Provando ad accedere al social blu ti sei accorto che hai dimenticato la password di Facebook e non sai più come reimpostare la password, e ora sei nel panico: non preoccuparti, dato che con questa guida vedremo come poter recuperare una password Facebook persa o dimenticata.

Può sembrare banale, ma molti utenti si accorgono di aver dimenticato la password di Facebook dopo aver utilizzato per molto tempo la versione mobile sul proprio cellulare o tablet. Succede spesso quando si cambia cellulare, e si procede alla reinstallazione delle app più utilizzate: si tenta di accedere al proprio account Facebook, ma la password inserita risulta essere non valida.

Esistono differenti metodi per trovare la password di Facebook, a seconda del metodo utilizzato per la registrazione e dei dettagli specificati, come ad esempio dei contatti fidati da poter utilizzare proprio quando ci si trova di fronte ad un’evenienza del genere. Nei prossimi paragrafi ti diremo come recupera la password di Facebook, sia su desktop che su mobile.

Indice:

Come recuperare la password di Facebook

Prima di iniziare, vogliamo dirti che capita sempre più spesso che la password degli account social venga compromessa perché malintenzionati sono interessati ai tuoi dati personali: ecco perché consigliamo sempre, ove possibile, di utilizzare una password sicura e di attivare l’autenticazione a due fattori, che garantisce un ulteriore livello di protezione.

Un altro consiglio è quello di utilizzare un password manager per immagazzinare tutte le password, senza doverle trascrivere altrove: abbiamo realizzato una guida ai migliori password manager, ognuno con i propri punti di forza e criticità, che pensiamo potrebbe interessarti.



Come trovare la password di Facebook da PC

Il metodo più rapido e veloce per recuperare la password Facebook è quello di utilizzare la versione web da un PC Windows o Mac. Prima di procedere dobbiamo ricordarci che, al fine di recuperare l’accesso all’account, dovremo dimostrare di essere i legittimi proprietari delle credenziali inserite: assicuratevi quindi di avere accesso alla mail o al numero di telefono fornito in fase di registrazione.

Per continuare con il recupero della password seguite questi passaggi:

Navigate su www.facebook.com

Cliccate sul pulsante Password dimenticata o Forgot account , subito sotto il campo password

o , subito sotto il campo password Verrà chiesto di inserire la mail o il numero di telefono associati al vostro account

Una serie di opzioni verranno visualizzate per inviare un codice di verifica all’indirizzo email o al numero di telefono associato all’account Facebook

Selezionate una delle opzioni e premete sul pulsante Continua

Nella schermata successiva inserite il codice di sicurezza che vi è stato inviato da Facebook

che vi è stato inviato da Facebook Procedete alla reimpostazione della password utilizzandone una nuova, diversa da quella precedente

Come recuperare la password di Facebook da smartphone

Sempre più spesso, gli utenti preferiscono utilizzare le app social sui propri smartphone, per cui ti interesserà conoscere come poter trovare la password Facebook direttamente dal dispositivo. Questo metodo è valido sia per i dispositivi Android che per quelli con a bordo iOS e iPadOS; la procedura è molto simile a quella per la versione PC, basta seguire questi passaggi:

Dalla schermata di avvio dell’app selezioniamo Password dimenticata?

Inseriamo, nell’apposito campo, il numero di telefono o la mail associata al nostro account

Individuato il contatto, selezionare la modalità con cui si desidera ricevere il codice di verifica

Premere Continua

Inserire il codice inviato da Facebook

inviato da Facebook Reimpostare la password specificandone una nuova, differente da quella utilizzata in precedenza

Recuperare la password Facebook tramite contatti fidati

Vi invitiamo, prima di cominciare a recuperare la password Facebook, a dare un’occhiata alla pagina dell’assistenza Facebook dedicata al recupero dell’account attraverso i contatti fidati: si tratta di un metodo alternativo per poter recuperare le credenziali di accesso, senza dover scomodare il supporto del social blu. Si tratta di una procedura molto semplice, in cui dovrete:

Accedete a www.facebook.com da un computer

Cliccate su Non ricordi più come accedere all’account?

Cercate il vostro account inserendo l’e-mail, il telefono, il nome utente o il nome completo nell’apposito campo

Se non avete accesso a nessun metodo di recupero password, cliccate su Non puoi più accedervi?

Inserite un indirizzo e-mail o numero di telefono di cui siete i proprietari

Cliccate su Continua

Andate su Mostra i miei contatti fidati

Digitate il nome completo di un vostro amico fidato specificato in precedenza

Alla fine otterrete un link speciale, copiatelo negli appunti

Una volta terminata la procedura ed ottenuto il link, potrete inviarlo ad un vostro amico e chiedergli di aprirlo. Il link, una volta verificata l’identità, conterrà un codice di recupero da utilizzare per accedere al vostro account. Come misura di sicurezza, dovrete attendere 24 ore prima di poter accedere al vostro account: il periodo di attesa serve come ulteriore precauzione per proteggere le informazioni sensibili da malintenzionati.



Ritrovare la password Facebook senza mail e numero di telefono

A volte può capitare che gli utenti siano nel panico, con situazioni del tipo:”Ho dimenticato la password di Facebook, ma non ho più accesso alla mail o al numero di telefono utilizzati in fase di registrazione!”. Possiamo tranquillizzarvi affermando che non si tratta di un ostacolo insormontabile, tanto che Facebook ha dedicato un’intera sezione e differenti strategie per rientrare in possesso del proprio account, anche senza avere a disposizione le credenziali utilizzate per la sua creazione.

Può capitare di cambiare email, o perdervi accesso completamente, così come di cambiare numero di cellulare, ma di continuare ad utilizzare Facebook per anni, prima di incappare in un qualsiasi problema. Seguite questi passaggi per poter rientrare in possesso del vostro account social:

Per aumentare le chance di successo dell’operazione, effettua questa operazione da un computer o uno smartphone che hai utilizzato in precedenza per accedere a Facebook

per accedere a Facebook Accedi alla pagina a facebook.com/login/identify

Segui le istruzioni mostrate a schermo

Una strada alternativa potrebbe essere quella di provare a recuperare la mail o il numero di telefono utilizzati in precedenza, così da poter reimpostare la password. La procedura di recupero spiegata sopra rimane comunque quella con le più alte probabilità di successo, in mancanza di un indirizzo email o numero di telefono.



Recuperare la password di Facebook rubata

Il caso peggiore in cui non si riesce ad avere accesso al social include il furto di identità e password. Si tratta di un’eventualità piuttosto rara, ma possibile: se siamo ancora in possesso di email e numero di telefono utilizzati per la creazione dell’account Facebook, ma non riusciamo più ad accedere in alcun modo, allora è molto probabile che l’account sia vittima di hacker o che qualcuno se ne sia impossessato.

Consigliamo agli utenti di visitare questa pagina e seguire le istruzioni per procedere al recupero, che potrebbe non essere immediato ma richiedere ulteriori verifiche da parte di un operatore dell’assistenza. Portate pazienza, anche se le comunicazioni arriveranno dopo qualche giorno o ora, così da permettere agli operatori di appurare la veridicità della richiesta e poter procedere al ripristino del vostro account.