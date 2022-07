È inutile girarci intorno: gli iPhone 14 di Apple sono già un argomento caldo — a dire il vero lo sono ormai da mesi — e l’attesa e la curiosità non sono soltanto da parte degli appassionati, ma anche degli addetti ai lavori, con iPhone 14 Pro Max, il modello più costoso dell’intera serie, che avrà ovviamente parecchi riflettori puntati.

Nei giorni scorsi abbiamo addirittura accennato ad una novità che Apple potrebbe portare su iPhone il prossimo anno e, guardando al futuro più prossimo, abbiamo visto delle custodie offrire conferme sul design degli iPhone 14, il ripensamento di Cupertino sui fornitori dei display, il cambio di strategia sui processori (che potrebbe non essere un caso isolato), la possibile data di lancio della serie e gli aumenti di prezzo previsti per i modelli Pro. Nel caso in cui vi foste persi qualcuna delle novità menzionate, potete recuperarle tutte tramite i link precedenti, ma adesso poniamo iPhone 14 Pro Max al centro della scena.

Apple iPhone 14 Pro Max: doppio foro mostrato dal dummy

Come sicuramente sapete già, prima ancora che un nuovo smartphone arrivi sul mercato, i produttori di accessori come cover e pellicole protettive possono contare sui dummy, vale a dire dei modelli (che possono essere stampi in metallo o anche in altri materiali ed essere più o meno dettagliati) che replicano precisamente le dimensioni e le caratteristiche estetiche dello smartphone finale. In questo modo, tutti gli accessori possono essere immessi sul mercato non appena il nuovo modello viene presentato (e talvolta persino prima).

Ebbene, molto spesso accade che questi dummy trapelino in rete e svelino anzitempo dettagli su smartphone inediti e in questo caso parliamo di iPhone 14 Pro Max: le foto del dummy del prossimo flagship di Apple stanno già circolando in rete e ci permettono di ammirare sia il lato posteriore che quello frontale del dispositivo. A giudicare dalle dimensioni e dalla sporgenza del modulo fotografico, non dovrebbero esserci dubbi sull’identità del modello.

Se la foto del retro si segnala soprattutto per la sporgenza delle fotocamere, quella del lato anteriore conferma ancora una volta che Apple dirà addio al vecchio notch sui modelli Pro, adottando piuttosto la soluzione del doppio foro, di cui uno più piccolo di forma circolare e uno a pillola. Il primo ospiterà la fotocamera FaceTime (con autofocus), mentre il secondo conterrà il sistema per il Face ID.

Secondo le previsioni, il prossimo anno vedremo lo stesso approccio anche sugli iPhone 15 non Pro, mentre a partire dal 2024 Apple potrebbe iniziare a spostare alcuni elementi al di sotto dello schermo. Tuttavia, i tempi sono prematuri per spingersi così avanti.

Fotocamere sporgenti e dimensioni di iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro Max, come si evince dal nome, non sarà uno smartphone compatto, anzi offrirà un display da 6,7 pollici di diagonale. Sebbene lo schermo sia paragonabile a quello del predecessore, le dimensioni del dispositivo presenteranno delle differenze.

Due immagini condivise su Baidu attribuiscono al nuovo modello una lunghezza di 160,71 mm (iPhone 13 Pro Max misura 160,8 mm) e un display leggermente più grande per via dell’assenza del notch.

Sul retro, il modulo fotografico si farà notare un bel po’: iPhone 14 Pro Max avrà uno spessore massimo comprensivo del camera bump di 12,02 mm e uno di 7,85 mm al netto delle fotocamere. Questo vuol dire che il modulo fotografico del nuovo smartphone Apple raggiungerà uno spessore di 4,17 mm.

D’altra parte abbiamo già visto in una lunga lista di indiscrezioni che a differenziare i modelli Pro da quelli standard saranno il chip A16 e proprio il comparto fotografico, che solo sui primi potrà contare su un nuovo sensore principale da 48 megapixel (con registrazione video fino alla risoluzione 8K).

Purtroppo, le immagini non rilevano informazioni su materiali costruttivi o altro.

