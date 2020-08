Recuperare la password Hotmail è un’operazione semplice, per cui non preoccuparti troppo: può capitare di non aver utilizzato la mail per molto tempo, o di avere problemi a ricordare la password perché sei abbonato a troppi servizi e/o possiedi molti indirizzi di posta elettronica. Qualunque sia il motivo, Microsoft mette a disposizione diversi metodi per poter recuperare la password di Hotmail grazie al suo portale Outlook.com.

Non importa che tu abbia un indirizzo @hotmail.com, @hotmail.it, @live.com o @outlook.com: dal portale unico di Microsoft potrai sempre effettuare il recupero della password Hotmail, anche senza conoscere la risposta alle domande segrete che hai impostato durante la registrazione dell’account.

Ti ricordiamo inoltre che perdere l’accesso alla posta elettronica compromette anche l’utilizzo dei servizi Microsoft connessi, come ad esempio il software per videoconferenze Skype: senza la password di accesso non potrai effettuare videochiamate o mandare messaggi e allegati via chat, così come non potrai utilizzare il software OneNote e la suite Microsoft 365.

Prima di iniziare prenditi del tempo per leggere attentamente le seguenti righe, senza avere fretta di arrivare alla soluzione: solo facendo così avrai un quadro completo di cosa ti aspetta, e dei passi da seguire in caso qualcosa vada storto. Reimpostare la password di Hotmail è un’operazione che non dovrebbe richiedere più di una manciata di minuti, ma solo se seguirai alle lettera le istruzioni che troverai nei prossimi paragrafi.

Come recuperare la password di Hotmail

Quando ti trovi nella schermata di accesso di Outlook.com, tutto ciò che devi fare è seguire i passaggi sullo schermo per scegliere una nuova password e accedere nuovamente al tuo account di posta elettronica. Devi utilizzare l’indirizzo Outlook.com anziché Hotmail.com, poiché Microsoft ha incorporato i due siti in un unico indirizzo: sia gli account @outlook.com che gli account @hotmail.com sono accessibili soltanto tramite Outlook.com. Segui passo-passo i passaggi descritti per poter recuperare la password di Hotmail:

Accedi all’account di posta elettronica andando sulla pagina di login di Outlook a questo indirizzo

Inserisci il numero di telefono, l’e-mail o il nome utente Skype e tocca sul pulsante apposito per continuare

Nella schermata successiva clicca su Password dimenticata? quando viene chiesto di immettere la password

quando viene chiesto di immettere la password Quando viene chiesto di verificare la tua identità, seleziona una delle opzioni che vengono visualizzate a schermo: verrà richiesto di inserire un codice di sicurezza recuperabile tramite app authenticator, indirizzo email secondario di recupero, messaggio di testo SMS e altri metodi compatibili, a seconda del tipo di informazioni fornite da te in fase di registrazione dell’account Hotmail

Seleziona il metodo preferito e premi Continua

Controlla di aver ricevuto, tramite mezzo specificato in precedenza, il codice di verifica

Se non ricevi il codice di sicurezza prova uno degli altri mezzi alternativi

Quando ricevi il codice di verifica inseriscilo nell’apposito campo relativo alla casella di sicurezza e premi invio

Ora puoi impostare una nuova password, che deve essere diversa da quella inserita precedentemente

Reinserisci due volte la nuova password per confermarla

Ora che hai recuperato la password del tuo account e hai nuovamente accesso ad esso, ti consigliamo di memorizzarla in modo sicuro, così da non dover più effettuare questi passaggi. Se però non sai come fare per poterla conservare in modo sicuro, allora leggi fino alla fine di questa guida, dove abbiamo preparato alcuni consigli fatti su misura per te.

Come effettuare il recupero della password Hotmail senza domanda segreta

Può capitare di dimenticare completamente la risposta anche alle domande segrete che vengono utilizzate per identificare l’identità del richiedente, o di non avere un indirizzo di posta elettronica di recupero o un numero di telefono associato all’account Hotmail. Non disperarti, perché è ancora possibile recuperare la password dell’account.

Segui gli stessi passaggi esplicitati nel paragrafo precedente per il recupero della password: quando ti verrà chiesto di verificare la tua identità, premi il pulsante Non ho alcuna di queste info e verrai indirizzato su di una nuova pagina, con due campi da compilare.

Nel primo campo dovresti specificare l’indirizzo email per il quale stai cercando di recuperare le credenziali di accesso; nel secondo campo invece inserisci un indirizzo email secondario, in tuo possesso, su cui poter ricevere eventuali comunicazioni da parte del team di Microsoft e anche il codice di accesso per poter reimpostare la password Hotmail.

Nel terzo campo, infine, scrivi il captcha che vedi a schermo, propendendo per l’audio da ascoltare se proprio non riesci a visualizzare bene il testo da inserire. Quando hai compilato il modulo, cliccate su Avanti: ora non dovrai fare altro che attendere che il tuo caso venga sottoposto allo scrutinio dell’assistenza Microsoft.

Potrebbero essere richieste informazioni aggiuntive prima di poter conquistare nuovamente l’accesso al tuo indirizzo di posta elettronica, come ad esempio fornire un documento di identità o altre informazioni utili a verificare che tu sia il legittimo proprietario dell’account.

Come risolvere per sempre il problema di password Hotmail persa o dimenticata

Per evitare di dover ripetere i passaggi precedenti, se dovessi dimenticare di nuovo la password, puoi provare a memorizzare la nuova password in un gestore di password. Un gestore di password, o password manager, richiede di ricordare solo una password principale: se ricordi quella password, sarai in grado di accedere ad un elenco di tutte le altre password salvate, inclusa la tua password e-mail Hotmail.

Abbiamo realizzato una guida ai migliori password manager, così da consentirti di scegliere quello che si adatta di più alle tue esigenze. Una volta trovato il gestore di password che fa per te, vedrai che non avrai mai più problemi a ricordare la password della tua mail o di un servizio.

Se invece hai perso o dimenticato la password del tuo account di posta elettronica perché non usi più il tuo account Hotmail, considera la possibilità di inoltrare le email ricevute a un altro account di posta elettronica che utilizzi e controlli regolarmente. Per inoltrare email dal tuo indirizzo Hotmail puoi opzioni di inoltro da Posta> Impostazioni di inoltro.

Per poter aggiungere nuove misure di sicurezza relative alla password e al suo recupero sul tuo account Hotmail, accedi alle impostazioni di sicurezza dell’account Microsoft e scegli Aggiungi info di sicurezza. Da lì, puoi aggiungere un indirizzo email di recupero o un numero di telefono, o aggiungere un’app di verifica dell’identità al tuo account, come Microsoft Authenticator, che ti permette di ottenere codici di ripristino nel caso tu non ricordi la password di accesso.