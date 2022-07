Le Smart TV di Samsung diventano sempre più delle vere e proprie piattaforme da gaming con l’obiettivo di rimpiazzare le console. Grazie a Samsung Gaming Hub, la nuova home page dedicata al gaming integrata sui modelli di Smart TV di casa Samsung del 2022 e destinata a diventare parte integrante dell’ecosistema dell’azienda, gli utenti hanno la possibilità di accedere a tanti servizi di gaming direttamente dal proprio TV. Con Samsung Gaming Hub, infatti, sono disponibili Xbox Cloud Gaming ed anche GeForce NOW di NVIDIA oltre a diverse altre applicazioni. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova piattaforma di casa Samsung.

Samsung Gaming Hub: il gaming in streaming direttamente dal proprio TV

Per gli appassionati di gaming, scegliere oggi uno Smart TV o uno Smart Monitor di Samsung conviene ancora di più. Con Samsung Gaming Hub, infatti, è possibile accedere direttamente a tanti servizi dedicati al mondo del gaming grazie ad una piattaforma dedicata e ad alcune esclusive davvero da non perdere. Non ci sarà bisogno di una console per accedere ai titoli più recenti. Grazie a Samsung Gaming Hub, i TV di casa Samsung diventano delle vere e proprie console dedicate al gaming via streaming.

Tra le applicazioni presenti in Samsung Gaming Hub troviamo l’app Xbox che consente l’accesso a Xbox Cloud Gaming, il servizio di streaming di casa Microsoft. Per l’accesso al servizio è necessario avere a disposizione un abbonamento GamePass Ultimate (lo stesso che consente di accedere a tutto il catalogo del GamePass sia su PC che su console Xbox). In streaming, quindi, sarà possibile accedere a tantissimi titoli, comprese tutte le esclusive in arrivo nel catalogo del GamePass già all’uscita.

Per il momento, l’app TV di Xbox Cloud Gaming è un‘esclusiva dei TV di casa Samsung, grazie a Samsung Gaming Hub. Il servizio di streaming dedicato agli utenti Xbox (già accessibile tramite console, browser web e app per smartphone e tablet) arriverà in futuro anche su altri modelli di Smart TV ma, per ora, l’accesso da TV alla piattaforma è riservato agli utenti Samsung.

Da notare, inoltre, che Samsung Gaming Hub può contare anche sull’app di GeForce NOW che, quindi, consente l’accesso a tutta la libreria di giochi presenti sul servizio di streaming di NVIDIA. Basterà effettuare il login con il proprio account all’app del servizio per poter accedere a tutti i propri giochi direttamente dal TV Samsung che, inoltre, consente un rapido accoppiamento con il controller per un’esperienza di gioco ancora più completa.

Samsung Gaming Hub è un punto di riferimento del gaming in streaming, ospitando un ricco catalogo di applicazioni a disposizione degli utenti. Oltre a Xbox e GeForce NOW, infatti, c’è l’app di Google Stadia a cui si affianca anche l’app di utomik. Da notare anche la presenza delle applicazioni di Spotify, per ascoltare musica e podcast tra una sessione di gioco e l’altra, e di Twitch, per seguire le live dei propri streamer preferiti.

Come accedere e quanto costa Samsung Gaming Hub

Samsung Gaming Hub è, quindi, uno spazio dell’ecosistema software di Samsung dedicato al mondo dei videogiochi. L’accesso alla piattaforma è completamente gratuito. Non è necessario attivare un abbonamento o effettuare acquisti aggiuntivi. Per accedere ai servizi di streaming a pagamento (come Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW etc.) sarà però necessario aver attivato l’abbonamento al rispettivo servizio.

Per poter sfruttare i contenuti presenti nel nuovo Hub è sufficiente avere a propria disposizione una connessione Internet e, soprattutto, un TV Samsung della gamma 2022. In futuro, naturalmente, anche i nuovi modelli TV di Samsung in arrivo nei prossimi mesi/anni supporteranno questa funzionalità. Al momento, invece, non è previsto un aggiornamento per i modelli passati.

L’accesso ai vari servizi è particolarmente semplificato. Gli utenti possessori di un TV Samsung compatibile, infatti, hanno la possibilità di accoppiare al TV il proprio controller ed altri accessori (microfoni e cuffie ad esempio). Anche se non c’è un elenco completo delle periferiche supportare, Samsung sottolinea che il Gaming Hub supporta gli accessori “più comuni” a disposizione degli utenti.

Un motivo in più per passare ad un TV Samsung

Il lancio di Samsung Gaming Hub rappresenta oggi un ulteriore punto di forza della gamma TV di Samsung che, già da tempo, rappresenta un riferimento assoluto del settore degli Smart TV. Per gli appassionati di videogiochi, infatti, c’è la possibilità di accedere a tutti i principali servizi di streaming in modo semplice e completo, senza alcuna complicazione e sfruttando il pannello di alta qualità e di grandi dimensioni del proprio TV.

