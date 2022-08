A circa una settimana di rilascio dalla scorsa tornata di beta, e a pochi giorni dal rilascio di alcuni importanti aggiornamenti di sicurezza per i vecchi sistemi operativi, Apple ha avviato il rilascio, agli sviluppatori e per tutti i dispositivi compatibili, delle nuove beta 7 dei prossimi sistemi operativi iOS 16, tvOS 16 e watchOS 9: a breve sono attese anche le nuove beta pubbliche (sarebbero le quinte). Al pari della scorsa settimana, come prevedibile, non è stata rilasciata la nuova beta di macOS 13 Ventura, fermo ancora alla beta 5, il cui sviluppo è stato momentaneamente rallentato.

Per quanto concerne iPadOS 16, invece Apple conferma ufficialmente di avere posticipato il rilascio della versione stabile della nuova versione del sistema operativo per gli iPad: il colosso di Cupertino ha comunque avviato il rilascio, agli sviluppatori, della beta 1 di iPadOS 16.1, release che sarà quella definitiva che vedrà la luce nel corso dell’autunno.

Apple: ecco le beta 7 di iOS 16, tvOS 16 e watchOS 9

Come anticipato in apertura, Apple ha da poco rilasciato agli sviluppatori le nuove beta 7 dei vari iOS 16, tvOS 16 e watchOS 9 per tutti i dispositivi compatibili; niente nuova beta per quanto riguarda, invece, macOS 13 Ventura e discorso a parte per iPadOS 16.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build rilasciate in anteprima agli sviluppatori: il grosso delle novità è stato ormai introdotto e questi vivono attualmente la fase finale di ottimizzazione lato performance e per quanto concerne la ricerca della stabilità di sistema; iOS 16 sarà il primo del lotto ad arrivare in versione stabile (già a settembre) ma stavolta non sembra introdurre novità di sorta.

iOS 16 beta 7

Per la prima volta nell’arco del percorso di sviluppo, le strade di iOS e iPadOS si separano e l’unico ad arrivare come beta 7 è proprio iOS 16 , disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili. La nuova build è la 20A5356a e sostituisce la 20A5349b rilasciata come beta 6; l’avvicinamento al rilascio definitivo con il conseguente rallentamento nell’introduzione di nuove funzionalità è testimoniato dal ritmo di rilascio delle nuove beta, che continua ad essere settimanale.

La nuova build in anteprima di tvOS per Apple TV è la 20J5371a (sostituisce la 20J5366a rilasciata come beta 6) e non sembra introdurre particolari novità rispetto a quelle introdotte con la precedenti beta 4, 5 e 6, ovvero il supporto ai controller Nintendo Switch e all’HDR10+, novità relative ad Apple TV+ e ad Apple Fitness+. Il software per HomePod, invece, è disponibile nella sola modalità di beta testing pubblico: per scaricarlo, bisognerà aprire l’app “Casa” su iPhone o iPad, effettuare un tap sul pulsante “…” (angolo in alto a destra), effettuare un tap su “Impostazioni abitazione”, scegliere “Aggiornamento software” e accedere al menu “Aggiornamenti Beta Homepod” per poi abilitare il toggle posto accanto ai dispositivi HomePod sui quali si vuole installare il software in versione beta.

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero Watch 4 e modelli successivi), è la 20R5359a (sostituisce la 20R5353a rilasciata come beta 6). Non emergono novità rispetto a quanto introdotto con le precedenti beta, al netto delle fisiologiche correzioni a bug preesistenti.

Apple conferma che iPadOS 16 arriverà a ottobre: ecco la beta 1 di iPadOS 16.1

Apple conferma quanto riportato all’inizio del mese da Bloomberg, posticipando il rilascio di iPadOS 16 a tempi migliori, senza tuttavia incolpare bug o altri problemi di qualità ma limitandosi ad affermare che questo sarà “un grande anno per iPadOS”. Per il rilascio in versione stabile dovremo aspettare il mese di ottobre, mese in cui dovrebbero arrivare anche nuovi modelli di iPad.

Rinviando il rilascio, oltre ad aspettare l’arrivo dei nuovi iPad, il colosso di Cupertino guadagna del tempo per modificare ulteriormente Stage Manager, la funzionalità chiave di iPadOS 16 che consente agli utenti di eseguire più app in finestre mobili, per la prima volta su iPad: tra le critiche indirizzate ad Apple, spiccano quelle legate a confusione e instabilità della funzionalità, oltre alla compatibilità limitata ai soli iPad con chip Apple Silicon M1.

Fatta questa doverosa premessa, Apple ha rilasciato agli sviluppatori la beta 1 di iPadOS 16.1, aprendo un nuovo ciclo di sviluppo e confermando che sarà proprio iPadOS 16.1 la prima versione stabile del nuovo sistema operativo per iPad: la build rilasciata è la 20B5027f e sostituisce la 20A5349b rilasciata come beta 6 di iPadOS 16. Finora non sono emerse novità tangibili rispetto alla beta 6 di iPadOS 16, sintomo che, al momento, Apple si stia concentrando sugli altri sistemi operativi oltre che ad ottimizzare le funzionalità che arriveranno prossimamente sugli iPad.

iOS e iPadOS 16.1 consentiranno agli utenti di eliminare l’app Wallet

Nonostante il nuovo processo di sviluppo sia disponibile unicamente per iPadOS, grazie alla beta 1 di iPadOS 16.1 possiamo farci un’idea sul cosa aspettarci da iOS 16.1, prim’ancora che per esso venga aperto questo nuovo ciclo di beta.

Dall’analisi dei codici interni di iPadOS 16.1, grazie alla segnalazione del team di 9to5Mac, apprendiamo infatti che gli utenti con iOS 16.1 potranno disinstallare l’app Wallet, finora implementata come app di sistema non rimovibile, dai propri iPhone.

La mossa inizia a concretizzarsi in un periodo storico in cui Apple sta affrontando delle denunce dell’antitrust contro il proprio servizio di pagamenti Apple Pay ma potrebbe non esserci alcuna correlazione causa-effetto tra le denunce e la possibilità di rimuovere l’app di Wallet: il colosso di Cupertino è stato criticato per avere limitato la tecnologia NFC degli iPhone unicamente alla propria piattaforma di pagamento.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le beta 7 dei nuovi sistemi operativi iOS 16, tvOS 16 e watchOS 9, oltre alla beta 1 di iPadOS 16.1, sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le beta 6 potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema. Unicamente per quanto concerne la beta 7 di tvOS 16, invece, gli sviluppatori dovranno scaricare la versione di test tramite Xcode. Come anticipato, invece, mancano nuove beta di macOS 13 Ventura, fermo alla beta 5 perché il suo rilascio pubblico è previsto più avanti rispetto agli altri sistemi operativi e, di conseguenze, Apple ha rimodulato le tempistiche legate alla frequenza con cui rilascia le nuove versioni in anteprima.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: attualmente siamo alle beta 4 pubbliche dei vari iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16 e watchOS 9 ma a breve dovrebbero uscire le nuove beta 5 pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel caso in cui ciò avvenga.

