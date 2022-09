A meno di due giorni dall’evento di presentazione che si è tenuto nella serata di mercoledì 7 settembre, Apple apre i preordini dei nuovi dispositivi presentati. In Italia si parte oggi, 9 settembre 2022, alle ore 14:00 per iPhone 14 e 14 Plus, per iPhone 14 Pro e Pro Max, ma anche per le AirPods Pro 2 e per gli Apple Watch 8, SE 2 e Ultra, tutti quanti già acquistabili in preordine su Amazon. Variano le data di uscita sul mercato, ma per tutti i dettagli seguiteci.

Apple Watch Series 8, Ultra e SE 2

Nonostante lo store di Apple riporti in bella vista “I preordini iniziano alle 14:00”, alcuni dei nuovi prodotti di Apple presentati al Far Out sono già preordinabili, su Amazon. È questo il caso degli Apple Watch 8, di Apple Watch SE 2, ma anche di Apple Watch Ultra, di cui vi lasciamo i link diretti nei colori per preordinarli nelle varie tinte disponibili:

Discorso disponibilità i primi ad arrivare sul mercato saranno Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE 2, il 16 settembre. Ci vorrà un po’ più di pazienza invece per Apple Watch Ultra, la cui data di uscita è segnata per il 23 settembre.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max

A seguire invece, i link all’acquisto di Amazon della gamma intera dei nuovi iPhone 14 (link anche in questo caso nei colori):

Le colorazioni che mancano le aggiungeremo via via non appena saranno online su Amazon. Discorso date di uscita, arriva tutto il prossimo 16 settembre, a parte gli iPhone 14 Plus, disponibili dal 7 ottobre.

Apple AirPods Pro 2

Nel momento in cui scriviamo le Apple AirPods Pro 2 non sono ancora arrivate su Amazon (edit: eccole disponibili), ma le potete acquistare in preordine al prezzo di 299 euro ad esempio da MediaWorld tramite questo link. La data di uscita è fissata per il 23 settembre.

Aggiornamento del 16/09: iPhone 14, 14 Pro, Watch 8 e SE 2 disponibili. Ecco dove acquistarli

Come promesso, oggi, 16 settembre, sono arrivati sul mercato i nuovi iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max, effettivamente disponibili e acquistabili presso i principali store online e fisici. A seguire vi indichiamo alcuni link utili (inclusivi delle diverse versioni disponibili e, in alcuni casi anche delle cover e degli accessori) per acquistarli da MediaWorld, Unieuro, Euronics e Comet. I link di Amazon li trovate sopra, ancora validi chiaramente

Oggi è anche il giorno di Apple Watch Series 8, disponibile all’acquisto presso i medesimi negozi citati e ai link che seguono:

In copertina iPhone 14 Pro

