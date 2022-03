Amazon Luna, il servizio di giochi in streaming di casa Jeff Bezos, da oggi è disponibile per tutti gli utenti statunitensi. Dopo un lungo periodo di sviluppo, circa un anno e mezzo di beta testing, è oggi il giorno del debutto ufficiale, arricchito fra l’altro di alcune novità interessanti, compresi nuovi giochi gratuiti per gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Amazon Luna disponibile per tutti, con nuovi giochi e servizi

Terminata la fase di beta testing, accessibile solo su invito, Amazon Luna diventa accessibile a chiunque rendendo disponibile l’esperienza di gioco via cloud agli utenti statunitensi. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, si tratta di un servizio molto simile a Google Stadia, ma da cui si differenzia per via del fatto che anziché dover acquistare i singoli giochi come su qualsiasi altra piattaforma non basata sullo streaming, permette di iscriversi mensilmente a determinati canali che vengono forniti con pacchetti di giochi specifici. Presentato al pubblico a fine settembre del 2020 come soluzione che si prefigge l’obiettivo di trasformare completamente l’esperienza di gioco offrendo un catalogo variegato composto da oltre 100 giochi già al lancio.

A distanza di diversi mesi, oggi Amazon oltre ad annunciare la disponibilità ufficiale di Luna, coglie l’occasione per presentare qualche altra novità correlata, come il Prime Gaming Channel, che offre ai membri di Amazon Prime una selezione di titoli gratuiti a rotazione ogni mese che è possibile giocare su Luna. A marzo, ad esempio, l’accesso riguarda Devil May Cry 5, Observer, System Redux, PHOG! e Flashback. Mentre solo dall’8 al 14 marzo, gli iscritti potranno contare anche su Immortals Fenyx Rising.

Il cosiddetto “Retro Channel” è l’altra novità annunciata per Amazon Luna, un cassetto di giochi classici che include ad esempio Street Fighter II—Hyper Fighting , Metal Slug 3 e Castlevania Anniversary Collection. Il “Jackbox Games Channel” include invece tutta la serie Jackbox Party Pack, con cui è possibile giocare anche con gli amici che non sono abbonati a Luna (tramite Luna Couch).

E per finire, debutta oggi anche una funzione che integra meglio il servizio in questione con Twitch. In sostanza, Amazon dà la possibilità di trasmettere in live streaming la propria sessione di gioco su Twitch premendo un solo tasto su Luna, con tanto di eventuale sistema di codici QR per chi gioca su Fire TV per usare il proprio smartphone come webcam.

Discorso prezzi, oggi come oggi, negli USA Amazon Luna costa 5,99 dollari al mese per chi sceglie il canale principale Luna Plus, 17,99 dollari al mese per il canale Ubisoft Plus e 2,99 dollari per il canale Famiglia. Un eventuale debutto oltreoceano? Per il momento di ufficiale non c’è ancora nulla.

Potrebbe interessarti anche: Google Stadia: cos’è, come funziona e quanto costa