A quanto pare, il taglio di memoria base di iPhone 14 Pro e Pro Max non pare essere una delle principali ragioni dei rincari chiacchierati di recente. Manca ormai circa un mese dalla presentazione della nuova famiglia dei melafonini, e il vociare si fa via via più intenso fra conferme e smentite. Tra queste ultime, difatti, c’è una nuova fuga di notizie derivata da un analista che nelle scorse ore ha purtroppo smentito i rumor precedenti che prevedevano che la versione base di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max partisse da 256 GB.

Si parte da 128 GB anche per iPhone 14 Pro e Pro Max (forse)

Come avrete intuito dal “purtroppo”, oltre che dal sottotitolo qui sopra, torna lo spauracchio dei 128 GB anche per la gamma Pro della famiglia di iPhone 14. E se nei giorni scorsi si giustificavano, almeno in parte, i temuti rincari della gamma, col raddoppio dei GB disponibili nel taglio di memoria base, un noto analista del settore, Jeff Pu, preannuncia che sia iPhone 14 Pro che iPhone 14 Pro Max si presenteranno in versione 128 GB e non a partire da 256.

Sulla base del nostro recente sondaggio sulla catena di approvvigionamento rimaniamo sul nostro piano relativo a iPhone 14 di 91 milioni di unità nel 2022, contro gli 84 milioni del 2021 visto che non si sono riscontrati problemi significativi lungo la catena di approvvigionamento. Il prossimo aspetto da considerare sarà il prezzo di iPhone 14 e il periodo di attesa per l’arrivo sul mercato. Mentre per quanto riguarda le specifiche, aggiungiamo i 128 GB di spazio d’archiviazione per la gamma Pro.

Dunque, una mossa che un po’ sorprende da parte di Apple, soprattutto alla luce dei presunti rincari che proprio nelle scorse ore un altro analista ventilava. A tal riguardo non sono emersi maggiori dettagli, ma ne sapremo sicuramente di più a stretto giro visto che Apple ha già iniziato le registrazioni per l’evento, virtuale, che con tutta probabilità si svolgerà il mese prossimo.

In copertina un render che mostra l’Always On Display su un presunto iPhone 14

Forse ti sei perso: La pellicola conferma: iPhone 14 Pro senza notch (ma è come se ci fosse)