Oggi è il gran giorno, quello che molti utenti fedeli al colosso di Cupertino aspettavano con ansia, oggi in molti riceveranno il loro nuovo iPhone 14. Tuttavia Apple ha riscontrato un problema di attivazione in iOS 16 relativo ad iMessage e FaceTime, e si premura di dare indicazioni ai propri clienti per non rovinare la loro prima esperienza con il nuovo smartphone.

Se riscontrate difficoltà nell’attivazione di iMessage e FaceTime, aggiornate iOS 16

Apple ha pubblicato un nuovo documento di supporto, dove dettaglia le problematiche che possono riscontrare gli utenti alle prese con i nuovi iPhone 14; sembra infatti che a causa di un problema di attivazione in iOS 16, iMessage e FaceTime potrebbero non funzionare correttamente. I problemi che potrebbero presentarsi spaziano dall’impossibilità di ricevere chiamate, alla visualizzazione di bolle verdi al posto delle bolle blu nei messaggi scambiati con utenti iMessage e altro.

L’azienda è dunque a conoscenza del bug relativo alla configurazione delle applicazioni di cui sopra e, nella serata di ieri, ha rilasciato l’aggiornamento di iOS 16.0.1. Dunque gli utenti che riceveranno il nuovo iPhone 14 oggi non dovrebbero preoccuparsi più di tanto, in fase di configurazione del dispositivo infatti, prima ancora di poter accedere alla schermata iniziale, il nuovo iPhone dovrebbe automaticamente proporre l’installazione del nuovo aggiornamento. Qualora ciò non dovesse succedere, una volta terminata la configurazione iniziale, vi basterà recarvi in Impostazioni -> Generali -> Aggiornamento software e provvedere manualmente al download e all’installazione dell’ultima versione disponibile.

Apple però mette le mani avanti, e avvisa che alcuni utenti potrebbero riscontrare i problemi sopra citati anche dopo l’aggiornamento ad iOS 16.0.1; in tal caso il consiglio dell’azienda è quello di armeggiare con le impostazioni delle due applicazioni in questione, iMessage e FaceTime, andando sostanzialmente a reinserire il numero di telefono ad esse associato, questa pratica dovrebbe ripristinare la situazione e consentire il corretto funzionamento delle applicazioni.

Potrebbe interessarti anche: È il giorno di iPhone 14: attenzione alla truffa dei pacchi trafugati (Amazon)