Dimenticare o perdere la password Instagram non è un’occorrenza rara, tutt’altro. Molto spesso creiamo account social senza dare troppa attenzione alle credenziali immesse, vuoi perché spesso lo si fa mossi dalla curiosità di provare ciò che, a detta di amici e conoscenti, è una delle migliori novità del momento.

Passano mesi, o addirittura anni, utilizzando lo stesso smartphone, senza avere mai la necessità di dover ricordare le credenziali di accesso. Poi però si cambia smartphone, per provare l’ultima novità o perché quello precedente ha fatto il suo corso, e qui iniziano i problemi: non ricordiamo più la password di accesso alle nostre app preferite.

Con oltre 1 miliardo di utenti attivi sulla piattaforma, è facile comprendere perché Instagram sia una delle app più in voga ed utilizzate da chiunque possegga uno smartphone, non importa se con a bordo Android o iOS. Se anche tu ti trovi in difficoltà perché hai dimenticato la password Instagram, vogliamo rassicurarti: puoi recuperarla con i metodi che abbiamo raccolto per te in questa guida.

Prenditi del tempo per leggere attentamente i seguenti paragrafi e vedrai che, seguendo metodicamente i passaggi elencati, in pochi minuti potrai riavere accesso al tuo profilo social.

Come recuperare la password di Instagram

La password Instagram dimenticata è un vero problema, ma per nostra fortuna il social, ora di proprietà di Facebook, ha pensato a questa eventualità, approntando dei metodi che consentano di recuperare le credenziali di accesso.

Se non la ricordiamo, possiamo reimpostare la password Instagram con il nostro indirizzo email, numero di telefono o account Facebook, ma non solo: nel caso uno di questi metodi dovesse non essere disponibile per te, ci sono altre strade da provare per avere nuovamente accesso ai tuoi contenuti preferiti.

Come recuperare la password Instagram da app

Possiamo recuperare la password Instagram direttamente all’interno dell’app:

Apriamo l’applicazione

Clicchiamo su Hai già un account? Accedi.

Andiamo su Ricevi assistenza con l’accesso , subito sotto il pulsante Accedi

, subito sotto il pulsante L’applicazione ci chiederà di inserire il nome utente su Instagram, o in alternativa l’e-mail o il numero di telefono collegati all’account

Digitiamo i dati all’interno del campo di ricerca

Premiamo Avanti

Nella schermata successiva verranno visualizzate le opzioni disponibili per il recupero della password: invia un’e-mail, invia un SMS o Accedi con Facebook

Come si può facilmente intuire, le tre possibilità offriranno differenti possibilità, a seconda di quello che per noi è più comodo o accessibile:

Invia un’email : un messaggio di posta elettronica verrà inviato all’indirizzo e-mail associato all’account Instagram, ti basta cliccare sul link contenuto al suo interno per collegarti con la pagina dove effettuare il reset della password

: un messaggio di posta elettronica verrà inviato all’indirizzo e-mail associato all’account Instagram, ti basta cliccare sul link contenuto al suo interno per collegarti con la pagina dove effettuare il reset della password Invia un SMS : simile alla procedura a mezzo posta elettronica, verrà inviato un SMS al numero di telefono associato all’account, bisogna soltanto cliccare sul link contenuto nel messaggio per reimpostare la password Instagram

: simile alla procedura a mezzo posta elettronica, verrà inviato un SMS al numero di telefono associato all’account, bisogna soltanto cliccare sul link contenuto nel messaggio per reimpostare la password Instagram Accedi con Facebook: se non ricordi le credenziali per accedere tramite Instagram, e hai associato il tuo account a quello del social blu, ti basterà collegarti inserendo nome utente e password che utilizzi su Facebook

Come recuperare la password Instagram con Facebook

Se abbiamo associato il nostro account Instagram a quello Facebook, non abbiamo bisogno neanche di ricordare nome utente e password: basta effettuare l’accesso con le credenziali che utilizziamo già per il social blu. Sugli smartphone Android e iPhone, nel caso abbiate già installato Facebook e siate loggati, l’operazione è automatica; in caso contrario, seguite questi semplici passaggi:

Aprite l’applicazione

Cliccate su Accedi con Facebook

Come recuperare la password Instagram senza email e numero di telefono

Il discorso si fa leggermente più complesso se si cerca di accedere al proprio account ma non si ricorda nulla: capita quando si è dimenticato username, numero di telefono e email utilizzata per la creazione delle credenziali, magari perché non si accede ad Instagram per molto tempo.

Può anche capitare che si ricordi il nome utente, ma che la mail o il numero di telefono utilizzati in fase di registrazione non siano più accessibili, di fatto rendendo i metodi visti in precedenza per recuperare la password Instagram futili: non disperatevi, perché fortunatamente c’è una soluzione anche in questo caso.

La soluzione più semplice, che consiglia anche Instagram sulla sua pagina di supporto ufficiale, è quella di provare a riottenere accesso al tuo account email associato, o al numero di telefono registrato. Ovviamente questo non sempre è possibile, però provare potrebbe rivelarsi la soluzione ottimale: in questo caso consigliamo di contattare il provider email ed effettuare una richiesta di assistenza, spiegando la problematica e rispondendo ad eventuali domande di sicurezza o altre informazioni richieste per verificare la richiesta di accesso.

In alternativa, se su qualche dispositivo hai ancora accesso al tuo account Instagram, puoi sempre modificare l’indirizzo e-mail o il numero di telefono nella sezione Profilo. In questo modo potrai riavere accesso al tuo account ed utilizzarlo nuovamente con la sicurezza di essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono accessibili da te, nel caso si presentasse di nuovo il problema di aver dimenticato la password Instagram.

Se però nessun tuo dispositivo ha ancora accesso al social, e non c’è modo di riavere il tuo numero di telefono o indirizzo email utilizzato per l’iscrizione, allora c’è soltanto una soluzione, ovvero richiedere l’intervento dell’assistenza:

Nella schermata di accesso premi Ricevi assistenza con l’accesso se hai uno smartphone Android oppure Password dimenticata? se possiedi un iPhone

se hai uno smartphone Android oppure se possiedi un iPhone Nell’apposito campo digita l’indirizzo e-mail o il numero di telefono collegati al tuo account quindi tocca Avanti

Premi su Password dimenticata?

Clicca su Hai bisogno di ulteriore assistenza?

Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare una richiesta di assistenza

La richiesta di assistenza dovrebbe essere presa in considerazione soltanto in due casi: quando non si riesce ad accedere al proprio account Instagram perché non si ricorda la mail o il numero di telefono, e quando c’è il sospetto che la password Instagram sia stata rubata

Clicca su Il mio account è stato violato

Premi su Richiedi assistenza e segui le istruzioni a schermo

Dopo l’invio della richiesta, dovresti ricevere un’email dal team di Instagram: non preoccuparti, è una procedura normale, e serve ad identificare la legittimità della tua richiesta. Ti verranno chieste ulteriori informazioni, solitamente sono:

Scattare una foto mentre si tiene in mano un codice scritto a mano (il codice viene specificato nella mail)

Descrivere il tipo di dispositivo utilizzato al momento dell’iscrizione su Instagram, e il vecchio indirizzo email con il quale si è effettuata la stessa

Il team di Instagram provvederà a verificare la veridicità delle informazioni fornite, e ti aiuterà a recuperare il tuo account impostando come indirizzo email sicuro quello da te fornito.

Come evitare per sempre i problemi relativi alle password dimenticate

La soluzione definitiva per poter ricordare sempre le credenziali di accesso a servizi e social, come Instagram, Facebook e Whatsapp, è quella di utilizzare un password manager. Un password manager è un programma che ricorda per te tutti i dati di accesso, mantenendoli al riparo da occhi indiscreti, e aiutandoti anche nella scelta di password particolarmente sicure e robuste. Se siete interessati, potete dare un’occhiata alla guida che abbiamo realizzato sui migliori password manager in circolazione.