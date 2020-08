Avete cambiato smartphone da poco e, mentre stavate reinstallando le app sul vostro cellulare, vi siete accorti di non riuscire a ricordare la password Gmail: si tratta della stessa password che serve ad accedere a tutti gli altri servizi di Google come Google Drive, Google Keep e Google Foto, e pertanto siete presi dal panico. Per fortuna questa guida fa proprio al caso vostro: qui troverete i migliori metodi per poter recuperare la password Gmail, sia nel caso l’abbiate dimenticata sia che sia persa perché non avete mai avuto bisogno di utilizzarla per mesi o anni.

Dimenticare la password Gmail può essere un’esperienza poco piacevole, dato che Google non mette a disposizione degli utenti un centro assistenza in cui ricevere supporto da operatori in carne ed ossa: tutto è altamente automatizzato, per cui a volte riuscire a reimpostare la password Gmail può diventare un’impresa titanica. L’azienda di Mountain View, per fortuna, offre diverse opzioni e metodi di riconoscimento per poter rientrare in possesso del proprio account, anche quando tutto sembra perduto.

Senza indugiare ulteriormente, tuffatevi nella lettura di questo articolo prendendo tutto il tempo necessario, e in pochi minuti dovreste essere in grado di poter guadagnare nuovamente accesso alla vostra email personale o di lavoro.

Come recuperare la password Gmail

Ripristinare la password di Gmail non è una procedura complessa, specialmente se abbiamo attiva l’autenticazione a due fattori. Si tratta di un ulteriore step di verifica che utilizza, oltre la password, un altro sistema di autenticazione a scelta tra codice SMS, numero di telefono, email su indirizzo di recupero secondario, codice prestampato, app Authenticator e popup su dispositivo alternativo in cui sono presenti le credenziali dell’account.

Seguite attentamente le istruzioni seguenti passo-passo ed in pochi minuti riuscirete ad avere nuovamente accesso al vostro account Gmail:

Per prima cosa, assicuratevi di avere un indirizzo email di recupero secondario specificato per il vostro account Gmail da recuperare

secondario specificato per il vostro account Gmail da recuperare Nel caso non abbiate un indirizzo di recupero, attendete 5 giorni senza effettuare la procedura di accesso al vostro account prima di procedere

senza effettuare la procedura di accesso al vostro account prima di procedere Aprite Gmail, da smartphone oppure da PC, navigando all’indirizzo https://www.gmail.com/

Digitate l’indirizzo email o numero di telefono relativo al vostro account nell’apposito campo

Cliccate su Password dimenticata? quando viene richiesta la password

quando viene richiesta la password Gmail ora chiederà una serie di informazioni riguardanti il vostro account: solitamente la prima domanda richiesta è quella di inserire l’ultima password utilizzata per l’accesso

Se non ricordate l’ultima password immessa, oppure se Google ritiene che l’informazione non sia sufficiente, vi verrà chiesto di integrare la vostra richiesta con altre domande: potete trovare una lista non esaustiva delle domande che Google richiede nel paragrafo seguente

Cliccate Prova un altro metodo se non ricordate l’ultima password immessa

se non ricordate l’ultima password immessa Per ogni domanda successiva, inserite la risposta nell’apposito campo e cliccate sul pulsante Continua

Nel caso non sappiate la risposta alla domanda, cliccate su Prova un altro metodo

Quando Google sarà soddisfatto, vi collegherà al vostro account, proprio come se aveste digitato la password correttamente: qui potrete decidere di cambiare la password Gmail

In alternativa, Google potrebbe chiedervi direttamente di cambiare password, e vi verrà chiesto di specificarne una nuova: non preoccupatevi, dato che non c’è bisogno di ricordare quella precedente

Le domande che Google chiede durante la procedura di recupero della password Gmail

Come spiegato in precedenza, Google cercherà di portare a termine la procedura di ripristino password Gmail senza un intervento umano, in modo completamente automatizzato. Nel corso degli anni, l’azienda ha ampliato le domande necessarie per verificare la veridicità delle informazioni inserite, così da comprendere meglio se il tentativo di ripristino password è legittimo, oppure no.

Di seguito elenchiamo pertanto una lista non esaustiva delle informazioni che vengono chieste: sappiate che Google potrebbe chiederle tutte oppure soltanto una parte. Solitamente, agli utenti viene chiesto di:

Digitare una password utilizzata precedentemente

Verificare la propria identità utilizzando un codice: se avete attivato l’autenticazione a due fattori, Google vi chiederà di verificare la proprietà dei dispositivi in vostro possesso digitando un codice di ripristino. Questo codice potrà essere inviato via SMS, email, chiamata vocale, app Authenticator o anche inserendo uno dei codici di backup stampati in precedenza come misura cautelare

Specificare un indirizzo Gmail secondario per il recupero delle credenziali

Digitare la risposta ad una domanda di recupero impostata in precedenza

Indicare la data di creazione del vostro account: forse una delle informazioni più difficili da ricordare, ma se conoscete esattamente il mese e l’anno di creazione del vostro account Google, scegliete questa opzione

Rispondere in modo affermativo ad un pop-up di verifica direttamente sul vostro smartphone

Come parlare con un operatore Google e recuperare la password Gmail

Centinaia di milioni di persone utilizzano quotidianamente i servizi Google, per cui non stupisce che l’azienda non metta a disposizione dei propri utenti un centro Assistenza: sarebbero necessari centinaia di migliaia di operatori attivi contemporaneamente per soddisfare tutte le richieste. Esiste però un trucco per poter parlare con un esperto Google in maniera diretta, e richiedere così assistenza per le problematiche riscontrate, tra cui anche una password Gmail persa o dimenticata.

Prima di procedere, sappiate che questo metodo non è funzionante al 100%: alcuni utenti garantiscono di aver risolto il loro problema utilizzando questa tecnica, altri invece dichiarano di non essere stati così fortunati. Il trucco per poter parlare con un operatore Google e sperare di poter recuperare la password Gmail in caso di problemi è quello di attivare un account Google One.

Google One è un piano in abbonamento che permette di avere a disposizione maggiore spazio di archiviazione per i servizi Google, come Drive, Gmail e Foto. Si tratta di un servizio premium che offre vantaggi unici rispetto agli account gratuiti: uno di questi vantaggi è proprio quello di poter parlare con un esperto Google.

La prima cosa da fare è andare all’indirizzo https://one.google.com/about e cliccare sul pulsante Esegui l’upgrade: a fronte del pagamento di 1,99€ al mese, otterremo uno spazio di archiviazione aggiuntivo di 100GB. Una volta effettuato l’upgrade, scarichiamo l’app Google One dal Play Store o dall’App Store (disponibile a breve) e clicchiamo sul pulsante Assistenza. Potremo decidere di essere contattati tramite chat dal vivo, email o chiamata telefonica.

Una volta in contatto con un esperto Google, spieghiamo la nostra problematica riguardo la password Gmail dimenticata o persa.

Come risolvere i problemi relativi a password perse o dimenticate

Avete ritrovato o cambiato la password Gmail persa e ora siete preoccupati che possiate avere lo stesso problema in futuro: è comprensibile, dopotutto errare è umano. Esiste però una soluzione che vi permette di tenere al sicuro le vostre informazioni sensibili e non dimenticare mai una chiave di accesso: stiamo parlando dei cosiddetti password manager.

Si tratta di programmi che conservano le credenziali di accesso in modo sicuro, permettendovi di ricordare soltanto una password per tutti i vostri servizi. Sono centinaia di migliaia gli utenti che utilizzano quotidianamente prodotti come LastPass o Avira Password Manager Pro: al riguardo, se siete interessati, vi consigliamo la lettura della nostra guida ai migliori password manager, così da scegliere in modo consapevole il prodotto più adatto alle vostre esigenze.