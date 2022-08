Il lancio ufficiale dei nuovi iPhone 14 di Apple si fa sempre più vicino: tra meno di un mese i nuovi melafonini si prenderanno il centro della scena e sicuramente, con la produzione che viaggia a pieno regime, la loro presentazione sarà preceduta dall’emergere di un numero crescente di accessori dedicati, i.e. cover. È proprio questo il caso, con un leak avente ad oggetto i presunti cloni delle cover che Apple dovrebbe affiancare ai suoi prossimi smartphone di punta.

Negli ultimi giorni abbiamo parlato più volte della serie iPhone 14, dalle ragioni alla base del probabile lancio anticipato al primo deludente hands-on, passando per i discorsi relativi agli aumenti di prezzo, senza dimenticare le chiacchieratissime fotocamere dei modelli Pro.

Cover iPhone 14: Apple potrebbe farle così

A parlare delle presunte cover ufficiali di Apple dedicate alla serie iPhone 14 è stato l’utente Twitter Majin Bu, che già in passato si era fatto conoscere per altre prodezze simili. Il leaker, è bene sottolinearlo, ha messo le mani avanti dicendo di non sapere con certezza se quelle mostrate saranno effettivamente le colorazioni proposte da Cupertino. Quelle mostrate nelle foto condivise — e visibili qui sotto — sono otto e comprendono:

Yellow

Red

Navy Blue

Purple

Mint

Pink

Midnight Blue

Black

Si tratta di presunti cloni delle più semplici cover in silicone di Apple, mentre fino a questo momento il leaker non ha avuto modo di mostrare in anteprima quelle in pelle.

In merito all’affidabilità di queste informazioni non si può celare un minimo di scetticismo, visto che schemi e modelli CAD degli iPhone 14 sono trapelati ormai da mesi e qualsiasi produttore di accessori ha avuto tempo in abbondanza per provare ad anticipare le mosse di Apple.

Dal momento che si parla di cover, comunque, è giusto ricordare i colori in cui i nuovi iPhone dovrebbero essere proposti:

iPhone 14: Green, Purple (non Pink), Blue, Black, White e Red.

Green, Purple (non Pink), Blue, Black, White e Red. iPhone 14 Pro: Green, Purple (al posto di Sierra Blue), Silver, Gold e Graphite.

Stando alle ultime indiscrezioni, la serie iPhone 14 dovrebbe essere presentata il 7 settembre, dunque possiamo aspettarci settimane fitte di speculazioni e anticipazioni varie.

