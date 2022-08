Samsung ha appena annunciato che sulla gamma di monitor e smart TV Samsung 2022 da oggi supporta anche il servizio di gioco in streaming Amazon Luna che si aggiungerà a Google Stadia, Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce Now all’interno di Samsung Gaming Hub.

Con l’aggiunta di Amazon Luna, Samsung ora offre oltre 1.000 titoli giocabili istantaneamente sulle sue smart TV e monitor, poiché Samsung Gaming Hub ora supporta tutti i più popolari servizi di streaming di giochi via cloud. Samsung Gaming Hub consentirà inoltre ad Amazon Luna di supportare qualsiasi controller Bluetooth oltre a Luna Controller.

Amazon Luna disponibile da oggi su smart TV e monitor Samsung 2022

Dopo essere stato inizialmente offerto in accesso anticipato solo su invito nell’autunno 2020, il servizio di gioco di Amazon è stato lanciato negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno e a differenza di Google Stadia o NVIDIA GeForce Now, gli abbonati ad Amazon Luna pagano una quota mensile che parte da 4,99 dollari al mese per l’accesso a vari bundle di giochi, chiamati canali, e a una selezione a rotazione di giochi gratuiti accessibili sul canale Prime Gaming.

Amazon Luna include attualmente più di 250 giochi ed è disponibile anche su PC, Mac, Chromebook, Amazon Fire TV, iOS e Android.

Potrebbe interessarti: Migliori smart TV del mese, ecco i nostri consigli