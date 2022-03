La stagione 2021 – 2022 di Serie A si appresta ad entrare nel vivo con uno Scudetto ancora da assegnare e tante partite da seguire in diretta su DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport dopo un inizio di stagione decisamente negativo ha, piano piano, migliorato la qualità del servizio andando a ridurre i problemi per gli utenti. Nel frattempo, però, resta in piedi la questione della “doppia utenza” con la condivisione dell’abbonamento che DAZN ha già anticipato di voler eliminare dalla prossima stagione che partirà ad agosto 2022. In vista della parte finale del campionato di Serie A, inoltre, DAZN ha avviato un’iniziativa destinata a far discutere. La piattaforma di streaming sta avviando delle disconnessioni forzate degli account per cui risultano attività anomale nell’accesso all’account. Ecco i dettagli:

DAZN contrasta la condivisione degli account obbligando al cambio password

Come segnalato oggi da Dday.it, diversi utenti DAZN sono stati disconnessi dal servizio (e da tutti i dispositivi registrati) ed hanno ricevuto un avviso legato ad un possibile utilizzo in contrasto con le condizioni d’uso. In sostanza, chi condivide l’account DAZN viene identificato dal sistema e disconnesso forzatamente da tutti i dispositivi registrati. L’unico modo per rientrare nell’account e tornare ad utilizzare il servizio è rappresentato dall’impostazione di una nuova password.

La possibilità di accedere da due dispositivi in contemporanea con lo stesso account, quindi, resta. Questo sistema punta a complicare la vita agli utenti che condividono l’account, obbligandoli ad una reimpostazione della password. In caso di reiterazione della condivisione (in violazione ai termini di utilizzo) potrebbe essere richiesta una nuova reimpostazione della password. Se la condivisione avviene tra parenti o amici, comunicare la nuova password all’utente con cui si condivide l’account DAZN non sarà certo difficile.

Se, invece, la condivisione avviene utilizzando servizi specifici e con sconosciuti potrebbero esserci problemi nell’accesso dovuti a continue richieste di cambio password da parte dell’app. Da notare che queste nuove segnalazioni arrivano a poche ore dalla fine della promozione, lanciata per la Festa del Papà, con cui DAZN ha cercato di attirare nuovi utenti proponendo uno sconto del 50% per i primi tre mesi di abbonamento (da 29,99 euro a 14,99 euro al mese).

Attualmente, quindi, DAZN è disponibile a 29,99 euro al mese. La possibilità di sfruttare il doppio accesso contemporaneo resta, almeno fino alla fine dell’attuale stagione sportiva. Ricordiamo, infatti, che tramite DAZN è possibile seguire tutte le partite della Serie A che promette un finale di stagione sicuramente molto interessante. Tramite DAZN è possibile seguire anche la Serie B e le fasi finali di Europa League, Conference League e di varie competizioni internazionali come la FA Cup e la Liga spagnola.

Cosa succederà dalla prossima stagione

Il nuovo sistema adottato da DAZN è solo un primo passo verso un intervento più deciso per contrastare la pratica di condivisione degli account. Dalla prossima stagione, come già preannunciato dalla piattaforma di streaming, verranno imposti limiti molto più rigidi ai termini di utilizzo del servizio. Per il momento, non è ancora stato ufficializzato quello che sarà il nuovo sistema. Di certo, però, ci saranno notevoli cambiamenti rispetto alla situazione attuale.

Fin dal debutto in Italia, avvenuto quasi quattro anni fa, DAZN ha sempre consentito la possibilità di accedere da due dispositivi in contemporanea utilizzando lo stesso account. L’elevato costo dei diritti TV della Serie A e, probabilmente, il numero ridotto di abbonati registrato rispetto alle attese hanno cambiato le carte in tavola. Dalla prossima stagione, che partirà ad agosto, si cambierà registro. DAZN potrebbe introdurre un nuovo sistema di abbonamenti su più livelli simile a quello proposto da Netflix.

In alternativa, DAZN potrebbe, più semplicemente, bloccare definitivamente la possibilità di condividere gli account o anche solo impedire la visione dello stesso evento da due diversi dispositivi che utilizzano il medesimo account. Sulla questione arriveranno aggiornamenti più precisi e ufficiali nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, se avete un account DAZN, a breve vi potrebbe essere richiesto di cambiare password.

