto sulla scheda logica di iPhone 14 Pro (il frame relativo è catturato nella seguente immagine), offre velocità più elevate su rete 5G, un consumo energetico inferiore e un migliore supporto al 5G mmWave (esclusiva degli iPhone venduti sul mercato statunitense): insomma, una migliore efficienza a 360° rispetto al modem presente sugli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, ovvero lo Snapdragon X60 5G sempre di Qualcomm.

Lo Snapdragon X65 5G di Qualcomm è un modem, realizzato con processo produttivo a 4 nm, in grado di garantire una velocità massima di 10 Gbps su reti 5G, supportando reti standalone (SA) e non-standalone (NSA), Sub-6 GHz e mmWave: al momento del lancio, nel febbraio del 2021, Qualcomm aveva sottolineato come questo fosse il primo modem compatibile con le specifiche 3GPP Release 16, quelle che aprono alla fase due delle reti di ultima generazione.

Le performance di questo modem (che in realtà è già una versione aggiornata rispetto a quella presentata dal produttore statunitense nel febbraio del 2021), unite alle potenzialità del nuovo chip Apple A16 Bionic, fanno sì che gli iPhone 14 Pro offrano un’autonomia migliorata rispetto ai modelli del 2021, pur potendo contare su batterie pressoché identiche in termini di capacità.

Non è stato possibile confermare, invece, se anche i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus possano godere dell’efficienza del nuovo modem o se, per loro, sia stata mantenuta la soluzione 2021 (come fatto per gran parte dell’hardware interno).

iPhone 14 Pro: sempre 6 GB di RAM ma più veloce di quella dei 13 Pro

Sempre grazie allo stesso video di cui parlavamo in precedenza abbiamo scoperto i dettagli effettivi sulla RAM dei nuovi iPhone top gamma: in fase di presentazione, infatti, Apple ha parlato del nuovo SoC Apple A16 Bionic limitandosi a suggerire che fosse dotato di una memoria con il 50% in più di larghezza di banda.

Il teardown ha confermato che iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno fatto effettivamente un bel passo in avanti rispetto ai predecessori: sebbene ospitino ancora 6 GB di memoria RAM, al pari degli iPhone 13 Pro, varia la tecnologia della RAM, che passa dalla “vecchia” LPDDR4X alla più potente e recente LPDDR5. L’aumento del 50% nella larghezza di banda della memoria suggerito da Apple sarebbe in linea proprio con il passaggio da LPDDR4X a LPDDR5: visto che gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max stanno iniziando ora ad arrivare agli utenti, le vere potenzialità dei nuovi smartphone sono ancora tutte da scoprire.

Anche gli iPhone 14 e 14 Plus hanno fatto un passo in avanti rispetto ai modelli base del 2021, mantenendo la tecnologia LPDDR4X ma guadagnando altri 2 GB di memoria, raggiungendo la quota totale di 6 GB al pari dei fratelli più “nobili”.

