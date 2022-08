Ieri abbiamo appreso che Apple dovrebbe annunciare il nuovo iPhone 14 il 7 settembre in un momento particolarmente delicato per il settore. Oggi il noto analista Ming-Chi Kuo esprime il suo parere in merito alla decisione strategica dell’azienda di Cupertino.

Secondo Kuo, Apple potrebbe anticipare l’annuncio della nuova serie di iPhone rispetto a quanto accaduto per iPhone 13 e 12 per ridurre al minimo l’impatto del rischio di recessione sulla domanda dei nuovi iPhone.

Apple avrebbe in mente di anticipare la recessione presentando prima l’iPhone 14

Anticipare il lancio dei nuovi iPhone sarebbe anche uno dei motivi alla base dell’ottimismo di Apple che prevede volumi di vendita di iPhone 14 in linea con il 2021 nonostante la temuta recessione globale dell’elettronica.

Apple è stata in grado di soddisfare abbastanza bene la domanda di iPhone nonostante i problemi alla catena di approvvigionamento e a giugno l’azienda è riuscita a guadagnare ancora più mercato in Cina grazie alla crescita della domanda di iPhone 13 che garantirebbe una solida base di potenziali acquirenti di iPhone 14 nel paese.

In base alle precedenti indiscrezioni la serie iPhone 14 dovrebbe riservare le principali innovazioni ai modelli Pro che debutterebbero senza l’iconico notch e con il chip A16 di nuova generazione.

