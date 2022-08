A quattro settimane di distanza dal rilascio degli ultimi aggiornamenti stabili, Apple ha avviato il rilascio di una nuova tornata di aggiornamenti minori che portano, su tutti i dispositivi compatibili, iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1, watchOS 8.7.1 e macOS 12.5 Monterey.

Si tratta, come detto, di aggiornamenti minori che vanno a risolvere alcune criticità legate a bug o problemi di sicurezza, portano ottimizzazioni a livello generale ma non introducono nuove funzionalità alle attuali versioni stabili dei sistemi operativi: si tratta di un semplice preludio a tutte le nuove versioni software che verranno rilasciate nel corso dell’autunno dal colosso di Cupertino.

Nonostante la maggior parte degli sforzi siano concentrati sul completamento dello sviluppo dei prossimi iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13 Ventura, con l’ultima tornata di beta che è stata rilasciata a sviluppatori (beta 6) e beta tester pubblici (beta 4) appena un paio di giorni fa, Apple ha da poco avviato il rilascio globale dei nuovi iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1, watchOS 8.7.1 e macOS 12.5.1 Monterey per tutti i dispositivi compatibili. A differenza del solito, non sembra che il colosso di Cupertino abbia rilasciato una nuova versione di tvOS 15 o del software per HomePod: la situazione potrebbe comunque evolversi nelle prossime ore.

Tutti questi nuovi aggiornamenti, come anticipato, non introducono nuove funzionalità ma vanno ad ottimizzare il sistema e a risolvere criticità come bug o problemi di sicurezza (vulnerabilità); scopriamo le novità di tutte queste build appena rilasciate, a distanza di quattro settimane dalle precedenti versioni distribuite globalmente.

iOS 15.6.1 e iPadOS 15.6.1

La build in distribuzione è contrassegnata dal codice 19G82, sia per la nuova versione di iOS che per la nuova versione di iPadOS e va a sostituire la precedente 19G71, rilasciata come iOS/iPadOS 15.6 appena quattro settimane fa. Come è possibile apprezzare dalla schermata successiva, il nuovo aggiornamento per gli iPhone (dal 6s in poi) e iPad compatibili si concentra sulla risoluzione di bug; il changelog fornito, infatti, recita che “Questo aggiornamento fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”. In realtà, visitando la pagina del supporto Apple indicata dalla pagina dell’aggiornamento, veniamo a conoscenza del fatto che iOS 15.6.1 va a risolvere due vulnerabilità che sono state già sfruttate da malintenzionati: la prima vulnerabilità potrebbe aver consentito ad un’applicazione di eseguire codice arbitrario con privilegi di kernel; la seconda vulnerabilità riguardava WebKit, il motore che alimenta Safari e tutti i browser di terze parti presenti in iOS.

watchOS 8.7.1

Il nuovo aggiornamento di watchOS, in distribuzione su tutti gli Apple Watch compatibili (dal 3 in poi) corrisponde alla build 19U67 (sostituisce la build 19U66 di watchOS 8.7) ed è accompagnato dal seguente changelog: “L’aggiornamento include miglioramenti, risoluzioni di problemi e importanti aggiornamenti di sicurezza”.

macOS 12.5.1 Monterey

Apple ha appena avviato il rilascio anche di una nuova versione del proprio sistema operativo per computer Mac, arrivato alla versione macOS 12.5.1, tramite la build 21G83 (sostituisce la 21G72 di macOS 12.5); secondo le note di rilascio di Apple, vengono segnalati i classici miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità del sistema: aggiornamenti del genere, di solito, contengono patch di sicurezza e piccole modifiche al codice per risolvere alcuni bug..

Come installare le nuove versioni software su tutti i dispositivi compatibili

Installare i nuovi aggiornamenti in fase di rilascio da parte di Apple è molto semplice e, naturalmente, completamente gratuito. Per iOS e iPadOS, infatti, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” sul proprio iPhone o iPad, e verificare la disponibilità dell’aggiornamento da installare via OTA. Per quanto concerne macOS, invece, l’aggiornamento è accessibile andando nel menu Apple dal proprio Mac e seguendo il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software”.

L’aggiornamento di watchOS, invece, si può effettuare attraverso l’app Watch presente sul proprio iPhone: in questo caso, per effettuare l’aggiornamento, è necessario che la batteria dell’Apple Watch da aggiornare abbia almeno il 50% di carica residua e che il dispositivo sia vicino all’iPhone. Infine, qualora l’aggiornamento fosse rilasciato nelle prossime ore, tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu Sistema. È possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici.

