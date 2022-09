Al Far Out, nel corso del quale Apple ha presentato le nuove linee per iPhone, Watch e AirPods, è stata annunciata anche una importante novità legata a watch OS 9, il sistema operativo dedicato agli smartwatch della mela morsicata.

Cresce l’autonomia

La novità che sarà più apprezzata dai possessori di Apple Watch, dalla quarta serie in poi, ma anche da quelli interessati all’acquisto delle novità presentate oggi, è sicuramente l’introduzione della modalità Low Power, che permette di estendere in maniera significativa l’autonomia del proprio smartwatch. Secondo quanto afferma Apple infatti è possibile raggiungere le 36 ore con una singola carica, un risultato che sarà indubbiamente apprezzato dagli smemorati o da chi vuole comunque indossare lo smartwatch anche di notte.

Nella modalità Low Battery rimarranno tutte le funzioni base, incluse il tracciamento delle attività e il riconoscimento delle cadute. Saranno invece disattivate, come era logico attendersi, alcune funzioni più energivore, a partire dalla modalità Always on Display e dal riconoscimento automatico degli allenamenti.

Si tratta di una funzione diversa dalla modalità Reserve Power già disponibile, adatta per quelle situazioni in cui la batteria è agli sgoccioli e che mostra solamente l’ora, senza altre funzioni. La novità è ovviamente presente sui nuovi Watch 8, SE 2 e Ultra e grazie a WatchOS 9 sarà disponibile anche su tutti gli Apple Watch a partire da quelli della serie 4.

Quando sarà disponibile watchOS 9

Il roll out di WatchOS 9 inizierà lunedì 12 settembre e come di consueto impiegherà qualche giorno per raggiungere tutti i dispositivi interessati. Ricordiamo che la modalità Low Power sarà disponibile sugli Apple Watch serie 4 e successivi, in maniera del tutto gratuita.