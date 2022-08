Il modulo fotografico posteriore di iPhone 14 Pro Max dovrebbe essere il più di grande tra quelli finora montati da Apple sui suoi smartphone.

Una nuova foto trapelata oggi permette di confrontare la prominenza della fotocamera di iPhone 14 Pro Max con quella dell’attuale iPhone 13 Pro Max.

La fotocamera di iPhone 14 Pro Max vista di profilo insieme a quella di iPhone 13 Pro Max

Secondo quanto trapelato finora tutti i modelli della prossima gamma iPhone 14 dovrebbero ottenere aggiornamenti della fotocamera Ultra Wide posteriore, ma i modelli Pro potrebbero ricevere miglioramenti significativi alla fotocamera grandangolare principale e al teleobiettivo.

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha già suggerito che i modelli iPhone 14 Pro saranno dotati di una fotocamera grandangolare da 48 megapixel e la capacità di registrare video 8K, inoltre è probabile che la nuova fotocamera sarà anche in grado di scattare foto da 12 megapixel attraverso un processo noto come pixel-binning.

Questo costringerebbe Apple ad aumentare la prominenza della fotocamera posteriore sui modelli iPhone 14 Pro e oggi una foto del presunto dummy condivisa su Twitter da Majin Bu ci mostra di quanto sarebbe più protuberante rispetto a quella di iPhone 13 Pro Max.

Non solo lo spessore, ma anche le altre dimensioni del modulo fotografico posteriore sarebbero maggiorate, in linea con precedenti indiscrezioni, quindi le custodie progettate per i modelli iPhone 13 non si adatterebbero a quelli della prossima serie iPhone 14.

