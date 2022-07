Nonostante i problemi registrati nei mesi scorsi, Apple potrebbe aver incluso la cinese BOE tra i fornitori dei pannelli OLED per i suoi nuovi iPhone 14 in arrivo sul mercato a partire dal prossimo mese di settembre. L’azienda cinese ha già fornito display OLED per gli smartphone di Apple ma sempre in quantità ridotte.

Secondo gli ultimi report di queste ore, con il debutto dei nuovi iPhone 14, BOE registrerà una decisa crescita degli ordini da parte di Apple anche se la distanza con i principali fornitori (Samsung Display e LG Display) continuerà ad essere significativa. Ecco gli ultimi aggiornamenti:

BOE fornirà display OLED per i nuovi iPhone 14

Secondo indiscrezioni risalenti allo scorso maggio, confermate poi da diverse fonti, Apple era pronta a tagliare gli ordini di display OLED precedentemente previsti per BOE. La scelta della casa di Cupertino si basava sul comportamento poco trasparente del costruttore cinese, accusato di aver cambiato le specifiche dei suoi pannelli in corso d’opera.

Negli ultimi due mesi, però, le cose sembrano essere cambiate nuovamente. Apple potrebbe aver deciso di fare marcia indietro (probabilmente per non perdere un terzo fornitore per i pannelli OLED che rappresenta una garanzia in caso di problemi con le scorte).

I nuovi iPhone 14, quindi, potranno contare su di una consistente fornitura di pannelli OLED da parte di BOE. Le informazioni trapelate oggi, infatti, anticipano una fornitura di circa 5 milioni di pannelli da parte di BOE. L’azienda cinese si occuperà, in particolare, della realizzazione dei display di iPhone 14, il modello base della gamma con diagonale di 6,1 pollici. In precedenza, Apple aveva un accordo per 10 milioni di pannelli con BOE.

La fornitura garantita dall’azienda cinese, per quanto significativa rispetto agli ordini degli anni precedenti di Apple, è comunque limitata. Samsung Display, infatti, metterà a disposizione 60 milioni di pannelli OLED mentre LG Display ne fornirà circa 25 milioni.

La scelta di puntare su BOE, quindi, potrebbe rappresentare un vero e proprio test da parte di Apple. L’azienda di Cupertino potrebbe verificare l’affidabilità di BOE con un ordine significativo ma non elevatissimo di pannelli in vista di un possibile incremento futuro della fornitura (magari a partire dal prossimo anno o per altri prodotti come gli iPad).

Per il momento, in ogni caso, BOE si limiterà a fornire pannelli per il modello base. Ricordiamo, infatti, che la nuova gamma iPhone 14 comprenderà anche la novità assoluta iPhone 14 Max oltre ai top di gamma iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. I tre smartphone non utilizzeranno display realizzati da BOE.

