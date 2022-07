A distanza di circa un mese e mezzo dalla presentazione ufficiale, i futuri iPhone 14 tornano in prima pagina. In queste ore, infatti, un nuovo report di DigiTimes anticipa alcuni dettagli inediti relativi alla scheda tecnica dei nuovi smartphone di Apple. Il focus del nuovo leak è legato alla memoria RAM. La gamma iPhone 14 dovrebbe presentare lo stesso quantitativo di RAM ma per i Pro ci sarà una marcia in più con la possibilità di poter contare su moduli LPDDR5. Ecco gli ultimi dettagli sui nuovi iPhone 14:

Tutti gli iPhone 14 potrebbero avere 6 GB di memoria RAM ma per i Pro ci sarà una marcia in più

Il nuovo report di DigiTimes ci conferma che la nuova gamma iPhone 14 dovrebbero poter contare su 6 GB di memoria RAM. Tutte e quattro le varianti in arrivo (iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max) arriveranno sul mercato con questo quantitativo di RAM. Per i modelli “non Pro” non ci saranno più 4 GB di RAM come avvenuto con gli iPhone 13. Per tutti i e quattro i nuovi smartphone, quindi, sarà possibile sfruttare i vantaggi garantiti dai 6 GB di RAM stando a quanto affermato dal report che trovate linkato a fine articolo.

Da notare, però, che iPhone 14 Pro e 14 Pro Max potranno contare su di una marcia in più che, soprattutto nelle attività più impegnative, potrebbe farsi sentire, garantendo un incremento del gap prestazionale. Gli iPhone 14 e 14 Max, infatti, dovrebbero “accontentarsi” di moduli LPDDR4X. Per i nuovi Pro, invece, Apple potrebbe puntare, stando a quanto riferito dalla fonte, su moduli LPDDR5 in grado di offrire prestazioni migliori a fronte di un consumo energetico, legato al funzionamento della RAM stessa, inferiore.

Il passaggio dalla RAM LPDDR4X alla LPDDR5 potrebbe essere quasi ininfluente, in termini pratici, nell’utilizzo quotidiano. Con le app più esigenti, come ad esempio alcuni giochi di recente uscita sull’AppStore, questa differenza potrebbe farsi sentire, garantendo un upgrade prestazionale sostanziale per i Pro che già potranno contare su diverse esclusive in grado di differenziarli dai modelli non Pro.

Per i nuovi iPhone 14 Pro c’è anche un nuovo SoC

Come già anticipato nei mesi scorsi, i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max presenteranno diverse esclusive rispetto ai modelli “non Pro”. La differente memoria RAM utilizzata, infatti, non sarà l’unico elemento a creare il gap prestazionale tra i quattro smartphone della gamma di Apple. La principale differenza dovrebbe riguardare il SoC. Apple, infatti, per la prima volta si prepara a differenziare i suoi smartphone in base al SoC montato.

Per i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max, infatti, dovrebbe essere previsto il lancio in esclusiva del nuovo Apple A16, più potente ed efficiente dell’attuale A15. Questo secondo SoC, già proposto sugli iPhone 13, troverà spazio sotto la scocca degli iPhone 14 e 14 Max che, quindi, non potranno contare su di un aggiornamento per quanto riguarda il chip utilizzato. Chi sceglierà il 14 o il 14 Max dovrà “accontentarsi” del maggior quantitativo di memoria RAM che darà comunque una spinta in più lato prestazioni.

Le differenze non mancheranno anche per quanto riguarda il display. Per i Pro, infatti, dovrebbe esserci anche l’addio al notch con l’introduzione della “pillola” sul display (come illustrato nei render non ufficiali che alleghiamo all’articolo). Da notare che i Pro avranno, come lo scorso anno, anche il display ProMotion con refresh rate fino a 120 Hz mentre per il 14 e il 14 Max ci dovrebbe essere il refresh fino a 60 Hz.

Per un quadro completo e ufficiale sulle specifiche dei nuovi iPhone 14 e 14 Pro sarà necessario attendere il prossimo mese di settembre. Tra poco più di un mese, infatti, Apple solleverà il sipario sulla nuova generazione di smartphone che, anche per via della particolare situazione economica in corso, potrebbe registrare un ulteriore incremento del prezzo (in particolare per il prezzo in euro). Maggiori dettagli arriveranno a breve.

