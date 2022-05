Il collettivo di hacker filorusso Killnet ha rivendicato un attacco informatico che ha colpito diversi siti italiani. Tra i portali colpiti dal nuovo attacco hacker ci sono anche i siti ufficiali di alcune istituzioni, come il Senato, l’ISS e il Ministero della Difesa. L’attacco è stato rivendicato tramite Telegram dove è stato anche pubblicato un elenco dei siti che sarebbero stati violati. L’elenco è identificato come “attacco all’Italia” per chiarire come l’obiettivo di questa nuova serie di attacchi da parte del gruppo di hacker filorussi sia tutto il Paese. Ecco tutti i dettagli emersi in questi minuti:

Alcuni siti italiani sono stati colpiti da un attacco informatico di hacker filorussi

Il collettivo filorusso Killnet ha rivendicato l’attacco hacker ai dati di diversi siti italiani. Tra i portali colpiti dal nuovo attacco informatico ci sono i siti ufficiali del Ministero della Difesa e del Senato oltre che i siti di Scuola alti studi di Lucca, Istituto superiore di Sanità (ISS), Banca Compass, Infomedix e Aci. Da notare che, almeno per il momento, l’attacco hacker non avrebbe reso inutilizzabili i sistemi.

Le infrastrutture informatiche colpite dall’attacco non sono compromesse ma alcuni servizi sono inutilizzabili e l’accesso ai siti da parte degli utenti risulta essere, in alcuni casi, limitato o impossibile. L’attacco hacker è stato appena rivendicato da Killnet. Il collettivo di hacker filorusso, però, non ha fornito alcuna informazione aggiuntiva. Al momento, infatti, non è ancora chiara la natura dell’attacco.

Nel corso delle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla questione. Da notare, inoltre, che c’è il rischio che l’attacco si espanda con ulteriori siti web italiani che potrebbero essere coinvolti. Il nuovo “attacco all’Italia” di Killnet potrebbe non essersi esaurito ancora. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi in merito all’attacco.

