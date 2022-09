Nel corso dell’evento Far Out, andato online ancora una volta in forma pre registrata, Apple ha annunciato la disponibilità di iOS 16, già in beta da alcuni mesi. Il colosso di Cupertino ha annunciato la data di rilascio per tutti gli utenti, insieme a un veloce recap di tutte le novità che caratterizzano la nuova versione del sistema operativo.

Novità e disponibilità di iOS 16

Fin dallo scorso mese di giugno, quando Apple ha svelato il nuovo sistema operativo per gli iPhone, abbiamo iniziato a scoprire le novità che sarebbero arrivate in prossimità dell’autunno. La novità principale è senza dubbio la schermata di sblocco, completamente rinnovata, che permette all’utente di personalizzare gli elementi visualizzati, così da mostrare solo le informazioni indispensabili. L’utente può quindi aggiungere l’orologio, widget, sfondi con effetti di profondità e colori variabili, con la possibilità di personalizzare anche i caratteri.

Gli utenti di Messaggi possono ora modificare i messaggi inviati entro 15 minuti dall’invio e possono cancellarli completamente entro due minuti, molto comodo se avete inviato il messaggio alla persona sbagliata. Con iOS 16 arrivano anche nuove funzioni di condivisione e collaborazione per Messaggi, per renderlo ancora più funzionale.

Novità anche per Mail e Safari, che vede miglioramenti nelle ricerche con Spotlight, possibilità di schedulare l’invio delle mail o di cancellare quelle inviate per sbaglio, Passkey e molto altro. Anche Apple Maps ottiene parecchi miglioramenti, tra cui i percorsi con più fermate e il supporto migliorato ai servizi pubblici.

A differenza di quanto accaduto in passato, iOS 16 non sarà rilasciato in concomitanza con iPadOS 16, che arriverà più avanti. Se possedete uno degli iPhone supportati, che trovate elencati qui sotto, dovete aspettare solo fino a lunedì 12 settembre, quando inizierà il roll out.

Dispositivi supportati da iOS 16

Quali saranno però gli iPhone supportati da iOS 16? Sono quattro i dispositivi che dovranno accontentarsi di iOS 15 perché non più supportati dalla nuova versione di iOS: spariscono quindi gli iPhone 6S e 7. Si parte quindi da iPhone 8 per arrivare ovviamente fino agli iPhone 14, come mostra la lista seguente:

Se avete uno di questi dispositivi l’appuntamento è per lunedì 12 settembre, anche se potrebbe volerci qualche giorno perché tutti ricevano iOS 16.