A circa una settimana di distanza rispetto alla precedente beta 7, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori della beta 8 di iOS 16, prossima versione del sistema operativo dedicato agli iPhone.

La nuova build in anteprima di iOS, che per il momento è stata resa disponibile sugli iPhone compatibili (da iPhone 8 in poi) degli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple, dovrebbe presto arrivare (probabilmente già domani) sugli iPhone degli iscritti al programma Beta pubblico in veste di beta 6 pubblica.

iOS 16 beta 8: Apple lavora di fino in vista del lancio definitivo

Come anticipato in apertura, Apple ha da poco avviato il rilascio agli sviluppatori della nuova beta 8 di iOS 16, prossima versione del sistema operativo della mela morsicata che arriverà sugli iPhone compatibili, ovvero tutti i modelli presentati dal 2017 in poi (dagli iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X in avanti, per essere precisi).

La nuova build è la 20A5358a e sostituisce la 20A5356a rilasciata come beta 7 agli sviluppatori lo scorso 23 agosto 2022 (e come beta 5 pubblica ai beta tester pubblici il giorno seguente): il changelog parla di semplici “risoluzioni di bug e miglioramenti”.

Questo è del tutto normale perché già con la beta 7 non erano emerse nuove funzionalità ma il colosso di Cupertino è impegnato nei lavori finali per il rilascio in versione stabile che dovrebbe avvenire nelle prossime due settimane: il prossimo 7 settembre, infatti, è in programma l’evento di lancio dei nuovi iPhone 14, chiamato “Far out”; solitamente, i nuovi melafonini vengono resi disponibili sul mercato alcuni giorni dopo l’annuncio ma con a bordo la più recente versione del sistema operativo.

Apple ha smesso di introdurre nuove funzionalità all’interno di iOS 16 anche per un altro motivo. Internamente, infatti, sono già iniziati i test per le build iniziali di iOS 16.1, ulteriore step del sistema operativo che dovrebbe presto entrare nel ciclo di test destinato agli sviluppatori e che dovrebbe fare il suo debutto in versione stabile in concomitanza con iPadOS 16.1 nel mese di ottobre.

Come scaricare la nuova beta 8 di iOS 16

La beta 8 del nuovo sistema operativo iOS 16 è attualmente disponibile unicamente per gli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono la beta 7 potranno aggiornare i propri iPhone normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: attualmente, per quanto concerne iOS 16 siamo alla beta pubblica 5 ma, come anticipato, il lancio della beta pubblica 6 dovrebbe avvenire, qualora venissero rispettate le consuete tempistiche, nelle prossime 24 ore.

