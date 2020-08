Siete disperati perché non riuscite a ricordare la password Alice, e avete cercato subito una soluzione, approdando qui nella nostra guida: sarete felici di sapere che siete nel posto giusto. Sono tantissimi gli utenti che, per un motivo o l’altro, non riescono ad effettuare l’accesso al proprio account Alice Mail, e sono alla ricerca di un metodo per poter recuperare o rigenerare la password.

Nella maggior parte dei casi, i problemi nascono quando si cambia telefono o computer dopo molto tempo: si tenta di accedere ad Alice Mail, ma alla richiesta di immissione delle credenziali con nome utente e password non si riesce proprio a ricordarla.

Un problema che potrebbe essere facilmente risolto utilizzando un password manager: si tratta di un software che, come i vecchi post-it sulla scrivania, memorizza per voi tutte le password in uno spazio sicuro, lontano da occhi indiscreti. Basta ricordare una sola chiave di sicurezza, ovvero quella del password manager, per poter accedere a tutte quelle salvate: se volete saperne di più, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori password manager.

Un altro consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di cambiare spesso password, così da evitare di essere prevedibili nel caso qualche malintenzionato avesse l’intenzione di voler frugare nella vostra posta privata, e anche di associare un numero di telefono al vostro account. In tal modo sarete facilitati nel recuperare la password Alice Mail o di qualsiasi altro servizio, dato che potrete ricevere SMS contenenti codici di recupero che vi faciliteranno la vita in caso di problemi.

Come recuperare la password Alice Mail

Esistono diverse opzioni per il recupero della password dell’account Alice Mail, che da anni è stato rinominato in TIM Mail, ma la dicitura è rimasta per evitare confusioni agli utenti. I vecchi contratti di telefonia fissa e ADSL di Telecom Italia infatti facevano parte del servizio Alice: non stupisce che i clienti di telefonia fissa TIM possano avere a disposizione un indirizzo di posta elettronica terminante in @tim.it, @tin.it o @alice.it.

Per prima cosa, bisogna collegarsi all’indirizzo https://mail.tim.it/: non fatevi spaventare dal nome, è il portale di accesso unificato per i possessori di un account email con TIM e Alice. Una volta caricata la pagina bisognerà cliccare su recupera username e password, subito dopo il pulsante ENTRA.

A questo punto ci verrà chiesto cosa recuperare, se la password o l’username: in entrambi i casi basta compilare l’apposito campo e cliccare su Recupera Password o Recupera Username.

Recupero password Alice Mail

Se in fase di registrazione è stato impostato un numero di cellulare per il recupero della password, questo verrà utilizzato come tramite per l’invio di un SMS con codice di recupero da inserire sulla pagina web: questo consentirà poi di scegliere una nuova password.

In caso negativo, ovvero assenza di un numero di cellulare nel profilo dati dell’account Alice Mail, per iniziare il recupero della password verrà chiesta la risposta alla domanda scelta in fase di registrazione: si tratta di una domanda di sicurezza che viene utilizzata proprio in questi casi di necessità, quando si hanno problemi di accesso.

Recupero username Alice Mail

I possessori di un indirizzo di posta elettronica @alice.it e @tim.it a cui è associata un’offerta di rete fissa ADSL/Fibra o mobile su numero di cellulare TIM possono recuperare la username, nel caso sia stata dimenticata. Premendo su Recupera Username potremo visualizzare immediatamente il nome utente a schermo se il recupero viene effettuato dalla stessa linea ADSL/Fibra associata alla mail, pertanto vi consigliamo di fare sempre questa operazione da casa o ufficio, o comunque dalla linea di rete fissa associata.

Se invece non è possibile collegarsi dalla linea di rete fissa associata, oppure è associato un numero di telefonia mobile, allora riceveremo un codice di recupero via SMS da inserire nella pagina web. Qualora non fosse specificato neanche un numero di cellulare, ci verrà chiesto di rispondere alla domanda segreta scelta in fase di registrazione.

Come rigenerare password Alice Mail

A volte può capitare di trovarsi nel peggior scenario possibile: non solo la password Alice Mail è persa, ma è stato dimenticato anche lo username e non vi è alcun numero di telefono associato all’account. Non disperate, perché c’è una soluzione anche in questo caso: TIM offre la possibilità di richiedere la forzatura della password.

Si tratta di una procedura che richiede la compilazione di un modulo apposito per fare richiesta di rigenerazione password, da inviare a mezzo fax o via email direttamente al supporto tecnico TIM, allegando anche la carta d’identità così da poter dimostrare di essere i legittimi proprietari dell’account.

Il modulo per rigenerare la password Alice Mail lo trovate a questo indirizzo: scaricate il modello e compilatelo in tutti i suoi campi, qui sotto trovate un fac-simile che vi mostra come è fatto.

Il modo più veloce per inviare il modulo e in allegato la carta d’identità è via mail, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo cambiopassword@telecomitalia.it. In alternativa, è possibile inviare il tutto via fax al numero 800 000 187. Così facendo ci verranno inviate le istruzioni necessarie per rigenerare la password, e avere così nuovamente accesso ad Alice Mail.

Assistenza Clienti Alice Mail

Ricordiamo che, in caso di problemi, potete sempre contattare il servizio assistenza clienti TIM, che si occupa anche dei problemi relativi ad Alice Mail. Telefonicamente potete contattare il 187 o il 119 e chiedere l’aiuto di un operatore per risolvere il vostro problema.

