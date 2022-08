Il nuovo evento Apple di settembre è sempre più vicino. La conferma arriva dal sempre affidabile, soprattutto per quanto riguarda le indiscrezioni relative alla casa di Cupertino, Mark Gurman di Bloomberg. Stando a quanto rivelato dall’insider, l’evento Apple si svolgerà nella prima settimana di settembre e sarà dedicato ai nuovi iPhone 14 oltre che alle novità per la gamma Apple Watch. I nuovi dispositivi arriveranno sul mercato nella seconda metà di settembre. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sulle novità in arrivo da Apple:

L’evento Apple dedicato ai nuovi iPhone 14 e ad Apple Watch Series 8: il 7 settembre 2022

La data da segnare sul calendario per il nuovo evento Apple è quella del prossimo 7 settembre. La casa di Cupertino potrebbe annunciare a breve il suo nuovo evento che, secondo quanto rilevato dall’insider di Bloomberg, si concentrerà sulle novità per la gamma iPhone e per la gamma Apple Watch. Tutte le altre novità che la casa di Cupertino ha in cantiere, quindi, dovrebbero essere posticipate all’evento di ottobre.

Di conseguenza, se le informazioni diffuse da Gurman si riveleranno corrette (ed è molto probabile considerando l’affidabilità della fonte), il prossimo 7 di settembre ci sarà il debutto ufficiale dei nuovi iPhone 14. La gamma di smartphone di Apple sarà ancora una volta composta da quattro varianti ma con una novità di grandissimo rilievo. Ci sarà, infatti, l’uscita di scena della versione Mini, dopo due generazioni caratterizzate da risultati di vendita al di sotto delle attese.

Il nuovo entry level sarà, quindi, iPhone 14 con display da 6,1 pollici che sarà affiancato da iPhone 14 Max con display da 6,7 pollici e specifiche tecniche in linea con il modello base. Tutto confermato per la gamma “Pro” con l’arrivo dei nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max con display, rispettivamente, di 6,1 e 6,7 pollici.

Da notare che i Pro diranno addio al notch per introdurre il doppio foro sul display, una soluzione inedita che consentirà ad Apple di continuare a proporre il Face ID. Ricordiamo che solo i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max avranno il SoC Apple A16 Bionic mentre per il 14 e il 14 Max ci sarà ancora Apple A15 Bionic, il chip già visto sulla gamma iPhone 13.

Nel corso dell’evento che dovrebbe svolgersi il prossimo 7 settembre, come sottolineato da Gurman, dovrebbe esserci anche il debutto di Apple Watch Series 8 che sarà affiancato da una versione aggiornata di Apple Watch SE. In arrivo dovrebbe esserci anche un’inedita versione Pro di Apple Watch che potrebbe presentare un display più grande, un design rinnovato e una scocca più “rugged” (oltre che un prezzo maggiorato).

Come da tradizione, Apple dovrebbe iniziare a rilasciare gli “inviti” al suo nuovo evento con una settimana d’anticipo. L’ufficialità relativa alla data del 7 settembre potrebbe arrivare, quindi, sul finire del mese di agosto. Ricordiamo che l’evento in questione sarà molto probabilmente completamente virtuale con l’azienda di Cupertino che avrebbe già avviato le riprese dei vari segmenti. Una parte dell’evento potrebbe essere in diretta con alcuni media presenti.

Dopo la presentazione del 7 settembre, inoltre, i nuovi dispositivi non dovrebbero tardare ad arrivare sul mercato. Il lancio ufficiale degli iPhone 14 e dei nuovi Apple Watch sarebbe programmato per il prossimo 16 di settembre, dopo un breve periodo di preordine. Anche in questo caso, una conferma ufficiale arriverà soltanto nel corso delle prossime settimane.

Ad ottobre le altre novità di Apple

La conferma di Gurman in merito all’evento del 7 settembre ci porta a rimandare l’arrivo delle altre novità di Apple. L’evento di inizio settembre si concentrerà su iPhone 14 e Apple Watch. Di conseguenza, nel corso del successivo evento autunnale (in programma probabilmente ad ottobre) ci sarà il debutto del nuovo iPad entry level, pronto a raggiungere la decima generazione, oltre che dei nuovi iPad Pro. Da notare che in autunno dovrebbe esserci spazio anche per il debutto dei nuovi Mac Pro e altre novità per la gamma macOS. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.

