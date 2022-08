A circa un mese dal keynote in cui Apple dovrebbe presentare ufficialmente la nuova famiglia di iPhone 14, spuntano già le prime impressioni dei modelli più performanti, che secondo quanto emerso sarebbero passati già fra le mani di qualcuno. Si tratterebbe delle prime unità di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che la fonte avrebbe provato di recente, confermando diversi rumor precedenti e dando anche qualche considerazione non proprio entusiastica. Ma vediamo cosa è emerso.

Le prime impressioni di iPhone 14 Pro e Pro Max, che già deludono

LeaksApplePro è la fonte che sul suo profilo Twitter nelle scorse ore ha condiviso le informazioni in questione. Da un non meglio precisato hands-on si parla ad esempio della soluzione pillola + foro che andrà probabilmente a sostituire il notch di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Ecco, come già si temeva, la nuova configurazione degli elementi posti nel notch non cambia poi molto le carte in tavola secondo quanto emerso It looks different, but it pretty much works like the notch. Once you get used to it it’s “gone”, che si potrebbe leggere anche in questi termini: nessun valore aggiunto rispetto a ora, se non a livello estetico.

Il secondo punto toccato dal leaker riguarda il fatto che iPhone 14 Pro Max sarà un bel mattoncino, in termini di spessore, s’intende. Seguono poi delle indicazioni relative a un miglioramento degli altoparlanti (basse frequenze migliorate e audio più pulito) e dell’autonomia (un paio di ore in più per iPhone 14 Pro, anche se la fonte non si dichiara sicura al 100%).

Non cambia la qualità dello schermo rispetto a iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, ma la fonte parla anche di una resa delle foto in notturna peggiore dei modelli attuali a causa dell’abbondante presenza di rumore negli scatti. Aggiunge pure che quando la luce è presente la nuova configurazione è la migliore mai vista su uno smartphone, ma conferma al tempo stesso delle dimensioni generose del modulo.

Nel complesso, un aggiornamento discreto rispetto a iPhone 13 Pro. È più veloce e migliore. Sono un po’ preoccupato riguardo la resa delle foto in scarse condizioni di luce, ma sono sicuro che Apple può lavorarci su prima del lancio.

Conclude così la fonte ripostata da LeaksApplePro, le cui informazioni e impressioni invitiamo ovviamente a prendere con le pinze visto che di ufficiale non c’è ancora nulla. Ma sia iPhone 14 Pro e Pro Max, che gli altri due modelli della famiglia arriveranno con tutta probabilità il mese prossimo, ragion per cui basta pazientare qualche settimana per avere tutte le informazioni che servono. Restate collegati.

