C’è chi come Apple che alle password vuole dire addio, c’è chi come DAZN o Netflix ne combatte la condivisione e chi come Gasparri che le spiattella in diretta TV. Ci riferiamo a Maurizio, l’onorevole di Forza Italia, fra l’altro ex Ministro delle comunicazioni vent’anni or sono, che nel corso di una diretta su La7 ha mostrato all’Italia intera, suo malgrado, una propria password appiccicata sul tablet nel bel mezzo dell’inquadratura. Un caso, questo, che dimostra per ancora una volta quanta poca attenzione ci sia sul tema della sicurezza informatica, ancora oggi, seppur sia stato indetto addirittura un Password Day.

Occhio alle password: l’onorevole Gasparri insegna (cosa non fare)

È successo su La7 durante la trasmissione Coffee Break, il programma condotto da Andrea Pancani, quando durante un intervento del senatore di Forza Italia sul tema della crisi di governo si è visto quanto anticipato. L’onorevole Maurizio Gasparri, in buona sostanza, teneva di fronte a sé un tablet sul cui retro c’era in bella mostra un fogliettino appiccicato con tanto di password visibile a chiare lettere.

Di una comodità disarmante tenere il proprio codice segreto a portata di mano proprio là dietro, pronto alla bisogna, non credete? Una furbata che sì, vale un articolo, perché a quanto pare persino a Palazzo Madama capitano ancora magre del genere, ma che dire magre, leggerezze vere e proprie che provano quanto, quello della protezione delle password, sia un argomento ancora duro a venir considerato in maniera opportuna.

I commenti di biasimo si sono sprecati in queste ultime ore, giustamente, ma se volete dare un’occhiata al video in questione, lo trovate ancora disponibile sul sito web del TG La7 a questo link.

Come tutelarsi e proteggere le proprie password

Comunque, Gasparri a parte, cogliamo l’amara occasione per ribadire ancora una volta cosa fare e cosa non fare in tema password, visto che pare sia ancora oggi una questione poco chiara. D’altronde la sicurezza informatica, e lo testimoniano i sempre più comuni casi di attacchi informatici più e meno rilevanti, è un argomento d’importanza capitale, che nel corso del 2022 ha mietuto vittime decisamente autorevoli, siti governativi italiani compresi (caso esemplare è l’attacco dei filorussi di Killnet ai siti italiani del Senato, della Difesa e dell’ISS).

E no, la scusa delle troppe password da ricordare non vale perché certo è un problema da affrontare, laddove ci si voglia tutelare come si deve. D’altronde ci sono diversi strumenti che fanno da cassaforte in cui tenere al sicuro tutte le password dei vostri account: e ne è un esempio un password manager come NordPass.

Proteggere le proprie password: come

Al di là delle onnipresenti e comunissime password banalissime e da evitare come la peste, il nostro consiglio è quello di variare il più possibile, di slegarle totalmente da persone, luoghi familiari, concetti legati a se stessi e ai propri cari. Sarebbe più semplice ricordarle è chiaro, ma è pure più semplice di conseguenza scoprirle per un malintenzionato.

Altro punto nodale per tutelarsi è non riutilizzare la stessa password per più servizi, o quantomeno limitare il più possibile e comunque cercare di variare in maniera significativa. E qui viene in soccorso proprio un password manager come NordPass, per l’appunto, per tenerle al sicuro comodamente (qui per maggiori dettagli, per iniziare una prova gratuita o per ottenere un piano personale, col beneficio di 30 giorni della formula soddisfatti o rimborsati).

In generale, comunque questi sono i punti principali che vi suggeriamo per creare una password efficace e difficile da trafugare:

non usare informazioni personali (nomi, date di compleanni, soprannomi, iniziali, indirizzi, eccetera);

non usare parole, semplici sequenze numeriche o frasi comuni;

non usare la stessa password per più account;

non scrivere le password sui propri dispositivi, sulla scrivania o in luoghi poco sicuri;

creare password lunghe (di almeno 10-12 caratteri);

utilizzare caratteri speciali;

e volendo custodire le proprie password entro un password manager.

Ah, quasi dimenticavamo. Putacaso vi capitasse di andare in diretta TV, in diretta streaming o comunque di fronte a un pubblico con un PC, un tablet o qualsiasi altro dispositivo, magari evitate di appiccicare sul retro la propria password, per evitare delle figuracce (nel migliore dei casi), come insegna il buon Gasparri.

Recuperare le password dimenticate:

